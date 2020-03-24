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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 514515516517 Додано: Вів 24 бер, 2020 23:56 Следующий пошёл...



В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.



Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.



Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.



После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.



Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди.



Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром.



Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, о изучен он мало. kwon Повідомлень: 1714 З нами з: 20.03.13 Подякував: 80 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 00:03 kwon и что,просто не кусайте мышей и их какашки ))) Хомяк Повідомлень: 14 З нами з: 15.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 00:24 antey1969 написав: yanyura написав: antey1969 написав: yanyura

Читайте внимательно, был отсыл на клятву Гиппократа.

Кстати, я в свое время давал клятву пионера... после Ваших слов чувствую себя предателем Родины Читайте внимательно, был отсыл на клятву Гиппократа.Кстати, я в свое время давал клятву пионера... после Ваших слов чувствую себя предателем Родины

Я видел, что отсыл был на клятву Гиппократа, но т.к. она нигде уже не дается, решил привести ту клятву, что дают врачи Украины. Моя ошибка в том, что надо было сперва привести текст "Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав", а уж потом "Клятву лікаря".



И я такой же предатель, как и вы - тоже давал клятву пионера. Я видел, что отсыл был на клятву Гиппократа, но т.к. она нигде уже не дается, решил привести ту клятву, что дают врачи Украины. Моя ошибка в том, что надо было сперва привести текст "Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав", а уж потом "Клятву лікаря".И я такой же предатель, как и вы - тоже давал клятву пионера.

Надо срочно искать третьего - хоть горе зальем Надо срочно искать третьего - хоть горе зальем

Возьмёте в компанию? Возьмёте в компанию? ЛАД 2 Повідомлень: 15734 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4342 раз. Подякували: 4039 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 00:29 kwon написав: Следующий пошёл...



В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.



Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.



Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.



После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.



Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди.



Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром.



Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, о изучен он мало. Следующий пошёл...В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди.Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром.Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, о изучен он мало.



2020-й, АСТАНАВИСЬ 2020-й, АСТАНАВИСЬ zРадио

Повідомлень: 5281 З нами з: 02.05.18 Подякував: 961 раз. Подякували: 2118 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 514515516517 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6863 1530960

ЛОБ Вів 24 бер, 2020 22:05