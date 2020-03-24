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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 515516517518>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:03

kwon и что,просто не кусайте мышей и их какашки )))
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:24

  antey1969 написав:
  yanyura написав:
  antey1969 написав:yanyura
Читайте внимательно, был отсыл на клятву Гиппократа.
Кстати, я в свое время давал клятву пионера... после Ваших слов чувствую себя предателем Родины :(

Я видел, что отсыл был на клятву Гиппократа, но т.к. она нигде уже не дается, решил привести ту клятву, что дают врачи Украины. Моя ошибка в том, что надо было сперва привести текст "Клятву Гиппократа в Украине не дают - Минздрав", а уж потом "Клятву лікаря".

И я такой же предатель, как и вы - тоже давал клятву пионера. :x

Надо срочно искать третьего - хоть горе зальем :?

Возьмёте в компанию?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:29

  kwon написав:Следующий пошёл...

В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.

Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.

Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.

После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.

Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди.

Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром.

Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, о изучен он мало.


2020-й, АСТАНАВИСЬ :x :evil: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ребята давайте дайджес .... у меня уже не хватает сил и времени пересматривать всю ... в ютубе про это ... даже комаровский уже надоел
последний классный видео ролик который зашел
https://youtu.be/SZJC9JM2u70
дед конечно путается бактерия вирус ну и там еще по мелочи но в целом если фильтровать ошибки то говорит интересно Заходит хорошо, а под стопочку наверное еще лучше, с этим карантином уже и такой трезвенник как я косо поглядывает на Бутилки в баре ... между делом где можно спросить у знающих людей представляет ли мой набор барных напитков какую-то историческую ценность :) ? Дело в том что я потомственный трезвенник и бутылки там еще от моего деда стоят :mrgreen: Ну не так что б совсем ... иногда я напоминаю себе экспериментальным путем что пить это плохо :oops:
Че мы имеем РФ карнатин ввели но в СМИ ( а это и Ютуба) жесткое отрицание - " все это происки империалистов "

  kwon написав:Следующий пошёл...

В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.

Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.

Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.

После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.

Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди.
Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром.
Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, о изучен он мало.

они что плагиатом заниматься решили ???
Слоновий насморк уже придуман в далеком 2009
как и мышиный

еще в 2009 мы все шутили я сам расклеивал шутку ,
слоновый насморк
свинячий грипп
медвежий понос
ну и что-то еще в этом же духе
13 января 2010, 15:56
"В ближайшее время мир охватит пандемия слоновьего насморка, ежиного поноса и муравьиного триппера" https://www.zaks.ru/new/archive/view/64980
пророки были еще тогда :mrgreen:
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Возьмёте в компанию?


Сколько вас уже собралось :mrgreen:

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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:24

yama Служба безопасности Украины арестовала жительницу Херсонской области, которая в соцсетях писала о том, что коронавирус - это "биологическое оружие" США, которое вышло из-под контроля.

О задержании сообщает пресс-служба СБУ.

"В Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила еще одну интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о Covid-19, способствовала дестабилизации общественной обстановки в регионе и нагнетанию паники среди населения. По данным следствия, жительница Берислава администрировала несколько сообществ с общей численностью почти 100 тысяч подписчиков в одной из запрещенных социальных сетей", - говорится в сообщении.
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:25

yamaне искушайте судьбу
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Среди трех зараженных «уханьским» вирусом жителей Самарской области один оказался работником тольяттинского автогиганта. В связи с этим, на заводе проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия, сообщает «АвтоВзгляд».
Один из работников АВТОВАЗа заразился коронавирусом от своего родственник, недавно вернувшегося из Испании, где активно развивается пандемия этого заболевания.

После того как у него подтвердилось заболевание, администрация завода, специалисты местного Роспотребнадзора и медики выявили всех, кто контактировал с вирусоносителем. В результате несколько сотрудников предприятия оказались в изолированном стационаре на 14 дней.

— Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса. Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы. Завод продолжает работать по плану
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

вот как работают еще советские противоэпидемические инструкции-не нужны никакие совещания,как только превышен эпидемический порог или министерством объявлена эпидемия,все работает на автомате.И все делается,потому что никому ничего не нужно изобретать и принимать ответственность,вся страна действует как единый организм,отсюда и результат-своевременные противоэпидемические мероприятия привели к резкому замедлению роста числа инфицированных и,соответственно,позволило избежать жестких мер всеобщей изоляции.
Проверка всех въезжающих и изоляция выявленных инфицированных и контактных с ними не дала вирусу распространиться в популяции и предотвратила цепную реакцию внутреннего заражения.Плюс массовая противогриппозная иммунизация населения позволила избежать большого количества больных гриппом,у которых бы приходилось проводить дифференциальную диагностику,отвлекая на это ресурсы времени медперсонала,боксы и койки,тест-системы и пр.
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:55

  Хомяк написав:Среди трех зараженных «уханьским» вирусом жителей Самарской области один оказался работником тольяттинского автогиганта. В связи с этим, на заводе проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия, сообщает «АвтоВзгляд».
Один из работников АВТОВАЗа заразился коронавирусом от своего родственник, недавно вернувшегося из Испании, где активно развивается пандемия этого заболевания.


Нах ты тут постишь тупые новости из свинарника по имени Россия?
Как живут эти русские свиньи тут мало кого интересует. :P
Libo
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