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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:40

Доктор Комаровский о вирус и политике и не только...

https://m.gordonua.com/publications/-ko ... 92211.html
правильной дорогой идете...
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:43

  edvardd написав:
  zРадио написав:Народ, будьте осторожны с самоназначениями токсичных препаратов!
Man dies after self-medicating with chloroquine

может не стоит читать новости "новости мухосранска" - вот почитайте мировую прессу про лечение хлорохином:
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... ID-19.html

В вашей новости тоже пишется о смертельном случае, об обратившейся паре в больницу после приема таблеток с хлорофином фосфатом, о предупреждении врачей не принимать его для самолечения в США и Нигерии, и ценах +400% из-за повышения спроса.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:44

  Natt написав:Итак, уже Трамп и Макрон заявили, что карантин надо снимать, ибо экономическая ж*** будет пострашнее этой болячки. Посмотрим, как они будут действовать в ближайшее время.


каждый год вместе с приходом солнышка затухают ОРВИ. скоро огласят победу
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:47

  Libo написав:А еще вирусологи говорят, что коронавирус очень нестойкий и мутирует при путешествии от человека к человеку в сторону ослабления. Организм тех, кто заболеет папизже, будет уже бороться с более слабым вирусом.
Выигрыш во времени дорогого стоит. :idea:


стойкость к чему и как проверяли? любое живое хочет жить, вирус тоже. умирает носитель - и вирусу внутри кирдык. природа обычно движется в сторону максимального выживания, иначе вирусы бы все уже умерли вместе со всем животными

а вот бездумное применение антибиотиков и антисептиков может быть триггером к возникновению уже бактерий с резистентностью к существующим антибиотикам :mrgreen: ждем через пару лет бактериальную панику вместо вирусной :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:50

  Libo написав:
  antey1969 написав:А вообще, мне непонятно, чего здесь некоторые добиваются.
Чтобы наши медики и дальше не имели защитных комплектов? Но это же кретинизм!


Не надо. Я думаю ты все прекрасно понял.

Есть факт.
Назначены неделю назад больницы(их всего три в Киеве) на прием коронавирусных пациентов(они еще в "восьмерку" не поступают, пока только в Александровскую). Прошла неделя, защитных комплектов нет. Руководство больницы обратило на это внимание Минздрава, их попытались пугнуть вместо того, чтобы предоставить требующиеся средства защиты.
Больница офигела от такого подхода и сказала, что не сможет принимать пациентов с коронавирусом по причине отсутствия защитных средств у персонала.
Ты говоришь, что МОЗ прав, а медики должны лечь костями. Я утверждаю, что медики должны быть обеспечены защитными комплектами(стоимость одного комплекта всего лишь 500-1000 грн).
Голым задом прыгать на ежа - не героизм, а кретинизм :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:51

  antey1969 написав:yanyura
Где здесь клятва Гиппократа? :roll:

29 сентября 2016
Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав
...
В 21 веке было бы странно клясться Апполоном, Асклепием и его родственниками. Нигде в мире клятву Гиппократа не дают, ни в Украине ни в одной другой стране мира сейчас. Этот документ, который приписывается Гиппократу сейчас он имеет лишь историческое значение, художественное, красивое. Не заходите к врачам с напоминанием о клятве Гиппократа, не прочитав, потому что если ее действительно прочитать, то там скорее у врача есть какая-то определенная защита от того, кто его пытается упрекнуть этим текстом.
...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1606064- ... adayut-moz

Вместо нее в Украине дают Клятву лікаря.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:54

yanyura
Читайте внимательно, был отсыл на клятву Гиппократа.
Кстати, я в свое время давал клятву пионера... после Ваших слов чувствую себя предателем Родины :(
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:01

  antey1969 написав:yanyura
Читайте внимательно, был отсыл на клятву Гиппократа.
Кстати, я в свое время давал клятву пионера... после Ваших слов чувствую себя предателем Родины :(

Я видел, что отсыл был на клятву Гиппократа, но т.к. она нигде уже не дается, решил привести ту клятву, что дают врачи Украины. Моя ошибка в том, что надо было сперва привести текст "Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав", а уж потом "Клятву лікаря".

И я такой же предатель, как и вы - тоже давал клятву пионера. :x
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:02

  yanyura написав:
  antey1969 написав:yanyura
Читайте внимательно, был отсыл на клятву Гиппократа.
Кстати, я в свое время давал клятву пионера... после Ваших слов чувствую себя предателем Родины :(

Я видел, что отсыл был на клятву Гиппократа, но т.к. она нигде уже не дается, решил привести ту клятву, что дают врачи Украины. Моя ошибка в том, что надо было сперва привести текст "Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав", а уж потом "Клятву лікаря".

И я такой же предатель, как и вы - тоже давал клятву пионера. :x

Надо срочно искать третьего - хоть горе зальем :?
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:10

  Slx написав:
  edvardd написав:
  zРадио написав:Народ, будьте осторожны с самоназначениями токсичных препаратов!
Man dies after self-medicating with chloroquine

может не стоит читать новости "новости мухосранска" - вот почитайте мировую прессу про лечение хлорохином:
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... ID-19.html

В вашей новости тоже пишется о смертельном случае, об обратившейся паре в больницу после приема таблеток с хлорофином фосфатом, о предупреждении врачей не принимать его для самолечения в США и Нигерии, и ценах +400% из-за повышения спроса.

те что умерли ели не чистый хлорофинфосфат а смесь с химией для чистки аквариумов, остальные просто пережрали: По словам чиновников нигерийской столицы Лагоса, три человека были госпитализированы в городе после приема препарата и случайной передозировки.
а вообще это ваше здоровье , лечитесь зелёнкой...
edvardd
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ЛОБ

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