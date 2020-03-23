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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:45
st512 написав:
Друзья, что-то не встретил в теме... а как обстоят дела с противогазами? надежно ли, не дефицит?
у меня дома лежат на всю семью, от паров цианидов при горении пластика, а то говорят пока по задымленному подъезду спустишься - копыта откинешь...
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edvardd
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:46
Мизантрóп написав: trololo написав:
єксперты, астанавитесь!
Знакомый китаец рекомендовал не торопиться заражаться Covid-19 и подождать,так как в сентябре выйдет новая версия Covid-20.Также в линейке Covid-20 PRO и Covid-20 PRO PLUS.Говорят будет ещё бюджетная Light версия.
в Китае тоже новый модельный год начинается с октября?
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dima_beleb
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:47
dima_beleb написав:
интересно. что будет делать наше правительство через месяц, когда получит в разы меньше налогов, по итогам карантина, с бизнеса и граждан?
Все хорошо - мы побороли вирус . Вируса нет !
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moldashavanin
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:47
dima_beleb написав: Елена8 написав: dima_beleb написав:
кто знает. как обстоят дела в больницах в Украине на данный момент?
наблюдается ли увеличение больных?
С прошлого понедельника по пятницу лежала в больнице- больных не было. Лежала в операционном отделении, которое должны были на выходных переоборудовать в инфекционное- вчера ездила туда снимать швы- до сих пор ничего не переоборудовали, а в текущем режиме делают плановые операции. Ажиотажа нет.
спасибо.
это лишний раз меня убеждает, что сейчас паника носит больше надуманный характер , чем реальный.
Ну - якщо реально тільки вчора привезли 250 тисяч тестів - то як визначали на ковід ? Корейці перевіряли просто чи не абсолютно всіх - бо мали чим . Якщо у нас не було чим - то така кількість і визначена . Зараз почнуть визначати значно більше . А так - ГРВІ - та й ГРВІ ... Запалення - о - це вже інша справа ...
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Puente
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:49
moldashavanin написав: dima_beleb написав:
интересно. что будет делать наше правительство через месяц, когда получит в разы меньше налогов, по итогам карантина, с бизнеса и граждан?
Все хорошо - мы побороли вирус . Вируса нет !
и денег тоже нет.
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dima_beleb
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:49
сегодня принял в обед 0,25 грамма чистого хлорохинфосфата, вечером отпишусь про ощущения, или не отпишусь
народ, если на ветке есть реальный врач, могу бесплатно выслать 10 грамм хлорохинфосфата под реальный случай заражения, но с условием отписываться по результатам лечения, желающие в личку...
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edvardd
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:52
Puente написав:
Ну - якщо реально тільки вчора привезли 250 тисяч тестів - то як визначали на ковід ? Корейці перевіряли просто чи не абсолютно всіх - бо мали чим . Якщо у нас не було чим - то така кількість і визначена . Зараз почнуть визначати значно більше . А так - ГРВІ - та й ГРВІ ... Запалення - о - це вже інша справа ...
вопрос не в тестах. Вопрос в наличии реальных больных в палатах или в моргах. Без разницы чем они больны.
если их нет - смысл карантина. Разве только как профилактика. Но такая профилактика будет стоить слишком дорого государству.
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dima_beleb
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:52
safonovstanislav написав: hume написав:
Странные люди.
Зачем отказываться от бесплатного теста? чем раньше узнают результат, тем раньше начнут принимать меры
С одной стороны вроде бесплатно, но с другой стороны, если нет симптомов, то зачем? Когда наконец выпустили из самолёта туда даже очереди не было, т. е. дело 5 минут
Facepalm
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:52
А кого проверять этими тестами - тех кто резво бегает с тележками по магазинам? В больницах инфицированных нет. Если большинство переносят этот вирус бессимптомно, то что это за болезнь такая и какая от неё опасность?
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Елена8
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:53
edvardd написав:
сегодня принял в обед 0,25 грамма чистого хлорохинфосфата, вечером отпишусь про ощущения, или не отпишусь
народ, если на ветке есть реальный врач, могу бесплатно выслать 10 грамм хлорохинфосфата под реальный случай заражения, но с условием отписываться по результатам лечения, желающие в личку...
вангую. Это вещество в скором времени занесут в список запрещенных.
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dima_beleb
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