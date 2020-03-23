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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 491492493494> Додано: Вів 24 бер, 2020 10:16 vladislavlvov написав: 1. пара 60 лет отравилась и поступила в больницу.. ну бывает за 30 минут если. вплоть до анафилактичного шока..

2.три человека в стране передозировали и инградиент для рыб а не для людей..

3.Мужчина из Аризоны и его жена проглотили добавку для чистки аквариумных рыб, сделанную из того же активного ингредиента, что и хлорохинфосфат



есть препараты для людей с chloroquine с сертификатами с инструкциями с регистрацией в Украине с опытом использования ..

В Штатах выборы поэтому не ищите черной кошки там где нет.. никто вас не заставляет принимать препарат, но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот.. 1. пара 60 лет отравилась и поступила в больницу.. ну бывает за 30 минут если. вплоть до анафилактичного шока..2.три человека в стране передозировали и инградиент для рыб а не для людей..3.Мужчина из Аризоны и его жена проглотили добавку для чистки аквариумных рыб, сделанную из того же активного ингредиента, что и хлорохинфосфатесть препараты для людей с chloroquine с сертификатами с инструкциями с регистрацией в Украине с опытом использования ..В Штатах выборы поэтому не ищите черной кошки там где нет.. никто вас не заставляет принимать препарат, но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот..

А гидроксихлорохин сульфат подойдет? Препарат называется Плаквенил, еще позавчера был в наличии в 4 аптеках Киева. На данный момент только в одной "под заказ" https://tabletki.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB/pharmacy/kiev/ А гидроксихлорохин сульфат подойдет? Препарат называется Плаквенил, еще позавчера был в наличии в 4 аптеках Киева. На данный момент только в одной "под заказ" Julio

Повідомлень: 170 З нами з: 12.10.16 Подякував: 6 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17 19yuriy91 написав: Что это значит на практике? Можно ли, например, избавиться от коронавируса в бане? Нет. Не важно, какая температура в парилке, в организме она постоянная – 36,5 - 37 °С. Если вы уже подхватили инфекцию, баня не поможет. Но если вы здоровы – сходить стоит. Повысите иммунитет.

Что это значит на практике? Можно ли, например, избавиться от коронавируса в бане? Нет. Не важно, какая температура в парилке, в организме она постоянная – 36,5 - 37 °С. Если вы уже подхватили инфекцию, баня не поможет. Но если вы здоровы – сходить стоит. Повысите иммунитет.

Вирус попадает через нос и первые дни размножается в носоглотке.

Думаю что если при первых признаках сухости в носу погреться при 120 градусах и окунуться в речке с температурой 5, то всё пройдёт.

Но наши паникеры приказали закрыть бани, не знаю закрыли ли, но две недели в бане я уже не был ( Вирус попадает через нос и первые дни размножается в носоглотке.Думаю что если при первых признаках сухости в носу погреться при 120 градусах и окунуться в речке с температурой 5, то всё пройдёт.Но наши паникеры приказали закрыть бани, не знаю закрыли ли, но две недели в бане я уже не был ( Vint Повідомлень: 1306 З нами з: 14.07.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 10:18 vladislavlvov написав: но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот.. но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот..



Естественно. Так сейчас и тестируют хлорохин, тоцилизумаб, циклесонид, преднизолон и пр. И это оправдано в случае негативных прогнозов. Вопрос в том, что это должен решить врач, а еще лучше - консилиум. Но не сам больной, или его родственники... Естественно. Так сейчас и тестируют хлорохин, тоцилизумаб, циклесонид, преднизолон и пр. И это оправдано в случае негативных прогнозов. Вопрос в том, что это должен решить врач, а еще лучше - консилиум. Но не сам больной, или его родственники... zРадио

Повідомлень: 5269 З нами з: 02.05.18 Подякував: 961 раз. Подякували: 2116 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 10:19 Vadim V

Повідомлень: 2324 З нами з: 23.05.14 Подякував: 501 раз. Подякували: 401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 10:20 Vint написав: 19yuriy91 написав: Что это значит на практике? Можно ли, например, избавиться от коронавируса в бане? Нет. Не важно, какая температура в парилке, в организме она постоянная – 36,5 - 37 °С. Если вы уже подхватили инфекцию, баня не поможет. Но если вы здоровы – сходить стоит. Повысите иммунитет.

Что это значит на практике? Можно ли, например, избавиться от коронавируса в бане? Нет. Не важно, какая температура в парилке, в организме она постоянная – 36,5 - 37 °С. Если вы уже подхватили инфекцию, баня не поможет. Но если вы здоровы – сходить стоит. Повысите иммунитет.

Вирус попадает через нос и первые дни размножается в носоглотке.

Думаю что если при первых признаках сухости в носу погреться при 120 градусах и окунуться в речке с температурой 5, то всё пройдёт.

Но наши паникеры приказали закрыть бани, не знаю закрыли ли, но две недели в бане я уже не был ( Вирус попадает через нос и первые дни размножается в носоглотке.Думаю что если при первых признаках сухости в носу погреться при 120 градусах и окунуться в речке с температурой 5, то всё пройдёт.Но наши паникеры приказали закрыть бани, не знаю закрыли ли, но две недели в бане я уже не был (



далеко не все используют баню по назначению

помнится выражение - "пойдём в баню, заодно и помоемся!" далеко не все используют баню по назначениюпомнится выражение - "пойдём в баню, заодно и помоемся!" 19yuriy91 Повідомлень: 2471 З нами з: 15.09.12 Подякував: 235 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 10:24 zРадио написав: vladislavlvov написав: но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот.. но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот..



Естественно. Так сейчас и тестируют хлорохин, тоцилизумаб, циклесонид, преднизолон и пр. И это оправдано в случае негативных прогнозов. Вопрос в том, что это должен решить врач, а еще лучше - консилиум. Но не сам больной, или его родственники... Естественно. Так сейчас и тестируют хлорохин, тоцилизумаб, циклесонид, преднизолон и пр. И это оправдано в случае негативных прогнозов. Вопрос в том, что это должен решить врач, а еще лучше - консилиум. Но не сам больной, или его родственники...



Так ото ж - для отримання хоч якоїсь статистики по результатам . Бо інакше - тільки додаткова робота паталогоанатомам ... Так ото ж - для отримання хоч якоїсь статистики по результатам . Бо інакше - тільки додаткова робота паталогоанатомам ... Puente Повідомлень: 2690 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 10:24 Vadim V написав:

проблема, если это можно назвать таким мягким словом, наших властей, что они в самой адской ситуации ищут возможность нацарювать.

это уже, надо сказать, заипало по полной проблема, если это можно назвать таким мягким словом, наших властей, что они в самой адской ситуации ищут возможность нацарювать.это уже, надо сказать, заипало по полной 19yuriy91 Повідомлень: 2471 З нами з: 15.09.12 Подякував: 235 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 10:27 Vadim V

А Ви в Епіцентр заходили останнім часом ? Там фактично тільки інтернет-магазинна частина працює ( повільно дуже ) ...

А так майже скрізь висять таблички - що товар можна купити онлайн . І ряди "відокремлені" - не дивився , чи з цього якийсь толк, правда ... Ну і продавців більше , ніж покупців ... Puente Повідомлень: 2690 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 10:31 zРадио написав: vladislavlvov написав: но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот.. но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот..



Естественно. Так сейчас и тестируют хлорохин, тоцилизумаб, циклесонид, преднизолон и пр. И это оправдано в случае негативных прогнозов. Вопрос в том, что это должен решить врач, а еще лучше - консилиум. Но не сам больной, или его родственники... Естественно. Так сейчас и тестируют хлорохин, тоцилизумаб, циклесонид, преднизолон и пр. И это оправдано в случае негативных прогнозов. Вопрос в том, что это должен решить врач, а еще лучше - консилиум. Но не сам больной, или его родственники...



какие врачи - наши? те которые встречают без масок и средств защиты..

да ну на..





я сейчас рассказываю свои знакомым врачам что есть и какие препараты..какие протоколы вы о чем.. они никогда не будут рисковать.. иди попей парацетамольчику и иди на самоизоляцию..

максимум что они могут провести какую то реанимацию и дать советы по побочкам..

понятно что если нужна ИВЛ то тут па пальцам можно пересчитать людей что помогут.. какие врачи - наши? те которые встречают без масок и средств защиты..да ну на..я сейчас рассказываю свои знакомым врачам что есть и какие препараты..какие протоколы вы о чем.. они никогда не будут рисковать.. иди попей парацетамольчику и иди на самоизоляцию..максимум что они могут провести какую то реанимацию и дать советы по побочкам..понятно что если нужна ИВЛ то тут па пальцам можно пересчитать людей что помогут.. vladislavlvov

Повідомлень: 2273 З нами з: 02.03.07 Подякував: 121 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 10:39 Julio

уже и здесь нету... уже и здесь нету... тарасов Повідомлень: 396 З нами з: 20.03.14 Подякував: 106 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 491492493494> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 23 бер, 2020 17:14