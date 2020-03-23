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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 498499500501> Додано: Вів 24 бер, 2020 13:45 st512 написав: Друзья, что-то не встретил в теме... а как обстоят дела с противогазами? надежно ли, не дефицит? Друзья, что-то не встретил в теме... а как обстоят дела с противогазами? надежно ли, не дефицит?

у меня дома лежат на всю семью, от паров цианидов при горении пластика, а то говорят пока по задымленному подъезду спустишься - копыта откинешь... у меня дома лежат на всю семью, от паров цианидов при горении пластика, а то говорят пока по задымленному подъезду спустишься - копыта откинешь... edvardd

Повідомлень: 6098 З нами з: 20.11.08 Подякував: 92 раз. Подякували: 1521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 13:46 Мизантрóп написав: trololo написав: єксперты, астанавитесь! єксперты, астанавитесь! Знакомый китаец рекомендовал не торопиться заражаться Covid-19 и подождать,так как в сентябре выйдет новая версия Covid-20.Также в линейке Covid-20 PRO и Covid-20 PRO PLUS.Говорят будет ещё бюджетная Light версия. Знакомый китаец рекомендовал не торопиться заражаться Covid-19 и подождать,так как в сентябре выйдет новая версия Covid-20.Также в линейке Covid-20 PRO и Covid-20 PRO PLUS.Говорят будет ещё бюджетная Light версия.

в Китае тоже новый модельный год начинается с октября? в Китае тоже новый модельный год начинается с октября? dima_beleb Повідомлень: 430 З нами з: 11.10.18 Подякував: 13 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 13:47 dima_beleb написав: интересно. что будет делать наше правительство через месяц, когда получит в разы меньше налогов, по итогам карантина, с бизнеса и граждан? интересно. что будет делать наше правительство через месяц, когда получит в разы меньше налогов, по итогам карантина, с бизнеса и граждан?



Все хорошо - мы побороли вирус . Вируса нет ! Все хорошо - мы побороли вирус . Вируса нет ! moldashavanin

Повідомлень: 472 З нами з: 22.07.11 Подякував: 185 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 13:47 dima_beleb написав: Елена8 написав: dima_beleb написав: кто знает. как обстоят дела в больницах в Украине на данный момент?

наблюдается ли увеличение больных? кто знает. как обстоят дела в больницах в Украине на данный момент?наблюдается ли увеличение больных?

С прошлого понедельника по пятницу лежала в больнице- больных не было. Лежала в операционном отделении, которое должны были на выходных переоборудовать в инфекционное- вчера ездила туда снимать швы- до сих пор ничего не переоборудовали, а в текущем режиме делают плановые операции. Ажиотажа нет. С прошлого понедельника по пятницу лежала в больнице- больных не было. Лежала в операционном отделении, которое должны были на выходных переоборудовать в инфекционное- вчера ездила туда снимать швы- до сих пор ничего не переоборудовали, а в текущем режиме делают плановые операции. Ажиотажа нет.

спасибо.

это лишний раз меня убеждает, что сейчас паника носит больше надуманный характер , чем реальный. спасибо.это лишний раз меня убеждает, что сейчас паника носит больше надуманный характер , чем реальный.

Ну - якщо реально тільки вчора привезли 250 тисяч тестів - то як визначали на ковід ? Корейці перевіряли просто чи не абсолютно всіх - бо мали чим . Якщо у нас не було чим - то така кількість і визначена . Зараз почнуть визначати значно більше . А так - ГРВІ - та й ГРВІ ... Запалення - о - це вже інша справа ... Ну - якщо реально тільки вчора привезли 250 тисяч тестів - то як визначали на ковід ? Корейці перевіряли просто чи не абсолютно всіх - бо мали чим . Якщо у нас не було чим - то така кількість і визначена . Зараз почнуть визначати значно більше . А так - ГРВІ - та й ГРВІ ... Запалення - о - це вже інша справа ... Puente Повідомлень: 2702 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 13:49 moldashavanin написав: dima_beleb написав: интересно. что будет делать наше правительство через месяц, когда получит в разы меньше налогов, по итогам карантина, с бизнеса и граждан? интересно. что будет делать наше правительство через месяц, когда получит в разы меньше налогов, по итогам карантина, с бизнеса и граждан?



Все хорошо - мы побороли вирус . Вируса нет ! Все хорошо - мы побороли вирус . Вируса нет !

и денег тоже нет. и денег тоже нет. dima_beleb Повідомлень: 430 З нами з: 11.10.18 Подякував: 13 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 13:49

народ, если на ветке есть реальный врач, могу бесплатно выслать 10 грамм хлорохинфосфата под реальный случай заражения, но с условием отписываться по результатам лечения, желающие в личку... сегодня принял в обед 0,25 грамма чистого хлорохинфосфата, вечером отпишусь про ощущения, или не отпишусьнарод, если на ветке есть реальный врач, могу бесплатно выслать 10 грамм хлорохинфосфата под реальный случай заражения, но с условием отписываться по результатам лечения, желающие в личку... edvardd

Повідомлень: 6098 З нами з: 20.11.08 Подякував: 92 раз. Подякували: 1521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 13:52 Puente написав: Ну - якщо реально тільки вчора привезли 250 тисяч тестів - то як визначали на ковід ? Корейці перевіряли просто чи не абсолютно всіх - бо мали чим . Якщо у нас не було чим - то така кількість і визначена . Зараз почнуть визначати значно більше . А так - ГРВІ - та й ГРВІ ... Запалення - о - це вже інша справа ... Ну - якщо реально тільки вчора привезли 250 тисяч тестів - то як визначали на ковід ? Корейці перевіряли просто чи не абсолютно всіх - бо мали чим . Якщо у нас не було чим - то така кількість і визначена . Зараз почнуть визначати значно більше . А так - ГРВІ - та й ГРВІ ... Запалення - о - це вже інша справа ...

вопрос не в тестах. Вопрос в наличии реальных больных в палатах или в моргах. Без разницы чем они больны.

если их нет - смысл карантина. Разве только как профилактика. Но такая профилактика будет стоить слишком дорого государству. вопрос не в тестах. Вопрос в наличии реальных больных в палатах или в моргах. Без разницы чем они больны.если их нет - смысл карантина. Разве только как профилактика. Но такая профилактика будет стоить слишком дорого государству. dima_beleb Повідомлень: 430 З нами з: 11.10.18 Подякував: 13 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 13:52 safonovstanislav написав: hume написав: Странные люди.

Зачем отказываться от бесплатного теста? чем раньше узнают результат, тем раньше начнут принимать меры Странные люди.Зачем отказываться от бесплатного теста? чем раньше узнают результат, тем раньше начнут принимать меры

С одной стороны вроде бесплатно, но с другой стороны, если нет симптомов, то зачем? Когда наконец выпустили из самолёта туда даже очереди не было, т. е. дело 5 минут С одной стороны вроде бесплатно, но с другой стороны, если нет симптомов, то зачем? Когда наконец выпустили из самолёта туда даже очереди не было, т. е. дело 5 минут

Facepalm Facepalm Faceless

Модератор Повідомлень: 26623 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1143 раз. Подякували: 6330 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 13:52 А кого проверять этими тестами - тех кто резво бегает с тележками по магазинам? В больницах инфицированных нет. Если большинство переносят этот вирус бессимптомно, то что это за болезнь такая и какая от неё опасность? Елена8 Повідомлень: 1021 З нами з: 05.12.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 92 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 13:53 edvardd написав: сегодня принял в обед 0,25 грамма чистого хлорохинфосфата, вечером отпишусь про ощущения, или не отпишусь

народ, если на ветке есть реальный врач, могу бесплатно выслать 10 грамм хлорохинфосфата под реальный случай заражения, но с условием отписываться по результатам лечения, желающие в личку... сегодня принял в обед 0,25 грамма чистого хлорохинфосфата, вечером отпишусь про ощущения, или не отпишусьнарод, если на ветке есть реальный врач, могу бесплатно выслать 10 грамм хлорохинфосфата под реальный случай заражения, но с условием отписываться по результатам лечения, желающие в личку...

вангую. Это вещество в скором времени занесут в список запрещенных. вангую. Это вещество в скором времени занесут в список запрещенных. dima_beleb Повідомлень: 430 З нами з: 11.10.18 Подякував: 13 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 498499500501> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6861 1530512

ЛОБ Вів 24 бер, 2020 13:26