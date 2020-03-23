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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:39
Puente написав:Vadim V
А Ви в Епіцентр заходили останнім часом ? Там фактично тільки інтернет-магазинна частина працює ( повільно дуже ) ...
А так майже скрізь висять таблички - що товар можна купити онлайн . І ряди "відокремлені" - не дивився , чи з цього якийсь толк, правда ... Ну і продавців більше , ніж покупців ...
Так на рынках почему-то контейнеры торгующие бытхимией, зоокормом закрыли под одну гребёнку с другими , кому легче в карантин - гереге или мелким ФОП?
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Vadim V
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:59
Surfer написав:
.......
Ежедневная смертность в этом году ощутимо ниже средней - что целиком и полностью обьясняется карантином.
....
Каким образом карантин уменьшает смертность?
Да ещё так заметно?
Откуда цифра смертности в этом году?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 11:01
Vadim V написав: Puente написав:Vadim V
А Ви в Епіцентр заходили останнім часом ? Там фактично тільки інтернет-магазинна частина працює ( повільно дуже ) ...
А так майже скрізь висять таблички - що товар можна купити онлайн . І ряди "відокремлені" - не дивився , чи з цього якийсь толк, правда ... Ну і продавців більше , ніж покупців ...
Так на рынках почему-то контейнеры торгующие бытхимией, зоокормом закрыли под одну гребёнку с другими , кому легче в карантин - гереге или мелким ФОП?
Нє ну це питання інше - само собою - більшість невеликих ринків "на вулиці" могли залишити працюючими . Але насправді ніхто не буде визначати - ось цей ринок закриваємо , а цей - ні . Бо знайдуться зразу ж "маленькі гереги" - які на місцевому рівні так само проштовхнуть все ... А так само собою - великі завжди виграють ... Навіть маленькі продуктові почали закриватися - я так розумію - проблеми з закупками та транспортом почали вилазити ... Може ще щось ...
Просто треба з цих великих працюючих взяти на користь маленьких - які закриваються - по максимуму ... Так було б справедливо . Чи це зроблять ?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 11:03
Puente написав:Vadim V
А Ви в Епіцентр заходили останнім часом ? Там фактично тільки інтернет-магазинна частина працює ( повільно дуже ) ...
А так майже скрізь висять таблички - що товар можна купити онлайн . І ряди "відокремлені" - не дивився , чи з цього якийсь толк, правда ... Ну і продавців більше , ніж покупців ...
Проход под ленточку свободен,на кассе всё продаётся.Таблички для "так надо"
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 24 бер, 2020 11:10
кто знает. как обстоят дела в больницах в Украине на данный момент?
наблюдается ли увеличение больных?
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