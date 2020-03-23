vladislavlvov написав:1. пара 60 лет отравилась и поступила в больницу.. ну бывает за 30 минут если. вплоть до анафилактичного шока.. 2.три человека в стране передозировали и инградиент для рыб а не для людей.. 3.Мужчина из Аризоны и его жена проглотили добавку для чистки аквариумных рыб, сделанную из того же активного ингредиента, что и хлорохинфосфат
есть препараты для людей с chloroquine с сертификатами с инструкциями с регистрацией в Украине с опытом использования .. В Штатах выборы поэтому не ищите черной кошки там где нет.. никто вас не заставляет принимать препарат, но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот..
19yuriy91 написав:Что это значит на практике? Можно ли, например, избавиться от коронавируса в бане? Нет. Не важно, какая температура в парилке, в организме она постоянная – 36,5 - 37 °С. Если вы уже подхватили инфекцию, баня не поможет. Но если вы здоровы – сходить стоит. Повысите иммунитет.
Вирус попадает через нос и первые дни размножается в носоглотке. Думаю что если при первых признаках сухости в носу погреться при 120 градусах и окунуться в речке с температурой 5, то всё пройдёт. Но наши паникеры приказали закрыть бани, не знаю закрыли ли, но две недели в бане я уже не был (
vladislavlvov написав:но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот..
Естественно. Так сейчас и тестируют хлорохин, тоцилизумаб, циклесонид, преднизолон и пр. И это оправдано в случае негативных прогнозов. Вопрос в том, что это должен решить врач, а еще лучше - консилиум. Но не сам больной, или его родственники...
19yuriy91 написав:Что это значит на практике? Можно ли, например, избавиться от коронавируса в бане? Нет. Не важно, какая температура в парилке, в организме она постоянная – 36,5 - 37 °С. Если вы уже подхватили инфекцию, баня не поможет. Но если вы здоровы – сходить стоит. Повысите иммунитет.
Вирус попадает через нос и первые дни размножается в носоглотке. Думаю что если при первых признаках сухости в носу погреться при 120 градусах и окунуться в речке с температурой 5, то всё пройдёт. Но наши паникеры приказали закрыть бани, не знаю закрыли ли, но две недели в бане я уже не был (
далеко не все используют баню по назначению помнится выражение - "пойдём в баню, заодно и помоемся!"
vladislavlvov написав:но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот..
Естественно. Так сейчас и тестируют хлорохин, тоцилизумаб, циклесонид, преднизолон и пр. И это оправдано в случае негативных прогнозов. Вопрос в том, что это должен решить врач, а еще лучше - консилиум. Но не сам больной, или его родственники...
Так ото ж - для отримання хоч якоїсь статистики по результатам . Бо інакше - тільки додаткова робота паталогоанатомам ...
Vadim V А Ви в Епіцентр заходили останнім часом ? Там фактично тільки інтернет-магазинна частина працює ( повільно дуже ) ... А так майже скрізь висять таблички - що товар можна купити онлайн . І ряди "відокремлені" - не дивився , чи з цього якийсь толк, правда ... Ну і продавців більше , ніж покупців ...
vladislavlvov написав:но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот..
Естественно. Так сейчас и тестируют хлорохин, тоцилизумаб, циклесонид, преднизолон и пр. И это оправдано в случае негативных прогнозов. Вопрос в том, что это должен решить врач, а еще лучше - консилиум. Но не сам больной, или его родственники...
какие врачи - наши? те которые встречают без масок и средств защиты.. да ну на..
я сейчас рассказываю свои знакомым врачам что есть и какие препараты..какие протоколы вы о чем.. они никогда не будут рисковать.. иди попей парацетамольчику и иди на самоизоляцию.. максимум что они могут провести какую то реанимацию и дать советы по побочкам.. понятно что если нужна ИВЛ то тут па пальцам можно пересчитать людей что помогут..