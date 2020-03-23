Libo написав: Наши медики в свое время ехали в Чернобыль под реактор просто в белых халатиках, прекрасно понимая последствия. Это чувства долга. А сейчас его нет. Зато есть чувство наживы, как тянуть из людей последнее. Просто совести в украинской медицине не осталось.
То есть, Вы у нас ярый поклонник СССР? Тайнос агентос в сердце империализма?))) Украинские медики действительно оборзели Без защитных средств да на пандемию... гм... точно, совершенно бессовестные люди
stm написав:Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи )))
Зачем вы перекручиваете, я не в профессии разочаровалась, а в украинской медицине (сюда человеческий фактор входит)
Кем вы сейчас работаете? Я не перекручиваю, а констатирую, это психологический фактор разочарования что вот все плохие поэтому я не с ними. И причем всех кто ушел из бухгалтерии или юриспруденции или... Отовсюду, тогда вообще мир меня не понимает
stm написав:Для разочаровавшихся в профессии все не разочаровавшиеся - негодяи )))
Зачем вы перекручиваете, я не в профессии разочаровалась, а в украинской медицине (сюда человеческий фактор входит)
Чисто моральный аспект. Людям не нравилось, что медикам государство мало платит, люди сочувствовали им, помогали и молча давали, надеясь на понимание и помощь со стороны медиков. А медики в стремный момент их кинули. Когда все пройдет, снова выйдут на работу и как ни в чем не бывало снова будут вымагать и требовать сочувствия.
А вообще, мне непонятно, чего здесь некоторые добиваются. Чтобы наши медики и дальше не имели защитных комплектов? Но это же кретинизм! Вы же сами потом от этих медиков позаражаетесь... Или пускай реанимация сплошь уйдет на карантин? Но кто будет тогда с аппаратами ИВЛ работать? Традиционное хуторское мышление... "га-га-га, у сусіда корова здохла"