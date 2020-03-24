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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:48
antey1969 написав:
В Таиланде чрезвычайное положение с сегодняшнего дня.
У них вспышка в Бангкоке. На Пхукете было всего 15 зараженных, а потом хоп... три смерти и больше сотни зараженных одним махом, расслабились тайцы
Чёт подумал,в самый раз сейчас гей-парад в Европе провести
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:49
antey1969 написав:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/24/7244967/
Будьте вы прокляты, жлобы мозовские!
Хороший хозяин о собаке заботится, а Вы своих подчиненных бросаете голых под коронавирус, как в топку, только лыбитесь холеными рожами с экранов, вещая успокаивающие мантры "все є... все є..."
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Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:49
antey1969 написав:
В Таиланде чрезвычайное положение с сегодняшнего дня.
У них вспышка в Бангкоке. На Пхукете было всего 15 зараженных, а потом хоп... три смерти и больше сотни зараженных одним махом, расслабились тайцы
Ну здесь вообще нигде нельзя ставить точку, в том числе в Китае, только точку с запятой. Первую волну тайцы отбили образцово, будучи в периметре высокого риска
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:53
Улыбнитесь, а то все о серьезном и серьезном!
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:54
Starikan написав:
То, что вы делаете - это всё равно, что профилактически принимать препарат, скажем, от ВИЧ.
Может быть даже хуже - "профилактическое" угнетение иммунитета
Starikan написав:
Или троллите всех уже два месяца.
Вот это был бы самый безобидный для него, но очень циничный для ряда других податливых форумчан вариант...
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:57
У нас в Ирпене первый подтвержденный случай. Сейчас в ЖК, где живет девушка, приехало три машины с мигалками, по громкоговорителю просят не выходить жителей из квартир и проводят дезинфекцию мест общего пользования.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 22:09
Surfer написав:
...... Все ссылки откуда взяты данные я привел.
Уже обсуждали. Все эти кантриметерс - цифры из предыдущей статистики, а не реальные на сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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