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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:25
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Schmit
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:27
Rainbow написав:
Это не на Позняках случайно? Или просто совпадение?
нет запорожье.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:34
stargazer написав: Елена8 написав: dima_beleb написав:
кто знает. как обстоят дела в больницах в Украине на данный момент?
наблюдается ли увеличение больных?
С прошлого понедельника по пятницу лежала в больнице- больных не было. Лежала в операционном отделении, которое должны были на выходных переоборудовать в инфекционное- вчера ездила туда снимать швы- до сих пор ничего не переоборудовали, а в текущем режиме делают плановые операции. Ажиотажа нет.
це десь на периферії так пощастило. Бо в більшості полишалися тільки ургентні випадки
Киев, Днепровский район. С каких пор Киев стал переферией?
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Елена8
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:36
Друзья, что-то не встретил в теме... а как обстоят дела с противогазами? надежно ли, не дефицит?
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st512
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:36
Елена8 написав:
Киев, Днепровский район. С каких пор Киев стал переферией?
Є лікарні куди перевели ургентних хірургічних а є які планово звільняли під хворих на коронавірус. Я не знав, що про Київ йдеться.
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stargazer
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:41
Елена8 написав: dima_beleb написав:
кто знает. как обстоят дела в больницах в Украине на данный момент?
наблюдается ли увеличение больных?
С прошлого понедельника по пятницу лежала в больнице- больных не было. Лежала в операционном отделении, которое должны были на выходных переоборудовать в инфекционное- вчера ездила туда снимать швы- до сих пор ничего не переоборудовали, а в текущем режиме делают плановые операции. Ажиотажа нет.
спасибо.
это лишний раз меня убеждает, что сейчас паника носит больше надуманный характер , чем реальный.
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dima_beleb
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:41
stargazer написав: Елена8 написав:
Киев, Днепровский район. С каких пор Киев стал переферией?
Є лікарні куди перевели ургентних хірургічних а є які планово звільняли під хворих на коронавірус. Я не знав, що про Київ йдеться.
Там комплекс медицинских учереждений . В любом случае такая паника и карантин на всю страну, а инфицированных нет. Речь шла о Киевской клинической больнице N1.
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Елена8
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:43
интересно. что будет делать наше правительство через месяц, когда получит в разы меньше налогов, по итогам карантина, с бизнеса и граждан?
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dima_beleb
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:43
edvardd написав:
сейчас товар дня - Пульсоксиметр - очень интересная штука, для тех кто под вентиляцией... хоть бы кто предупредил
Он несколько подключивает. И не дает полной и точной картины.
Особенно у детей может плавать от 93 до 99%
Ну и из опыта, при кашле и болезни стабильно все время болезни показывал 98.
Такой себе приборчик.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:44
stargazer написав: Елена8 написав:
Киев, Днепровский район. С каких пор Киев стал переферией?
Є лікарні куди перевели ургентних хірургічних а є які планово звільняли під хворих на коронавірус. Я не знав, що про Київ йдеться.
А как оказывается есть ещё больницы где в текущем режиме продолжают делать плановые, а не срочные операции , потому что коронавирусных больных нет
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Елена8
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ЛОБ
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