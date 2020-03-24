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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 511512513514>
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:01

  Ukrainian написав:zРадио
А Нью-Йорк где тогда ?


Насчет Нью-Йорка в отдельности не скажу, потому что вижу только общую статистику по США, но поскольку НЙ - это основной очаг, то плюс-минус тренды будут одинаковые. Фаза восхождения 1-2 недели от пика, ИМХО
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:03

  freeze написав:
  zРадио написав:Ни в Китае, ни в Корее (странах, прошедших пики) не было столь устойчивых трендов, чтобы можно было определить направление движения d-o-d.


В Китае второй пик был вызван просто изменением учета заболевших, по моему стали учитывать не по тестам, а по характерным симптомам, так по памяти, чтобы не гуглить.


Да, я не про однодневный всплеск, а про "волатильность", наблюдаемую на пиковой фазе
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:05

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:zРадио
А Нью-Йорк где тогда ?

Так методички по Нью-йорку не завезли :)

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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:В Китае второй пик был вызван просто изменением учета заболевших, по моему стали учитывать не по тестам, а по характерным симптомам, так по памяти, чтобы не гуглить.

По КТ. Так швидше діагностувати пневмонію.
Китай поки єдиний, хто поборов епідемію, азіати більш підготовлені, з досвідом боротьби.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:16

  lapay написав:
  freeze написав:В Китае второй пик был вызван просто изменением учета заболевших, по моему стали учитывать не по тестам, а по характерным симптомам, так по памяти, чтобы не гуглить.

По КТ. Так швидше діагностувати пневмонію.
Китай поки єдиний, хто поборов епідемію, азіати більш підготовлені, з досвідом боротьби.


Еще Южная Корея и Тайланд
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.kommersant.ru/doc/4300580
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:33

  Puente написав:
  vetka написав: Хоть у кого-то здравый смысл включился.
Так тільки по обережним прогнозам тоді :
...«что будет, если ничего не делать». В 2019 году от гриппа в США умерло 34,157 человек (ссылка). IFR для коронавируса в пять раз выше, при том же количестве заболевших получаем 150,000 человек. С учетом того, что и R0 у коронавируса выше в два раза а число заболевших растет экспоненциально, получить только в США 500,000 и выше смертей среди пожилых вполне «highly likely»....
Думаєте Трамп тоді на 2 строк буде претендувати ?
Вже 3 століття наша цивілізація плекає поняття цінності будь-якого людського життя . І зараз оце все відкинути через економіку ? Та затопчуть просто ...

Человеческая жизнь напрямую зависит от состояния экономики.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:41

  edvardd написав:я ж не дурак, взял подходящую капсулу, содержимое высыпал, другое вложил и съел, я ж писал без оболочки редкая гадость, кстати тому амеру делали капельницу хлорохина, а вот это уже интересно, потому что из таблеток капельницу вы не сделаете из за наличия посторонних примесей, а из заводского порошка- нараз...
зы: пока живой...


То, что взяли капсулу - это уже хорошо, но насчет "подходящей" - есть большие сомнения. В первую очередь она должна подходить не по размеру, а по условиям высвобождения действующего вещества. Вы знаете, в каком отделе ЖКТ должно происходить всасывание хлорохинфосфата (я, лично, не знаю)? Разные капсулы имеют разную стойкость к рH среде ЖКТ - так и осуществляется доставка.

И еще одна мысль по хлорохину - поскольку у препарата не одно свойство (противовирусное), а два (плюс иммуносупрессивное), никто пока не знает, что именно помогло в случае SARS-CoV-2 тяжелым больных (а на других препарат не проверялся даже экспериментально). Если иммуносупрессия, то в качестве профилактической меры его применять категорически нельзя. Подумайте. И берегите себя! :)
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:44

  zРадио написав:
  lapay написав:
  freeze написав:В Китае второй пик был вызван просто изменением учета заболевших, по моему стали учитывать не по тестам, а по характерным симптомам, так по памяти, чтобы не гуглить.

По КТ. Так швидше діагностувати пневмонію.
Китай поки єдиний, хто поборов епідемію, азіати більш підготовлені, з досвідом боротьби.


Еще Южная Корея и Тайланд

В Таиланде чрезвычайное положение с сегодняшнего дня.
У них вспышка в Бангкоке. На Пхукете было всего 15 зараженных, а потом хоп... три смерти и больше сотни зараженных одним махом, расслабились тайцы
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:45

  edvardd написав: те что умерли ели не чистый хлорофинфосфат а смесь с химией для чистки аквариумов, остальные просто пережрали: По словам чиновников нигерийской столицы Лагоса, три человека были госпитализированы в городе после приема препарата и случайной передозировки.
а вообще это ваше здоровье , лечитесь зелёнкой...

А вы уже заболели?
То, что вы делаете - это всё равно, что профилактически принимать препарат, скажем, от ВИЧ. Или троллите всех уже два месяца.
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