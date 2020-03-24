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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:41

  yanyura написав:Улыбнитесь, а то все о серьезном и серьезном!

СБУ задержала жительницу Херсона за пост о вине США в пандемии коронавируса

В СБУ показали скриншот одного из постов женщины. В нем она уверяла, что коронавирус - это "биологическое оружие" США, которое вышло из-под контроля.

Зображення
Після запровадження урядом обмежувальних заходів через епідеміологічну ситуацію в країні пропагандистка пристала на новий «тренд» та почала поширювати в мережі фейки про коронавірус.

У межах раніше відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України правоохоронці проведи обшуки за місцем її проживання. Вдома у зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютерну та мобільну техніку із матеріалами, що доводять протиправну діяльність. Наразі вирішується питання щодо повідомлення пропагандистці про підозру.

Триває досудове слідство.


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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:44

Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавируса, - Рабинович

https://www.facebook.com/vadim.rabinovi ... 7087332984
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:46

Во вторник, 24 марта, в Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус Covid-19.

"Сегодня вечером в городской клинической больнице № 21 Днепра умер пациент с подозрением на коронавирус. 45-летний житель города Каменское. Как сообщает мэр Каменского Андрей Белоусов, мужчина недавно вернулся из-за границы"
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:47

У нардепа Рудика діагностували коронавірус
https://thebabel.com.ua/news/41018-nard ... oronavirus
Это пятый уже или шестой?
По ходу ВР - рассадник коронавируса и вообще заразы в стране)
Востаннє редагувалось Natt в Вів 24 бер, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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  Natt написав:У нардепа Рудика діагностували коронавірус
https://thebabel.com.ua/news/41018-nard ... oronavirus
Это пятый уже?
По ходу ВР - рассадник коронавируса)

С такими Covidными темпами, мы так без Ылиты останемся :?
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:57

  Natt написав:У нардепа Рудика діагностували коронавірус
https://thebabel.com.ua/news/41018-nard ... oronavirus
Это пятый уже?
По ходу ВР - рассадник коронавируса)

Скоро заседания Рады будут проводить в реанимации Александровской больницы.
- Прошу надати мені кисню для слова, пане спікер!
- Можете доповідати з ліжка, десять хвилин, будь-ласка, і слідкуйте за оксигенацією!
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 24 бер, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:59

  antey1969 написав:Скоро заседания Рады будут проводить в реанимации Александровской больницы.
- Прошу дадати мені кисню для слова, пане спікер!
- Можете доповідати з ліжка, десять хвилин, будь-ласка, і слідкуйте за оксигенацією!

- Вимкніть третій аппарат!
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:00

  19yuriy91 написав:Хорошковский находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавируса, - Рабинович

https://www.facebook.com/vadim.rabinovi ... 7087332984

Надеюсь, он успел поцеловать Рабиновича в щечку по прилету
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:06

  Natt написав:
  antey1969 написав:Скоро заседания Рады будут проводить в реанимации Александровской больницы.
- Прошу дадати мені кисню для слова, пане спікер!
- Можете доповідати з ліжка, десять хвилин, будь-ласка, і слідкуйте за оксигенацією!

- Вимкніть третій аппарат!

В кулуарах:
- Ваша фракція підтримає сьогодні закон про покращення умов розпилу на Укрзалізниці?
- Так, якщо вийде з коми
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:22

Совсем недавно заразившийся коронавирусом депутат Шахов говорил, что коронавируса нет...

https://t.me/stranaua/3287 - видео его заявления.
yanyura
 
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