antey1969 написав:yanyura Читайте внимательно, был отсыл на клятву Гиппократа. Кстати, я в свое время давал клятву пионера... после Ваших слов чувствую себя предателем Родины
Я видел, что отсыл был на клятву Гиппократа, но т.к. она нигде уже не дается, решил привести ту клятву, что дают врачи Украины. Моя ошибка в том, что надо было сперва привести текст "Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав", а уж потом "Клятву лікаря".
И я такой же предатель, как и вы - тоже давал клятву пионера.
Надо срочно искать третьего - хоть горе зальем
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
safonovstanislav написав:Сегодня вернулся из Египта. Температуру меряли в самолёте по прибытию, у некоторых семей была повышена(термометр светился красным), кашляли так, что не могли перестать. Предложили всем заполнить бланк заявления на добровольную 2х-недельную самоизоляцию (по желанию, некоторые отказывались). Предложили бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, отказались все. Но, при этом 3 часа по прилёту не выпускали из самолёта, т. к. до нас прилетели несколько рейсов из Европы, для которых сдача экспресс-теста была обязательна, а это процесс не очень быстрый.
Пис.ец , а тут метро закрывают и общественный наземный, хз с какой целью , если каждый день прибывают тысячи инфицированных вильнолюдэй . Вова ЗЕ , зачем такой карантин Україні и какая от него польза? , сам ведь можеш от такого карантина заразиться.
edvardd написав:те что умерли ели не чистый хлорофинфосфат а смесь с химией для чистки аквариумов, остальные просто пережрали: По словам чиновников нигерийской столицы Лагоса, три человека были госпитализированы в городе после приема препарата и случайной передозировки. а вообще это ваше здоровье , лечитесь зелёнкой...
Но факт остается фактом. Либо dailymail - новость мухосранска, либо все таки есть смысл делать все по уму ибо таки можно сделать только хуже. Так что я жду ваших результатов, желаю здоровья.
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edvardd написав:те что умерли ели не чистый хлорофинфосфат а смесь с химией для чистки аквариумов, остальные просто пережрали: По словам чиновников нигерийской столицы Лагоса, три человека были госпитализированы в городе после приема препарата и случайной передозировки. а вообще это ваше здоровье , лечитесь зелёнкой...
Но факт остается фактом. Либо dailymail - новость мухосранска, либо все таки есть смысл делать все по уму ибо таки можно сделать только хуже. Так что я жду ваших результатов, желаю здоровья.
да живой я, в обед выпил 0,25 грамма последствий не заметил, читайте внимательно, шевеля губами - в одном случае передоз, в другом смесь препарата с неизвестным веществом, это препарат от малярии, известен 70 лет, его сожрали тонны, а теперь он стал дико вредным? почитайте Справочник по профилактике и лечению COVID-19, посмотрите на побочку других препаратов, особенно на их цену...и продолжайте лечиться зелёнкой, наверное я тут закругляюсь, все тут кирпичами ворочают, а потом выясняется - силикатными... CDC: коронавирус выжил в каютах корабля "Даймонд Принцесс" через 17 дней после того, как его покинули пассажиры.
Было подтверждено, что человек, который дал положительный результат на COVID-19 в Исландии, был заражен двумя штаммами вируса одновременно. Второй штамм является мутацией исходного нового коронавируса. Считается, что это может быть первый зарегистрированный случай двойной инфекции такого рода.
Выступая вчера с новостями RÚV , генеральный директор deCODE Кари Стефанссон подтвердил необычную инфекцию. Считается, что мутировавший второй штамм может быть более вредоносным или заразным, потому что у людей, инфицированных пациентом с двойным штаммом, обнаружен только второй штамм. Если это так, вирус может мутировать, чтобы стать более заразным с течением времени. Однако Кари не смог подтвердить это и предположил, что это может быть совпадением. Кари также отметил, что, согласно международным базам данных, мутация, обнаруженная в образце, взятом у этого пациента с двойной инфекцией, не обнаружена за пределами Исландии
Востаннє редагувалось edvardd в Вів 24 бер, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Менты любят всякую х... городить. То наркотики то оружие подкинут. Тут левое письмо задним числом напечатать могли. Кто у Данилюка непосредственный начальник? правильный ответ Зеленский. Является ли Данилюк начальником у Премьера? Правильный ответ - нет. Было ли заседание РНБОУ по данному вопросу? Где ссылка в письме на решение? Если САП по такому письму возбуждает дело, то это дно.