Игорь Алексеевич написав:

В Запорожскую инфекционную больницу обратилась женщина, которая вернулась из Италии. По ее словам, она общалась с людьми, у которых была коронавирусная инфекция. При этом у самой запорожанки никаких симптомов болезни нет. Об этом "ZаБору" рассказали источники в больнице.Женщина рассказывает, что она недавно вернулась из Италии, где успела побывать в Риме и Милане. По ее словам, она общалась с людьми, у которых был коронавирус. После она прибыли в Киев, а оттуда на "Интерсити" в Запорожье.У запорожанки нет симптомов болезни, но она захотела, чтобы ее поместили в больницу на две недели и проверили на COVID-19. Медики говорили ей, что нет никаких причин ее госпитализировать, но она настояла на изоляции.В больнице рассказывают, что в последнее время стало обращаться еще больше граждан с просьбой проверить их на коронавирус.зачем настаивать??? она первая группа риска и её должны были проверять даже без её желания.какой тогда это карантин????