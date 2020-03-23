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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 498499500501>
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:45

  st512 написав:Друзья, что-то не встретил в теме... а как обстоят дела с противогазами? надежно ли, не дефицит?

у меня дома лежат на всю семью, от паров цианидов при горении пластика, а то говорят пока по задымленному подъезду спустишься - копыта откинешь...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:46

  Мизантрóп написав:
  trololo написав:єксперты, астанавитесь!
Знакомый китаец рекомендовал не торопиться заражаться Covid-19 и подождать,так как в сентябре выйдет новая версия Covid-20.Также в линейке Covid-20 PRO и Covid-20 PRO PLUS.Говорят будет ещё бюджетная Light версия.

в Китае тоже новый модельный год начинается с октября?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:47

  dima_beleb написав:интересно. что будет делать наше правительство через месяц, когда получит в разы меньше налогов, по итогам карантина, с бизнеса и граждан?


Все хорошо - мы побороли вирус . Вируса нет !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:47

  dima_beleb написав:
  Елена8 написав:
  dima_beleb написав:кто знает. как обстоят дела в больницах в Украине на данный момент?
наблюдается ли увеличение больных?

С прошлого понедельника по пятницу лежала в больнице- больных не было. Лежала в операционном отделении, которое должны были на выходных переоборудовать в инфекционное- вчера ездила туда снимать швы- до сих пор ничего не переоборудовали, а в текущем режиме делают плановые операции. Ажиотажа нет.

спасибо.
это лишний раз меня убеждает, что сейчас паника носит больше надуманный характер , чем реальный.

Ну - якщо реально тільки вчора привезли 250 тисяч тестів - то як визначали на ковід ? Корейці перевіряли просто чи не абсолютно всіх - бо мали чим . Якщо у нас не було чим - то така кількість і визначена . Зараз почнуть визначати значно більше . А так - ГРВІ - та й ГРВІ ... Запалення - о - це вже інша справа ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:49

  moldashavanin написав:
  dima_beleb написав:интересно. что будет делать наше правительство через месяц, когда получит в разы меньше налогов, по итогам карантина, с бизнеса и граждан?


Все хорошо - мы побороли вирус . Вируса нет !

и денег тоже нет. :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:49

сегодня принял в обед 0,25 грамма чистого хлорохинфосфата, вечером отпишусь про ощущения, или не отпишусь :wink:
народ, если на ветке есть реальный врач, могу бесплатно выслать 10 грамм хлорохинфосфата под реальный случай заражения, но с условием отписываться по результатам лечения, желающие в личку...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:52

  Puente написав:Ну - якщо реально тільки вчора привезли 250 тисяч тестів - то як визначали на ковід ? Корейці перевіряли просто чи не абсолютно всіх - бо мали чим . Якщо у нас не було чим - то така кількість і визначена . Зараз почнуть визначати значно більше . А так - ГРВІ - та й ГРВІ ... Запалення - о - це вже інша справа ...

вопрос не в тестах. Вопрос в наличии реальных больных в палатах или в моргах. Без разницы чем они больны.
если их нет - смысл карантина. Разве только как профилактика. Но такая профилактика будет стоить слишком дорого государству.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:52

  safonovstanislav написав:
  hume написав:Странные люди.
Зачем отказываться от бесплатного теста? чем раньше узнают результат, тем раньше начнут принимать меры

С одной стороны вроде бесплатно, но с другой стороны, если нет симптомов, то зачем? Когда наконец выпустили из самолёта туда даже очереди не было, т. е. дело 5 минут

Facepalm
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:52

А кого проверять этими тестами - тех кто резво бегает с тележками по магазинам? В больницах инфицированных нет. Если большинство переносят этот вирус бессимптомно, то что это за болезнь такая и какая от неё опасность?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:53

  edvardd написав:сегодня принял в обед 0,25 грамма чистого хлорохинфосфата, вечером отпишусь про ощущения, или не отпишусь :wink:
народ, если на ветке есть реальный врач, могу бесплатно выслать 10 грамм хлорохинфосфата под реальный случай заражения, но с условием отписываться по результатам лечения, желающие в личку...

вангую. Это вещество в скором времени занесут в список запрещенных. :D
dima_beleb
 
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