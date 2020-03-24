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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 515516517518 Додано: Сер 25 бер, 2020 01:58 Хомяк

Красиво излагаете!

С детства люблю сказки на ночь. Красиво излагаете!С детства люблю сказки на ночь. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15736 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4342 раз. Подякували: 4039 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 02:12 Starikan написав: antey1969 написав: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/24/7244967/

Будьте вы прокляты, жлобы мозовские!

Хороший хозяин о собаке заботится, а Вы своих подчиненных бросаете голых под коронавирус, как в топку, только лыбитесь холеными рожами с экранов, вещая успокаивающие мантры "все є... все є..." https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/24/7244967/Будьте вы прокляты, жлобы мозовские!Хороший хозяин о собаке заботится, а Вы своих подчиненных бросаете голых под коронавирус, как в топку, только лыбитесь холеными рожами с экранов, вещая успокаивающие мантры "все є... все є..."

73% 73%

Не расскажете, что говорят 27%? Не расскажете, что говорят 27%? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15736 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4342 раз. Подякували: 4039 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 02:24 Starikan написав: _Mykola_ написав: edvardd написав: сейчас товар дня - Пульсоксиметр - очень интересная штука, для тех кто под вентиляцией... хоть бы кто предупредил сейчас товар дня - Пульсоксиметр - очень интересная штука, для тех кто под вентиляцией... хоть бы кто предупредил Он несколько подключивает. И не дает полной и точной картины.

Особенно у детей может плавать от 93 до 99%

Ну и из опыта, при кашле и болезни стабильно все время болезни показывал 98.

Такой себе приборчик. Он несколько подключивает. И не дает полной и точной картины.Особенно у детей может плавать от 93 до 99%Ну и из опыта, при кашле и болезни стабильно все время болезни показывал 98.Такой себе приборчик.

Вы врач?

Спрашиваю, потому что мой знакомый врач, опытный кардиолог, постоянно пользуется этим приборчиком. Вы врач?Спрашиваю, потому что мой знакомый врач, опытный кардиолог, постоянно пользуется этим приборчиком.

Постоянно пользовался когда болел. Результаты описал, имхо- разве что покажет если начнется что-то в легких. А так особо не информативно в жизни.

На детях до 10 лет вообще плавает очень сильно.

И, у меня приборчик не китайский, и есть сертификат Украины. Постоянно пользовался когда болел. Результаты описал, имхо- разве что покажет если начнется что-то в легких. А так особо не информативно в жизни.На детях до 10 лет вообще плавает очень сильно.И, у меня приборчик не китайский, и есть сертификат Украины. _Mykola_ Повідомлень: 3710 З нами з: 09.02.09 Подякував: 528 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 515516517518 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 24 бер, 2020 22:05