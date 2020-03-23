29 сентября 2016

Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав

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В 21 веке было бы странно клясться Апполоном, Асклепием и его родственниками. Нигде в мире клятву Гиппократа не дают, ни в Украине ни в одной другой стране мира сейчас. Этот документ, который приписывается Гиппократу сейчас он имеет лишь историческое значение, художественное, красивое. Не заходите к врачам с напоминанием о клятве Гиппократа, не прочитав, потому что если ее действительно прочитать, то там скорее у врача есть какая-то определенная защита от того, кто его пытается упрекнуть этим текстом.

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