|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 03:57
Libo чтобы ты,свинья конченая,подыхая от дыхательной недостаточности,знала,что ты подыхаешь из-за того,что ты свинья,а нормальные люди будут жить и жизни радоваться )))))))))
Додано: Сер 25 бер, 2020 04:00
Додано: Сер 25 бер, 2020 04:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ага, увидим.
Додано: Сер 25 бер, 2020 04:17
Додано: Сер 25 бер, 2020 04:25
проблемка в том, что при короне развивается ВИРУСНАЯ пневмония. как раз это и есть проблема - кроме вентиляции легких, чтобы дать время для того, чтобы иммунитет "отработал" вирус, пока ничего нет.
Додано: Сер 25 бер, 2020 04:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Италии было проанализировано 18 процентов смертей.
Результаты исследований Римского института указывают на существование трех основных заболеваний, которые в сочетании с коронавирусом приводят к смерти.
У 75 процентов жертв в исследовании были проблемы с кровяным давлением. Диабет является еще одним состоянием, которое способствовало критическому состоянию - это было подтверждено в 35 процентах. Кроме того, треть людей страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Только три случая не имели сопутствующих заболеваний.
Средний возраст жертв в Италии составляет 79,5 лет. Исследования показывают, что люди, которые умерли и моложе 40 лет, - это только мужчины, которые борются с сопутствующими заболеваниями.
Додано: Сер 25 бер, 2020 04:28
Вроде говорят, что вирус пробивает защитный барьер легких (нижние отделы легких должны быть стерильными) и туда (в легкие) попадают бактерии и грибы. Так что пневмония смешанная получается (вирусно-бактериальная - или как она там правильно называется?).
Додано: Сер 25 бер, 2020 04:33
[/quote]
проблемка в том, что при короне развивается ВИРУСНАЯ пневмония. как раз это и есть проблема - кроме вентиляции легких, чтобы дать время для того, чтобы иммунитет "отработал" вирус, пока ничего нет.[/quote]
вирусная осложняется присоединением бактериальной,а в некоторых случаях и грибной флоры в связи с заполнением альвеол экссудатом-воспалительной жидкостью.
|