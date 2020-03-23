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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 491492493494>
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:16

  vladislavlvov написав:1. пара 60 лет отравилась и поступила в больницу.. ну бывает за 30 минут если. вплоть до анафилактичного шока..
2.три человека в стране передозировали и инградиент для рыб а не для людей..
3.Мужчина из Аризоны и его жена проглотили добавку для чистки аквариумных рыб, сделанную из того же активного ингредиента, что и хлорохинфосфат

есть препараты для людей с chloroquine с сертификатами с инструкциями с регистрацией в Украине с опытом использования ..
В Штатах выборы поэтому не ищите черной кошки там где нет.. никто вас не заставляет принимать препарат, но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот..

А гидроксихлорохин сульфат подойдет? Препарат называется Плаквенил, еще позавчера был в наличии в 4 аптеках Киева. На данный момент только в одной "под заказ" https://tabletki.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB/pharmacy/kiev/
Julio
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17

  19yuriy91 написав:Что это значит на практике? Можно ли, например, избавиться от коронавируса в бане? Нет. Не важно, какая температура в парилке, в организме она постоянная – 36,5 - 37 °С. Если вы уже подхватили инфекцию, баня не поможет. Но если вы здоровы – сходить стоит. Повысите иммунитет.

Вирус попадает через нос и первые дни размножается в носоглотке.
Думаю что если при первых признаках сухости в носу погреться при 120 градусах и окунуться в речке с температурой 5, то всё пройдёт.
Но наши паникеры приказали закрыть бани, не знаю закрыли ли, но две недели в бане я уже не был (
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:18

  vladislavlvov написав:но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот..


Естественно. Так сейчас и тестируют хлорохин, тоцилизумаб, циклесонид, преднизолон и пр. И это оправдано в случае негативных прогнозов. Вопрос в том, что это должен решить врач, а еще лучше - консилиум. Но не сам больной, или его родственники...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:19

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Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:20

  Vint написав:
  19yuriy91 написав:Что это значит на практике? Можно ли, например, избавиться от коронавируса в бане? Нет. Не важно, какая температура в парилке, в организме она постоянная – 36,5 - 37 °С. Если вы уже подхватили инфекцию, баня не поможет. Но если вы здоровы – сходить стоит. Повысите иммунитет.

Вирус попадает через нос и первые дни размножается в носоглотке.
Думаю что если при первых признаках сухости в носу погреться при 120 градусах и окунуться в речке с температурой 5, то всё пройдёт.
Но наши паникеры приказали закрыть бани, не знаю закрыли ли, но две недели в бане я уже не был (


далеко не все используют баню по назначению :D
помнится выражение - "пойдём в баню, заодно и помоемся!" :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:24

  zРадио написав:
  vladislavlvov написав:но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот..


Естественно. Так сейчас и тестируют хлорохин, тоцилизумаб, циклесонид, преднизолон и пр. И это оправдано в случае негативных прогнозов. Вопрос в том, что это должен решить врач, а еще лучше - консилиум. Но не сам больной, или его родственники...


Так ото ж - для отримання хоч якоїсь статистики по результатам . Бо інакше - тільки додаткова робота паталогоанатомам ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:24

  Vadim V написав:Зображення

проблема, если это можно назвать таким мягким словом, наших властей, что они в самой адской ситуации ищут возможность нацарювать.
это уже, надо сказать, заипало по полной :twisted:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:27

Vadim V
А Ви в Епіцентр заходили останнім часом ? Там фактично тільки інтернет-магазинна частина працює ( повільно дуже ) ...
А так майже скрізь висять таблички - що товар можна купити онлайн . І ряди "відокремлені" - не дивився , чи з цього якийсь толк, правда ... Ну і продавців більше , ніж покупців ...
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:31

  zРадио написав:
  vladislavlvov написав:но как крайний вариант если кто будет в реанимации из ваших больных как последнее лекарство когда терять нечего можно использовать под наблюдением врачей.. вопрос знают ли врачи как его использовать еще тот..


Естественно. Так сейчас и тестируют хлорохин, тоцилизумаб, циклесонид, преднизолон и пр. И это оправдано в случае негативных прогнозов. Вопрос в том, что это должен решить врач, а еще лучше - консилиум. Но не сам больной, или его родственники...


какие врачи - наши? те которые встречают без масок и средств защиты..
да ну на..
Зображення

я сейчас рассказываю свои знакомым врачам что есть и какие препараты..какие протоколы вы о чем.. они никогда не будут рисковать.. иди попей парацетамольчику и иди на самоизоляцию..
максимум что они могут провести какую то реанимацию и дать советы по побочкам..
понятно что если нужна ИВЛ то тут па пальцам можно пересчитать людей что помогут..
vladislavlvov
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Julio
уже и здесь нету... :shock:
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