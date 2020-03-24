У межах раніше відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України правоохоронці проведи обшуки за місцем її проживання. Вдома у зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютерну та мобільну техніку із матеріалами, що доводять протиправну діяльність. Наразі вирішується питання щодо повідомлення пропагандистці про підозру.
Во вторник, 24 марта, в Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус Covid-19.
"Сегодня вечером в городской клинической больнице № 21 Днепра умер пациент с подозрением на коронавирус. 45-летний житель города Каменское. Как сообщает мэр Каменского Андрей Белоусов, мужчина недавно вернулся из-за границы"
Скоро заседания Рады будут проводить в реанимации Александровской больницы. - Прошу надати мені кисню для слова, пане спікер! - Можете доповідати з ліжка, десять хвилин, будь-ласка, і слідкуйте за оксигенацією!
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 24 бер, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Скоро заседания Рады будут проводить в реанимации Александровской больницы. - Прошу дадати мені кисню для слова, пане спікер! - Можете доповідати з ліжка, десять хвилин, будь-ласка, і слідкуйте за оксигенацією!
antey1969 написав:Скоро заседания Рады будут проводить в реанимации Александровской больницы. - Прошу дадати мені кисню для слова, пане спікер! - Можете доповідати з ліжка, десять хвилин, будь-ласка, і слідкуйте за оксигенацією!
- Вимкніть третій аппарат!
В кулуарах: - Ваша фракція підтримає сьогодні закон про покращення умов розпилу на Укрзалізниці? - Так, якщо вийде з коми