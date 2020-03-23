В вашей новости тоже пишется о смертельном случае, об обратившейся паре в больницу после приема таблеток с хлорофином фосфатом, о предупреждении врачей не принимать его для самолечения в США и Нигерии, и ценах +400% из-за повышения спроса.
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Libo написав:А еще вирусологи говорят, что коронавирус очень нестойкий и мутирует при путешествии от человека к человеку в сторону ослабления. Организм тех, кто заболеет папизже, будет уже бороться с более слабым вирусом. Выигрыш во времени дорогого стоит.
стойкость к чему и как проверяли? любое живое хочет жить, вирус тоже. умирает носитель - и вирусу внутри кирдык. природа обычно движется в сторону максимального выживания, иначе вирусы бы все уже умерли вместе со всем животными
а вот бездумное применение антибиотиков и антисептиков может быть триггером к возникновению уже бактерий с резистентностью к существующим антибиотикам ждем через пару лет бактериальную панику вместо вирусной
antey1969 написав:А вообще, мне непонятно, чего здесь некоторые добиваются. Чтобы наши медики и дальше не имели защитных комплектов? Но это же кретинизм!
Не надо. Я думаю ты все прекрасно понял.
Есть факт. Назначены неделю назад больницы(их всего три в Киеве) на прием коронавирусных пациентов(они еще в "восьмерку" не поступают, пока только в Александровскую). Прошла неделя, защитных комплектов нет. Руководство больницы обратило на это внимание Минздрава, их попытались пугнуть вместо того, чтобы предоставить требующиеся средства защиты. Больница офигела от такого подхода и сказала, что не сможет принимать пациентов с коронавирусом по причине отсутствия защитных средств у персонала. Ты говоришь, что МОЗ прав, а медики должны лечь костями. Я утверждаю, что медики должны быть обеспечены защитными комплектами(стоимость одного комплекта всего лишь 500-1000 грн). Голым задом прыгать на ежа - не героизм, а кретинизм
antey1969 написав:yanyura Где здесь клятва Гиппократа?
29 сентября 2016 Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав ... В 21 веке было бы странно клясться Апполоном, Асклепием и его родственниками. Нигде в мире клятву Гиппократа не дают, ни в Украине ни в одной другой стране мира сейчас. Этот документ, который приписывается Гиппократу сейчас он имеет лишь историческое значение, художественное, красивое. Не заходите к врачам с напоминанием о клятве Гиппократа, не прочитав, потому что если ее действительно прочитать, то там скорее у врача есть какая-то определенная защита от того, кто его пытается упрекнуть этим текстом. ...
antey1969 написав:yanyura Читайте внимательно, был отсыл на клятву Гиппократа. Кстати, я в свое время давал клятву пионера... после Ваших слов чувствую себя предателем Родины
Я видел, что отсыл был на клятву Гиппократа, но т.к. она нигде уже не дается, решил привести ту клятву, что дают врачи Украины. Моя ошибка в том, что надо было сперва привести текст "Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав", а уж потом "Клятву лікаря".
И я такой же предатель, как и вы - тоже давал клятву пионера.
antey1969 написав:yanyura Читайте внимательно, был отсыл на клятву Гиппократа. Кстати, я в свое время давал клятву пионера... после Ваших слов чувствую себя предателем Родины
Я видел, что отсыл был на клятву Гиппократа, но т.к. она нигде уже не дается, решил привести ту клятву, что дают врачи Украины. Моя ошибка в том, что надо было сперва привести текст "Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав", а уж потом "Клятву лікаря".
И я такой же предатель, как и вы - тоже давал клятву пионера.
В вашей новости тоже пишется о смертельном случае, об обратившейся паре в больницу после приема таблеток с хлорофином фосфатом, о предупреждении врачей не принимать его для самолечения в США и Нигерии, и ценах +400% из-за повышения спроса.
те что умерли ели не чистый хлорофинфосфат а смесь с химией для чистки аквариумов, остальные просто пережрали: По словам чиновников нигерийской столицы Лагоса, три человека были госпитализированы в городе после приема препарата и случайной передозировки. а вообще это ваше здоровье , лечитесь зелёнкой...