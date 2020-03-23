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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:25

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Rainbow написав:Это не на Позняках случайно? Или просто совпадение?


нет запорожье.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:34

  stargazer написав:
  Елена8 написав:
  dima_beleb написав:кто знает. как обстоят дела в больницах в Украине на данный момент?
наблюдается ли увеличение больных?

С прошлого понедельника по пятницу лежала в больнице- больных не было. Лежала в операционном отделении, которое должны были на выходных переоборудовать в инфекционное- вчера ездила туда снимать швы- до сих пор ничего не переоборудовали, а в текущем режиме делают плановые операции. Ажиотажа нет.

це десь на периферії так пощастило. Бо в більшості полишалися тільки ургентні випадки

Киев, Днепровский район. С каких пор Киев стал переферией?
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:36

Друзья, что-то не встретил в теме... а как обстоят дела с противогазами? надежно ли, не дефицит?
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:36

  Елена8 написав:Киев, Днепровский район. С каких пор Киев стал переферией?


Є лікарні куди перевели ургентних хірургічних а є які планово звільняли під хворих на коронавірус. Я не знав, що про Київ йдеться.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:41

  Елена8 написав:
  dima_beleb написав:кто знает. как обстоят дела в больницах в Украине на данный момент?
наблюдается ли увеличение больных?

С прошлого понедельника по пятницу лежала в больнице- больных не было. Лежала в операционном отделении, которое должны были на выходных переоборудовать в инфекционное- вчера ездила туда снимать швы- до сих пор ничего не переоборудовали, а в текущем режиме делают плановые операции. Ажиотажа нет.

спасибо.
это лишний раз меня убеждает, что сейчас паника носит больше надуманный характер , чем реальный.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:41

  stargazer написав:
  Елена8 написав:Киев, Днепровский район. С каких пор Киев стал переферией?


Є лікарні куди перевели ургентних хірургічних а є які планово звільняли під хворих на коронавірус. Я не знав, що про Київ йдеться.

Там комплекс медицинских учереждений . В любом случае такая паника и карантин на всю страну, а инфицированных нет. Речь шла о Киевской клинической больнице N1.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

интересно. что будет делать наше правительство через месяц, когда получит в разы меньше налогов, по итогам карантина, с бизнеса и граждан?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:43

  edvardd написав:сейчас товар дня - Пульсоксиметр - очень интересная штука, для тех кто под вентиляцией... хоть бы кто предупредил :?

Он несколько подключивает. И не дает полной и точной картины.
Особенно у детей может плавать от 93 до 99%
Ну и из опыта, при кашле и болезни стабильно все время болезни показывал 98.
Такой себе приборчик.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:44

  stargazer написав:
  Елена8 написав:Киев, Днепровский район. С каких пор Киев стал переферией?


Є лікарні куди перевели ургентних хірургічних а є які планово звільняли під хворих на коронавірус. Я не знав, що про Київ йдеться.

А как оказывается есть ещё больницы где в текущем режиме продолжают делать плановые, а не срочные операции , потому что коронавирусных больных нет
Елена8
 
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