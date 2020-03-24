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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:01
Ukrainian написав:zРадио
А Нью-Йорк где тогда ?
Насчет Нью-Йорка в отдельности не скажу, потому что вижу только общую статистику по США, но поскольку НЙ - это основной очаг, то плюс-минус тренды будут одинаковые. Фаза восхождения 1-2 недели от пика, ИМХО
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:03
freeze написав: zРадио написав:
Ни в Китае, ни в Корее (странах, прошедших пики) не было столь устойчивых трендов, чтобы можно было определить направление движения d-o-d.
В Китае второй пик был вызван просто изменением учета заболевших, по моему стали учитывать не по тестам, а по характерным симптомам, так по памяти, чтобы не гуглить.
Да, я не про однодневный всплеск, а про "волатильность", наблюдаемую на пиковой фазе
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:05
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:06
freeze написав:
В Китае второй пик был вызван просто изменением учета заболевших, по моему стали учитывать не по тестам, а по характерным симптомам, так по памяти, чтобы не гуглить.
По КТ. Так швидше діагностувати пневмонію.
Китай поки єдиний, хто поборов епідемію, азіати більш підготовлені, з досвідом боротьби.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:16
lapay написав: freeze написав:
В Китае второй пик был вызван просто изменением учета заболевших, по моему стали учитывать не по тестам, а по характерным симптомам, так по памяти, чтобы не гуглить.
По КТ. Так швидше діагностувати пневмонію.
Китай поки єдиний, хто поборов епідемію, азіати більш підготовлені, з досвідом боротьби.
Еще Южная Корея и Тайланд
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:20
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:33
Puente написав: vetka написав:
Хоть у кого-то здравый смысл включился.
Так тільки по обережним прогнозам тоді :
...«что будет, если ничего не делать». В 2019 году от гриппа в США умерло 34,157 человек (ссылка). IFR для коронавируса в пять раз выше, при том же количестве заболевших получаем 150,000 человек. С учетом того, что и R0 у коронавируса выше в два раза а число заболевших растет экспоненциально, получить только в США 500,000 и выше смертей среди пожилых вполне «highly likely»....
Думаєте Трамп тоді на 2 строк буде претендувати ?
Вже 3 століття наша цивілізація плекає поняття цінності будь-якого людського життя . І зараз оце все відкинути через економіку ? Та затопчуть просто ...
Человеческая жизнь напрямую зависит от состояния экономики.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:41
edvardd написав:
я ж не дурак, взял подходящую капсулу, содержимое высыпал, другое вложил и съел, я ж писал без оболочки редкая гадость, кстати тому амеру делали капельницу хлорохина, а вот это уже интересно, потому что из таблеток капельницу вы не сделаете из за наличия посторонних примесей, а из заводского порошка- нараз...
зы: пока живой...
То, что взяли капсулу - это уже хорошо, но насчет "подходящей" - есть большие сомнения. В первую очередь она должна подходить не по размеру, а по условиям высвобождения действующего вещества. Вы знаете, в каком отделе ЖКТ должно происходить всасывание хлорохинфосфата (я, лично, не знаю)? Разные капсулы имеют разную стойкость к рH среде ЖКТ - так и осуществляется доставка.
И еще одна мысль по хлорохину - поскольку у препарата не одно свойство (противовирусное), а два (плюс иммуносупрессивное), никто пока не знает, что именно
помогло в случае SARS-CoV-2 тяжелым больных (а на других препарат не проверялся даже экспериментально). Если иммуносупрессия, то в качестве профилактической меры его применять категорически
нельзя. Подумайте. И берегите себя!
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:44
zРадио написав: lapay написав: freeze написав:
В Китае второй пик был вызван просто изменением учета заболевших, по моему стали учитывать не по тестам, а по характерным симптомам, так по памяти, чтобы не гуглить.
По КТ. Так швидше діагностувати пневмонію.
Китай поки єдиний, хто поборов епідемію, азіати більш підготовлені, з досвідом боротьби.
Еще Южная Корея и Тайланд
В Таиланде чрезвычайное положение с сегодняшнего дня.
У них вспышка в Бангкоке. На Пхукете было всего 15 зараженных, а потом хоп... три смерти и больше сотни зараженных одним махом, расслабились тайцы
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:45
edvardd написав:
те что умерли ели не чистый хлорофинфосфат а смесь с химией для чистки аквариумов, остальные просто пережрали: По словам чиновников нигерийской столицы Лагоса, три человека были госпитализированы в городе после приема препарата и случайной передозировки.
а вообще это ваше здоровье , лечитесь зелёнкой...
А вы уже заболели?
То, что вы делаете - это всё равно, что профилактически принимать препарат, скажем, от ВИЧ. Или троллите всех уже два месяца.
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