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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 514515516517
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:56

Следующий пошёл...

В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.

Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.

Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.

После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.

Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди.

Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром.

Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, о изучен он мало.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:03

kwon и что,просто не кусайте мышей и их какашки )))
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:24

  antey1969 написав:
  yanyura написав:
  antey1969 написав:yanyura
Читайте внимательно, был отсыл на клятву Гиппократа.
Кстати, я в свое время давал клятву пионера... после Ваших слов чувствую себя предателем Родины :(

Я видел, что отсыл был на клятву Гиппократа, но т.к. она нигде уже не дается, решил привести ту клятву, что дают врачи Украины. Моя ошибка в том, что надо было сперва привести текст "Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав", а уж потом "Клятву лікаря".

И я такой же предатель, как и вы - тоже давал клятву пионера. :x

Надо срочно искать третьего - хоть горе зальем :?

Возьмёте в компанию?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:29

  kwon написав:Следующий пошёл...

В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.

Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.

Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.

После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.

Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди.

Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром.

Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, о изучен он мало.


2020-й, АСТАНАВИСЬ :x :evil: :mrgreen:
zРадио
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