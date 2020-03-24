Додано: Сер 25 бер, 2020 01:10

kwon написав: Следующий пошёл...



В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.



Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.



Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.



После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.



Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди.

Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром.

Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, о изучен он мало. Следующий пошёл...В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди.Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром.Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, о изучен он мало.

ребята давайте дайджес .... у меня уже не хватает сил и времени пересматривать всю ... в ютубе про это ... даже комаровский уже надоелпоследний классный видео ролик который зашелдед конечно путается бактерия вирус ну и там еще по мелочи но в целом если фильтровать ошибки то говорит интересно Заходит хорошо, а под стопочку наверное еще лучше, с этим карантином уже и такой трезвенник как я косо поглядывает на Бутилки в баре ... между делом где можно спросить у знающих людей представляет ли мой набор барных напитков какую-то историческую ценность? Дело в том что я потомственный трезвенник и бутылки там еще от моего деда стоятНу не так что б совсем ... иногда я напоминаю себе экспериментальным путем что пить это плохоЧе мы имеем РФ карнатин ввели но в СМИ ( а это и Ютуба) жесткое отрицание - " все это происки империалистов "они что плагиатом заниматься решили ???Слоновий насморк уже придуман в далеком 2009как и мышиныйеще в 2009 мы все шутили я сам расклеивал шутку ,слоновый насморксвинячий гриппмедвежий поносну и что-то еще в этом же духепророки были еще тогда