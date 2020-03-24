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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 515516517518
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 03:57

Libo чтобы ты,свинья конченая,подыхая от дыхательной недостаточности,знала,что ты подыхаешь из-за того,что ты свинья,а нормальные люди будут жить и жизни радоваться )))))))))
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:00

  ЛАД написав:Хомяк
Красиво излагаете!
С детства люблю сказки на ночь. :)

через пару месяцев увидим,где сказки,а где нет
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Хомяк написав:через пару месяцев увидим,где сказки,а где нет


Ага, увидим.

https://www.bbc.com/russian/features-51964087 - де*** полные у власти. Решили специально стариков угробить? Там же возрастная категория 80+ (если "детей войны" приплести к "награждению") с наихудшим прогнозом из всех возможных!
Civis
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:17

  Хомяк написав:Libo чтобы ты,свинья конченая,подыхая от дыхательной недостаточности,знала,что ты подыхаешь из-за того,что ты свинья,а нормальные люди будут жить и жизни радоваться )))))))))


Русский - ниже обезъяны. Ты это убедительно продемонстрировало, животное.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:20

Libo либо-обезьянка,оно и подписалось животным )))))))))
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:25

  vetka написав:
  rjkz написав:
  asti написав:Вроде как нашли эффективную терапию от вируса - сочетание трёх антибиотиков, применяли французские и китайские врачи. По этому поводу Трамп уже твит запилил! Посмотрим, как в понедельник рынки отреагируют...


И как антибиотики помогут бороться с ВИРУСОМ?

Антибиотики борются с последствием действия вируса - пневмонией.


проблемка в том, что при короне развивается ВИРУСНАЯ пневмония. как раз это и есть проблема - кроме вентиляции легких, чтобы дать время для того, чтобы иммунитет "отработал" вирус, пока ничего нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Италии было проанализировано 18 процентов смертей.

Результаты исследований Римского института указывают на существование трех основных заболеваний, которые в сочетании с коронавирусом приводят к смерти.

У 75 процентов жертв в исследовании были проблемы с кровяным давлением. Диабет является еще одним состоянием, которое способствовало критическому состоянию - это было подтверждено в 35 процентах. Кроме того, треть людей страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Только три случая не имели сопутствующих заболеваний.

Средний возраст жертв в Италии составляет 79,5 лет. Исследования показывают, что люди, которые умерли и моложе 40 лет, - это только мужчины, которые борются с сопутствующими заболеваниями.
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:28

  rjkz написав:проблемка в том, что при короне развивается ВИРУСНАЯ пневмония. как раз это и есть проблема - кроме вентиляции легких, чтобы дать время для того, чтобы иммунитет "отработал" вирус, пока ничего нет.


Вроде говорят, что вирус пробивает защитный барьер легких (нижние отделы легких должны быть стерильными) и туда (в легкие) попадают бактерии и грибы. Так что пневмония смешанная получается (вирусно-бактериальная - или как она там правильно называется?).
Civis
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:33

  rjkz написав:

[/quote]
проблемка в том, что при короне развивается ВИРУСНАЯ пневмония. как раз это и есть проблема - кроме вентиляции легких, чтобы дать время для того, чтобы иммунитет "отработал" вирус, пока ничего нет.[/quote]
вирусная осложняется присоединением бактериальной,а в некоторых случаях и грибной флоры в связи с заполнением альвеол экссудатом-воспалительной жидкостью.
Хомяк
 
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