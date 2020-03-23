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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 498499500501
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:54

  Игорь Алексеевич написав:В Запорожскую инфекционную больницу обратилась женщина, которая вернулась из Италии. По ее словам, она общалась с людьми, у которых была коронавирусная инфекция. При этом у самой запорожанки никаких симптомов болезни нет. Об этом "ZаБору" рассказали источники в больнице.
Женщина рассказывает, что она недавно вернулась из Италии, где успела побывать в Риме и Милане. По ее словам, она общалась с людьми, у которых был коронавирус. После она прибыли в Киев, а оттуда на "Интерсити" в Запорожье.
У запорожанки нет симптомов болезни, но она захотела, чтобы ее поместили в больницу на две недели и проверили на COVID-19. Медики говорили ей, что нет никаких причин ее госпитализировать, но она настояла на изоляции.
В больнице рассказывают, что в последнее время стало обращаться еще больше граждан с просьбой проверить их на коронавирус. :roll:

зачем настаивать??? она первая группа риска и её должны были проверять даже без её желания.
какой тогда это карантин???? :roll: .

В Европе ее бы просто отправили на самоизоляцию на 2 недели. Там больных короновирусом, но с температурой до 38 С не госпитализируют. И вообще в таких случаях запрещают приходить в больницу или поликлинику, а только звонить. Обычно в таких случаях явно через 5 дней все проявляется:простуда или корона. И у них статистика , которая появляется в официальных цифрах о зараженных , только тех, кого госпитализировали. А если эту цифру умножить на 4 - реально зараженных. 80% больных имеют легкую форму, их нет в статистике.
Но это у них.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:у меня дома лежат на всю семью, от паров цианидов при горении пластика, а то говорят пока по задымленному подъезду спустишься - копыта откинешь...

то есть в вирусоустойчивость оных вы не верите?
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:07

  dima_beleb написав:
  Puente написав:Ну - якщо реально тільки вчора привезли 250 тисяч тестів - то як визначали на ковід ? Корейці перевіряли просто чи не абсолютно всіх - бо мали чим . Якщо у нас не було чим - то така кількість і визначена . Зараз почнуть визначати значно більше . А так - ГРВІ - та й ГРВІ ... Запалення - о - це вже інша справа ...

вопрос не в тестах. Вопрос в наличии реальных больных в палатах или в моргах. Без разницы чем они больны.
если их нет - смысл карантина. Разве только как профилактика. Но такая профилактика будет стоить слишком дорого государству.


У мене з самого початку ( але як виявилося це не зовсім початок був ) найбільше дивувала якась ну дуже вже "панічна" реакція китайців . Відлистайте на грудень-січень місяць і на початок лютого . Пройшло вже 3 місяці - і вони тільки-тільки почали відкривати кордони - і то з дуже жорстким контролем абсолютно всіх . В Італії не було ніякої реакції спочатку - по смертності вже перегнали . І це ще не кінець . В принципі - і після чуми і іспанки життя не закінчилося . Так що в загальному - нічого такого . Загальна криза все одно буде . Треба думати далі - що робити - абсолютно всім . Чи буде дефолт у нас , чи ні , курс по 30 чи 50 , а чи й по 1000 - життя не закінчилося ... І діти будуть якось школу доганяти , і студенти довчаться , і все решта якось буде . Як у класика "ніколи так не було , щоб якось та не було " ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:09

  st512 написав:
  edvardd написав:у меня дома лежат на всю семью, от паров цианидов при горении пластика, а то говорят пока по задымленному подъезду спустишься - копыта откинешь...

то есть в вирусоустойчивость оных вы не верите?


А Ви пробували дихати довго ? Напевно ні - покоління інше ...
Тимчасово . Віруси будуть накопичуватися в "банці" - спиртом хіба промивати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Будет ли дефолт?
Если не поможет ЧП и комендантский час, если и после этих мер ни кто нам не даст денег, тогда БУДЕТ.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:16

  swan forever написав:
  edvardd написав:
  antey1969 написав:На немецкий чат вышел врач из Александровской больницы.
Жаловался, что нет полноценных защитных комплектов и проблемы с наличием лекарств. И еще... один из пациентов резко пошел в пике, не знают, что делать, вызвали профессуру для консультаций (хотя какие там нахрен консультации в такой ситуации, скорее, чтобы прикрыть спины в случае чего)

вот у этого спросите:
https://nypost.com/2020/03/22/florida-m ... -his-life/

ага :(

https://nypost.com/2020/03/23/man-dies-after-self-medicating-with-chloroquine-phosphate-to-treat-coronavirus/


вы замахали постить: Мужчина умер, проглотив добавку, используемую для чистки аквариумных рыбок, в которую входил фармацевтический препарат, рекламируемый президентом Трампом

ну хоть переведите ну не так же тяжело..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:А Ви пробували дихати довго ? Напевно ні - покоління інше ...

нет не пробовал.. окромя уроков обж в школе... надо изучить вопрос, думаю на 20-30 минут смогу выйти в магазин за продуктами, раз в неделю... а вирусы вроде как умирать там должны, со временем.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:20

  Елена8 написав:А кого проверять этими тестами - тех кто резво бегает с тележками по магазинам? В больницах инфицированных нет. Если большинство переносят этот вирус бессимптомно, то что это за болезнь такая и какая от неё опасность?
Я тоже так считаю. Корона это один из видов орви, 80% вообще бессимптомно.
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