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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 506507508509> Додано: Вів 24 бер, 2020 16:24 shapo написав: vetka написав: shapo написав: Как раз после Чернобыля и голодных 90-х и медики, и остальные граждане поняли, что государству на них наплевать, а спасение утопающих дело рук самих утопающих. Как раз после Чернобыля и голодных 90-х и медики, и остальные граждане поняли, что государству на них наплевать,

Хорошее спасение однако - не мочь поставить ПРАВИЛЬНО диагноз, при этом назначая куча ненужных лекарств и выкачивая деньги с пациента! Хорошее спасение однако - не мочь поставить ПРАВИЛЬНО диагноз, при этом назначая куча ненужных лекарств и выкачивая деньги с пациента!



Да ладно вам.

Не все украинские врачи негодяи зарабатывающие на несчастных пациентах. Да ладно вам.Не все украинские врачи негодяи зарабатывающие на несчастных пациентах.

Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи ))) Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи ))) stm

Повідомлень: 2173 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 16:24 Libo написав:

Наши медики в свое время ехали в Чернобыль под реактор просто в белых халатиках, прекрасно понимая последствия. Это чувства долга. А сейчас его нет. Зато есть чувство наживы, как тянуть из людей последнее. Просто совести в украинской медицине не осталось. Наши медики в свое время ехали в Чернобыль под реактор просто в белых халатиках, прекрасно понимая последствия. Это чувства долга. А сейчас его нет. Зато есть чувство наживы, как тянуть из людей последнее. Просто совести в украинской медицине не осталось.

То есть, Вы у нас ярый поклонник СССР? Тайнос агентос в сердце империализма?)))

Украинские медики действительно оборзели

Без защитных средств да на пандемию... гм... точно, совершенно бессовестные люди То есть, Вы у нас ярый поклонник СССР? Тайнос агентос в сердце империализма?)))Украинские медики действительно оборзелиБез защитных средств да на пандемию... гм... точно, совершенно бессовестные люди antey1969 1

Повідомлень: 9381 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1080 раз. Подякували: 2468 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 16:26 stm написав: Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи ))) Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи )))



Зачем вы перекручиваете, я не в профессии разочаровалась, а в украинской медицине (сюда человеческий фактор входит) Зачем вы перекручиваете, я не в профессии разочаровалась, а в украинской медицине (сюда человеческий фактор входит) vetka Повідомлень: 6290 З нами з: 04.03.14 Подякував: 394 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 16:28 shapo написав: vetka написав: shapo написав: Как раз после Чернобыля и голодных 90-х и медики, и остальные граждане поняли, что государству на них наплевать, а спасение утопающих дело рук самих утопающих. Как раз после Чернобыля и голодных 90-х и медики, и остальные граждане поняли, что государству на них наплевать,

Хорошее спасение однако - не мочь поставить ПРАВИЛЬНО диагноз, при этом назначая куча ненужных лекарств и выкачивая деньги с пациента! Хорошее спасение однако - не мочь поставить ПРАВИЛЬНО диагноз, при этом назначая куча ненужных лекарств и выкачивая деньги с пациента!



Да ладно вам.

Не все украинские врачи негодяи зарабатывающие на несчастных пациентах. Да ладно вам.Не все украинские врачи негодяи зарабатывающие на несчастных пациентах.

Согласна, есть максимум процентов 20 достойных врачей, остальные хапуги.[/quote]



хватит хаять врачей, они вам ещё пригодятся... Согласна, есть максимум процентов 20 достойных врачей, остальные хапуги.[/quote]хватит хаять врачей, они вам ещё пригодятся... edvardd

Повідомлень: 6104 З нами з: 20.11.08 Подякував: 92 раз. Подякували: 1521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 16:28 vetka написав: stm написав: Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи ))) Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи )))



Зачем вы перекручиваете, я не в профессии разочаровалась, а в украинской медицине (сюда человеческий фактор входит) Зачем вы перекручиваете, я не в профессии разочаровалась, а в украинской медицине (сюда человеческий фактор входит)

Кем вы сейчас работаете? Я не перекручиваю, а констатирую, это психологический фактор разочарования что вот все плохие поэтому я не с ними. И причем всех кто ушел из бухгалтерии или юриспруденции или... Отовсюду, тогда вообще мир меня не понимает Кем вы сейчас работаете?Я не перекручиваю, а констатирую, это психологический фактор разочарования что вот все плохие поэтому я не с ними. И причем всех кто ушел из бухгалтерии или юриспруденции или... Отовсюду, тогда вообще мир меня не понимает stm

Повідомлень: 2173 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 16:31 antey1969 написав: Puente написав:

Це само собою - але американським є що втрачати . А нашим - практично взагалі нічого ... Тоді чого - за клятву Гіпократу ? Якомусь давно мертвому греку ? Це само собою - але американським є що втрачати . А нашим - практично взагалі нічого ... Тоді чого - за клятву Гіпократу ? Якомусь давно мертвому греку ?

Достали с клятвой уже. Загуглите ее текст и успокойтесь. Нет там ничего из того, что ей приписывала советская пропаганда. Достали с клятвой уже. Загуглите ее текст и успокойтесь. Нет там ничего из того, что ей приписывала советская пропаганда.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ



Про Клятву лікаря

...

КЛЯТВА ЛІКАРЯ



Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків,

що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег

урочисто клянусь:



усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і

поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням,

подавати медичну допомогу всім, хто її потребує;



незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами

загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих,

визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції

світової медицини;



зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду

людині;



додержувати правил професійної етики, не приховувати правди,

якщо це не зашкодить хворому;



постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння,

у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому

ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег;



власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально

здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові,

злагоди і взаємоповаги між людьми.



Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/349/92 yanyura Повідомлень: 5449 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1802 раз. Подякували: 1264 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 16:33 vetka написав: stm написав: Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи ))) Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи )))



Зачем вы перекручиваете, я не в профессии разочаровалась, а в украинской медицине (сюда человеческий фактор входит) Зачем вы перекручиваете, я не в профессии разочаровалась, а в украинской медицине (сюда человеческий фактор входит)



Чисто моральный аспект. Людям не нравилось, что медикам государство мало платит, люди сочувствовали им, помогали и молча давали, надеясь на понимание и помощь со стороны медиков. А медики в стремный момент их кинули. Когда все пройдет, снова выйдут на работу и как ни в чем не бывало снова будут вымагать и требовать сочувствия. Чисто моральный аспект. Людям не нравилось, что медикам государство мало платит, люди сочувствовали им, помогали и молча давали, надеясь на понимание и помощь со стороны медиков. А медики в стремный момент их кинули. Когда все пройдет, снова выйдут на работу и как ни в чем не бывало снова будут вымагать и требовать сочувствия. Libo 2

Повідомлень: 7955 З нами з: 14.11.11 Подякував: 338 раз. Подякували: 3926 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 16:36 А вообще, мне непонятно, чего здесь некоторые добиваются.

Чтобы наши медики и дальше не имели защитных комплектов? Но это же кретинизм!

Вы же сами потом от этих медиков позаражаетесь... Или пускай реанимация сплошь уйдет на карантин? Но кто будет тогда с аппаратами ИВЛ работать?

Традиционное хуторское мышление... "га-га-га, у сусіда корова здохла" antey1969 1

Повідомлень: 9381 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1080 раз. Подякували: 2468 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 16:37 yanyura

Где здесь клятва Гиппократа? Где здесь клятва Гиппократа? antey1969 1

Повідомлень: 9381 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1080 раз. Подякували: 2468 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 16:38 antey1969 написав: А вообще, мне непонятно, чего здесь некоторые добиваются.

Чтобы наши медики и дальше не имели защитных комплектов? Но это же кретинизм!

А вообще, мне непонятно, чего здесь некоторые добиваются.Чтобы наши медики и дальше не имели защитных комплектов? Но это же кретинизм!



Не надо. Я думаю ты все прекрасно понял. Не надо. Я думаю ты все прекрасно понял. Libo 2

Повідомлень: 7955 З нами з: 14.11.11 Подякував: 338 раз. Подякували: 3926 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 506507508509> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6861 1530596

ЛОБ Вів 24 бер, 2020 13:26