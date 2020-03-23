Додано: Вів 24 бер, 2020 19:16

Slx написав: edvardd написав: те что умерли ели не чистый хлорофинфосфат а смесь с химией для чистки аквариумов, остальные просто пережрали: По словам чиновников нигерийской столицы Лагоса, три человека были госпитализированы в городе после приема препарата и случайной передозировки.

а вообще это ваше здоровье , лечитесь зелёнкой... те что умерли ели не чистый хлорофинфосфат а смесь с химией для чистки аквариумов, остальные просто пережрали: По словам чиновников нигерийской столицы Лагоса, три человека были госпитализированы в городе после приема препарата иа вообще это ваше здоровье , лечитесь зелёнкой...

Но факт остается фактом. Либо dailymail - новость мухосранска, либо все таки есть смысл делать все по уму ибо таки можно сделать только хуже. Так что я жду ваших результатов, желаю здоровья. Но факт остается фактом. Либо dailymail - новость мухосранска, либо все таки есть смысл делать все по уму ибо таки можно сделать только хуже. Так что я жду ваших результатов, желаю здоровья.

да живой я, в обед выпил 0,25 грамма последствий не заметил, читайте внимательно, шевеля губами - в одном случае передоз, в другом смесь препарата с неизвестным веществом, это препарат от малярии, известен 70 лет, его сожрали тонны, а теперь он стал дико вредным? почитайте Справочник по профилактике и лечению COVID-19, посмотрите на побочку других препаратов, особенно на их цену...и продолжайте лечиться зелёнкой, наверное я тут закругляюсь, все тут кирпичами ворочают, а потом выясняется - силикатными...CDC: коронавирус выжил в каютах корабля "Даймонд Принцесс" через 17 дней после того, как его покинули пассажиры.Было подтверждено, что человек, который дал положительный результат на COVID-19 в Исландии, был заражен двумя штаммами вируса одновременно. Второй штамм является мутацией исходного нового коронавируса. Считается, что это может быть первый зарегистрированный случай двойной инфекции такого рода.Выступая вчера с новостями RÚV , генеральный директор deCODE Кари Стефанссон подтвердил необычную инфекцию. Считается, что мутировавший второй штамм может быть более вредоносным или заразным, потому что у людей, инфицированных пациентом с двойным штаммом, обнаружен только второй штамм. Если это так, вирус может мутировать, чтобы стать более заразным с течением времени. Однако Кари не смог подтвердить это и предположил, что это может быть совпадением.Кари также отметил, что, согласно международным базам данных, мутация, обнаруженная в образце, взятом у этого пациента с двойной инфекцией, не обнаружена за пределами Исландии