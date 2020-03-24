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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 01:58
Хомяк
Красиво излагаете!
С детства люблю сказки на ночь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 02:12
Starikan написав: antey1969 написав:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/24/7244967/
Будьте вы прокляты, жлобы мозовские!
Хороший хозяин о собаке заботится, а Вы своих подчиненных бросаете голых под коронавирус, как в топку, только лыбитесь холеными рожами с экранов, вещая успокаивающие мантры "все є... все є..."
73%
Не расскажете, что говорят 27%?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 02:24
Starikan написав: _Mykola_ написав: edvardd написав:
сейчас товар дня - Пульсоксиметр - очень интересная штука, для тех кто под вентиляцией... хоть бы кто предупредил
Он несколько подключивает. И не дает полной и точной картины.
Особенно у детей может плавать от 93 до 99%
Ну и из опыта, при кашле и болезни стабильно все время болезни показывал 98.
Такой себе приборчик.
Вы врач?
Спрашиваю, потому что мой знакомый врач, опытный кардиолог, постоянно пользуется этим приборчиком.
Постоянно пользовался когда болел. Результаты описал, имхо- разве что покажет если начнется что-то в легких. А так особо не информативно в жизни.
На детях до 10 лет вообще плавает очень сильно.
И, у меня приборчик не китайский, и есть сертификат Украины.
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