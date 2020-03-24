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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 00:24
Возьмёте в компанию?
Додано: Сер 25 бер, 2020 00:29
2020-й, АСТАНАВИСЬ
Додано: Сер 25 бер, 2020 01:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ребята давайте дайджес .... у меня уже не хватает сил и времени пересматривать всю ... в ютубе про это ... даже комаровский уже надоел
последний классный видео ролик который зашел
дед конечно путается бактерия вирус ну и там еще по мелочи но в целом если фильтровать ошибки то говорит интересно Заходит хорошо, а под стопочку наверное еще лучше, с этим карантином уже и такой трезвенник как я косо поглядывает на Бутилки в баре ... между делом где можно спросить у знающих людей представляет ли мой набор барных напитков какую-то историческую ценность ? Дело в том что я потомственный трезвенник и бутылки там еще от моего деда стоят Ну не так что б совсем ... иногда я напоминаю себе экспериментальным путем что пить это плохо
Че мы имеем РФ карнатин ввели но в СМИ ( а это и Ютуба) жесткое отрицание - " все это происки империалистов "
они что плагиатом заниматься решили ???
Слоновий насморк уже придуман в далеком 2009
как и мышиный
еще в 2009 мы все шутили я сам расклеивал шутку ,
слоновый насморк
свинячий грипп
медвежий понос
ну и что-то еще в этом же духе
13 января 2010, 15:56
"В ближайшее время мир охватит пандемия слоновьего насморка, ежиного поноса и муравьиного триппера"
пророки были еще тогда
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
Додано: Сер 25 бер, 2020 01:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 25 бер, 2020 01:24
yama Служба безопасности Украины арестовала жительницу Херсонской области, которая в соцсетях писала о том, что коронавирус - это "биологическое оружие" США, которое вышло из-под контроля.
О задержании сообщает пресс-служба СБУ.
"В Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила еще одну интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о Covid-19, способствовала дестабилизации общественной обстановки в регионе и нагнетанию паники среди населения. По данным следствия, жительница Берислава администрировала несколько сообществ с общей численностью почти 100 тысяч подписчиков в одной из запрещенных социальных сетей", - говорится в сообщении.
Додано: Сер 25 бер, 2020 01:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Среди трех зараженных «уханьским» вирусом жителей Самарской области один оказался работником тольяттинского автогиганта. В связи с этим, на заводе проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия, сообщает «АвтоВзгляд».
Один из работников АВТОВАЗа заразился коронавирусом от своего родственник, недавно вернувшегося из Испании, где активно развивается пандемия этого заболевания.
После того как у него подтвердилось заболевание, администрация завода, специалисты местного Роспотребнадзора и медики выявили всех, кто контактировал с вирусоносителем. В результате несколько сотрудников предприятия оказались в изолированном стационаре на 14 дней.
— Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса. Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы. Завод продолжает работать по плану
Додано: Сер 25 бер, 2020 01:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
вот как работают еще советские противоэпидемические инструкции-не нужны никакие совещания,как только превышен эпидемический порог или министерством объявлена эпидемия,все работает на автомате.И все делается,потому что никому ничего не нужно изобретать и принимать ответственность,вся страна действует как единый организм,отсюда и результат-своевременные противоэпидемические мероприятия привели к резкому замедлению роста числа инфицированных и,соответственно,позволило избежать жестких мер всеобщей изоляции.
Проверка всех въезжающих и изоляция выявленных инфицированных и контактных с ними не дала вирусу распространиться в популяции и предотвратила цепную реакцию внутреннего заражения.Плюс массовая противогриппозная иммунизация населения позволила избежать большого количества больных гриппом,у которых бы приходилось проводить дифференциальную диагностику,отвлекая на это ресурсы времени медперсонала,боксы и койки,тест-системы и пр.
Додано: Сер 25 бер, 2020 01:55
Нах ты тут постишь тупые новости из свинарника по имени Россия?
Как живут эти русские свиньи тут мало кого интересует.
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