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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:30
kwon написав:
Во вторник, 24 марта, в Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус Covid-19.
"Сегодня вечером в городской клинической больнице № 21 Днепра умер пациент с подозрением на коронавирус. 45-летний житель города Каменское. Как сообщает мэр Каменского Андрей Белоусов, мужчина недавно вернулся из-за границы"
А так же имел смежные проблемы со здоровьем, т.к. тут все булки расслабили что только стариков косить будет, а тут 45...
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:31
antey1969 написав: Natt написав:
[quote="4914837:antey1969"
Скоро заседания Рады будут проводить в реанимации Александровской больницы.
- Прошу дадати мені кисню для слова, пане спікер!
- Можете доповідати з ліжка, десять хвилин, будь-ласка, і слідкуйте за оксигенацією!
- Вимкніть третій аппарат!
В кулуарах:
- Ваша фракція підтримає сьогодні закон про покращення умов розпилу на Укрзалізниці?
- Так, якщо вийде з коми[/quote]
Продовження: Разумков:- Виключіть мікрохфон депутату з Феофанії
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:39
У фракції Опоблок ротація, замість вибувшого депутата Пупкіна його партійне ліжко займає наступний у списку Салупкін.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:42
antey1969 написав:
Скоро заседания Рады будут проводить в реанимации Александровской больницы.
- Прошу надати мені кисню для слова, пане спікер!
- Можете доповідати з ліжка, десять хвилин, будь-ласка, і слідкуйте за оксигенацією!
Не смейтесь. Может это для них момент истины и они поймут, что спасения за бугром нет и станут больше думать о своей стране. И последуют моему примеру - лучшее место для обитания на планте - поместье в глуши на берегу Псла.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:44
Брифинг Трампа и Task Force
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:47
Libo написав:
Не смейтесь. Может это для них момент истины и они поймут, что спасения за бугром нет и станут больше думать о своей стране. И последуют моему примеру - лучшее место для обитания на планте - поместье в глуши на берегу Псла.
Ооо, святые отцы к нам пожаловали) "Грешно смеяться, братие..."
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:48
В Депздраве Москвы рассказали, что пациенты с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в лёгкой форме, не будут госпитализированы.
Им будет назначено следующее лечение: приём лопинавира и ритонавира, обильное питьё, симптоматическая терапия (жаропонижающие, парацетамол).
Пациент будет считаться выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведённых с разницей не менее чем в 48 часов.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:50
Ученые попытались понять как в РФ провели 185 тысяч тестов (6 месте в мире по их количеству), но каким-то волшебным образом, подтвердившихся случаев всего около 450 (40 раз ниже чем в среднем по миру).
Россияне уделали даже Австралию, обособленную и наиболее удалённую от всех очагов инфекции, ведь даже там процент положительных результатов больше в 6 раз.
Ответ оказался очень оригинальным - русские посчитали за тестирование замер температуры в аэропортах.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:52
Хомяк написав:
приём лопинавира и ритонавира
писали, що ця монотерапія є недієва, має бути ще один компонент.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:56
kwon написав:
Ученые попытались понять как в РФ провели 185 тысяч тестов (6 месте в мире по их количеству), но каким-то волшебным образом, подтвердившихся случаев всего около 450 (40 раз ниже чем в среднем по миру).
Россияне уделали даже Австралию, обособленную и наиболее удалённую от всех очагов инфекции, ведь даже там процент положительных результатов больше в 6 раз.
Ответ оказался очень оригинальным - русские посчитали за тестирование замер температуры в аэропортах.
это неправильный ответ.Правильный ответ-всего лишь сохраненная и работающая как положено санитарно-эпидемическая служба-проверяли всех приезжающих из-за границы,в случае положительного результата всех контактных отправляли на карантин и контролировали его соблюдение,инфицированных изолировали,нежелающих лечиться подвергали принудительной изоляции и лечению через суд.Это таки работает-в Луганске сходный подход,в результате-ни одного инфицированного.Кстати,и вирусных пневмоний тяжелых у нас не было-большинство населения бесплатно прививается от гриппа.Поэтому и не приходится вылавливать коронавирусных в потоке гриппозных и прочих ОРВшников.
P.S.Лабораторная диагностика проводится в вирусологической лаборатории,так что это не тот случай,когда нет здоровых людей,есть плохо диагностированные.
Востаннє редагувалось Хомяк
в Сер 25 бер, 2020 00:02, всього редагувалось 2 разів.
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