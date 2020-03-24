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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 514515516517>
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:30

  kwon написав:Во вторник, 24 марта, в Днепропетровской области умер мужчина с подозрением на коронавирус Covid-19.

"Сегодня вечером в городской клинической больнице № 21 Днепра умер пациент с подозрением на коронавирус. 45-летний житель города Каменское. Как сообщает мэр Каменского Андрей Белоусов, мужчина недавно вернулся из-за границы"

А так же имел смежные проблемы со здоровьем, т.к. тут все булки расслабили что только стариков косить будет, а тут 45...
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:31

  antey1969 написав:
  Natt написав:[quote="4914837:antey1969"
Скоро заседания Рады будут проводить в реанимации Александровской больницы.
- Прошу дадати мені кисню для слова, пане спікер!
- Можете доповідати з ліжка, десять хвилин, будь-ласка, і слідкуйте за оксигенацією!

- Вимкніть третій аппарат!

В кулуарах:
- Ваша фракція підтримає сьогодні закон про покращення умов розпилу на Укрзалізниці?
- Так, якщо вийде з коми[/quote]

Продовження: Разумков:- Виключіть мікрохфон депутату з Феофанії
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:39

У фракції Опоблок ротація, замість вибувшого депутата Пупкіна його партійне ліжко займає наступний у списку Салупкін.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:42

  antey1969 написав:
  Natt написав:У нардепа Рудика діагностували коронавірус
https://thebabel.com.ua/news/41018-nard ... oronavirus
Это пятый уже?
По ходу ВР - рассадник коронавируса)

Скоро заседания Рады будут проводить в реанимации Александровской больницы.
- Прошу надати мені кисню для слова, пане спікер!
- Можете доповідати з ліжка, десять хвилин, будь-ласка, і слідкуйте за оксигенацією!


Не смейтесь. Может это для них момент истины и они поймут, что спасения за бугром нет и станут больше думать о своей стране. И последуют моему примеру - лучшее место для обитания на планте - поместье в глуши на берегу Псла. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:44

Брифинг Трампа и Task Force

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:47

  Libo написав:Не смейтесь. Может это для них момент истины и они поймут, что спасения за бугром нет и станут больше думать о своей стране. И последуют моему примеру - лучшее место для обитания на планте - поместье в глуши на берегу Псла. :idea:


Ооо, святые отцы к нам пожаловали) "Грешно смеяться, братие..."
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Депздраве Москвы рассказали, что пациенты с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в лёгкой форме, не будут госпитализированы.
Им будет назначено следующее лечение: приём лопинавира и ритонавира, обильное питьё, симптоматическая терапия (жаропонижающие, парацетамол).

Пациент будет считаться выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведённых с разницей не менее чем в 48 часов.
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:50

Ученые попытались понять как в РФ провели 185 тысяч тестов (6 месте в мире по их количеству), но каким-то волшебным образом, подтвердившихся случаев всего около 450 (40 раз ниже чем в среднем по миру).

Россияне уделали даже Австралию, обособленную и наиболее удалённую от всех очагов инфекции, ведь даже там процент положительных результатов больше в 6 раз.

Ответ оказался очень оригинальным - русские посчитали за тестирование замер температуры в аэропортах.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Хомяк написав:приём лопинавира и ритонавира


писали, що ця монотерапія є недієва, має бути ще один компонент.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:56

  kwon написав:Ученые попытались понять как в РФ провели 185 тысяч тестов (6 месте в мире по их количеству), но каким-то волшебным образом, подтвердившихся случаев всего около 450 (40 раз ниже чем в среднем по миру).

Россияне уделали даже Австралию, обособленную и наиболее удалённую от всех очагов инфекции, ведь даже там процент положительных результатов больше в 6 раз.

Ответ оказался очень оригинальным - русские посчитали за тестирование замер температуры в аэропортах.

это неправильный ответ.Правильный ответ-всего лишь сохраненная и работающая как положено санитарно-эпидемическая служба-проверяли всех приезжающих из-за границы,в случае положительного результата всех контактных отправляли на карантин и контролировали его соблюдение,инфицированных изолировали,нежелающих лечиться подвергали принудительной изоляции и лечению через суд.Это таки работает-в Луганске сходный подход,в результате-ни одного инфицированного.Кстати,и вирусных пневмоний тяжелых у нас не было-большинство населения бесплатно прививается от гриппа.Поэтому и не приходится вылавливать коронавирусных в потоке гриппозных и прочих ОРВшников.
P.S.Лабораторная диагностика проводится в вирусологической лаборатории,так что это не тот случай,когда нет здоровых людей,есть плохо диагностированные.
Востаннє редагувалось Хомяк в Сер 25 бер, 2020 00:02, всього редагувалось 2 разів.
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