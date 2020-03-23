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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 506507508509>
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:24

  shapo написав:
  vetka написав:
  shapo написав:Как раз после Чернобыля и голодных 90-х и медики, и остальные граждане поняли, что государству на них наплевать, а спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Хорошее спасение однако - не мочь поставить ПРАВИЛЬНО диагноз, при этом назначая куча ненужных лекарств и выкачивая деньги с пациента!


Да ладно вам.
Не все украинские врачи негодяи зарабатывающие на несчастных пациентах.

Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:24

  Libo написав:
Наши медики в свое время ехали в Чернобыль под реактор просто в белых халатиках, прекрасно понимая последствия. Это чувства долга. А сейчас его нет. Зато есть чувство наживы, как тянуть из людей последнее. Просто совести в украинской медицине не осталось. :P

То есть, Вы у нас ярый поклонник СССР? Тайнос агентос в сердце империализма?)))
Украинские медики действительно оборзели :evil:
Без защитных средств да на пандемию... гм... точно, совершенно бессовестные люди
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:26

  stm написав:Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи )))


Зачем вы перекручиваете, я не в профессии разочаровалась, а в украинской медицине (сюда человеческий фактор входит)
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:28

  shapo написав:
  vetka написав:
  shapo написав:Как раз после Чернобыля и голодных 90-х и медики, и остальные граждане поняли, что государству на них наплевать, а спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Хорошее спасение однако - не мочь поставить ПРАВИЛЬНО диагноз, при этом назначая куча ненужных лекарств и выкачивая деньги с пациента!


Да ладно вам.
Не все украинские врачи негодяи зарабатывающие на несчастных пациентах.

Согласна, есть максимум процентов 20 достойных врачей, остальные хапуги.[/quote]

хватит хаять врачей, они вам ещё пригодятся...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:28

  vetka написав:
  stm написав:Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи )))


Зачем вы перекручиваете, я не в профессии разочаровалась, а в украинской медицине (сюда человеческий фактор входит)

Кем вы сейчас работаете? ;) Я не перекручиваю, а констатирую, это психологический фактор разочарования что вот все плохие поэтому я не с ними. И причем всех кто ушел из бухгалтерии или юриспруденции или... Отовсюду, тогда вообще мир меня не понимает ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:31

  antey1969 написав:
  Puente написав:
Це само собою - але американським є що втрачати . А нашим - практично взагалі нічого ... Тоді чого - за клятву Гіпократу ? Якомусь давно мертвому греку ?

Достали с клятвой уже. Загуглите ее текст и успокойтесь. Нет там ничего из того, что ей приписывала советская пропаганда.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Клятву лікаря
...
КЛЯТВА ЛІКАРЯ

Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків,
що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег
урочисто клянусь:

усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і
поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням,
подавати медичну допомогу всім, хто її потребує;

незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами
загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих,
визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції
світової медицини;

зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду
людині;

додержувати правил професійної етики, не приховувати правди,
якщо це не зашкодить хворому;

постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння,
у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому
ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег;

власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально
здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові,
злагоди і взаємоповаги між людьми.

Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/349/92
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:33

  vetka написав:
  stm написав:Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи )))


Зачем вы перекручиваете, я не в профессии разочаровалась, а в украинской медицине (сюда человеческий фактор входит)


Чисто моральный аспект. Людям не нравилось, что медикам государство мало платит, люди сочувствовали им, помогали и молча давали, надеясь на понимание и помощь со стороны медиков. А медики в стремный момент их кинули. Когда все пройдет, снова выйдут на работу и как ни в чем не бывало снова будут вымагать и требовать сочувствия. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:36

А вообще, мне непонятно, чего здесь некоторые добиваются.
Чтобы наши медики и дальше не имели защитных комплектов? Но это же кретинизм!
Вы же сами потом от этих медиков позаражаетесь... Или пускай реанимация сплошь уйдет на карантин? Но кто будет тогда с аппаратами ИВЛ работать?
Традиционное хуторское мышление... "га-га-га, у сусіда корова здохла"
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:37

yanyura
Где здесь клятва Гиппократа? :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:38

  antey1969 написав:А вообще, мне непонятно, чего здесь некоторые добиваются.
Чтобы наши медики и дальше не имели защитных комплектов? Но это же кретинизм!


Не надо. Я думаю ты все прекрасно понял.
Libo
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