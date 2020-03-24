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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 514515516517
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:28

  rjkz написав:проблемка в том, что при короне развивается ВИРУСНАЯ пневмония. как раз это и есть проблема - кроме вентиляции легких, чтобы дать время для того, чтобы иммунитет "отработал" вирус, пока ничего нет.


Вроде говорят, что вирус пробивает защитный барьер легких (нижние отделы легких должны быть стерильными) и туда (в легкие) попадают бактерии и грибы. Так что пневмония смешанная получается (вирусно-бактериальная - или как она там правильно называется?).
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:33

  rjkz написав:

[/quote]
проблемка в том, что при короне развивается ВИРУСНАЯ пневмония. как раз это и есть проблема - кроме вентиляции легких, чтобы дать время для того, чтобы иммунитет "отработал" вирус, пока ничего нет.[/quote]
вирусная осложняется присоединением бактериальной,а в некоторых случаях и грибной флоры в связи с заполнением альвеол экссудатом-воспалительной жидкостью.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 05:07

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:zРадио
А Нью-Йорк где тогда ?


Насчет Нью-Йорка в отдельности не скажу, потому что вижу только общую статистику по США, но поскольку НЙ - это основной очаг, то плюс-минус тренды будут одинаковые. Фаза восхождения 1-2 недели от пика, ИМХО


В Нью-Йорке последнюю неделю каждые три дня количество подтвержденных случаев удваивается.
По NYC вторник 6 часов вечера официально 15,597 подтвержденных случаев, 192 летальных.
По боро:
1. Квинс обогнал в этой печальной гонке Бруклин - 4667
2. Бруклин 4407
3. Манхеттен 3013
4. Бронкс 2505
5. Стейтен Айленд 999
По штату НЙ на утро вторника 25,665 по заявлению губернатора Куомо.
источник ny1.com
По неподтвержденным данным, в Манхеттен введены войска, разворачивают полевые госпитали, типа есть видео в ютубе - не проверял. К НЙ подошел плавучий госпиталь ВМС.
Не знаю или правда - город закрыли.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 07:01

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 07:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Италия, с высокой долей вероятности, находится в пиковой фазе, но где именно - еще на восхождении, или уже на снижении,

Думаю, в Италии больше 20 000 смертей не будет. Многие просто схватят микродозу вируса и незаметно для себя приобретут иммунитет. Нужно подождать меньше недели, и смерти в Италии пойдут на спад.
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2. Заробітчани повернулись.
3. Весна прийде - будемо саджати (У землю).
Все виконується)
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:10

Месячник открытых дверей.

Через неделю паники и чрезвычайных мер до меня дошла простая вещь.
Мы очень много говорим об исключении контактов, о масках, мытье рук, но не принята одна чрезвычайно простая мера.
Нужно держать постоянно открытыми все неавтоматические двери в общественных местах, включая подъезды.
Двери - это единственное, что никак не получается не трогать, выходя на улицу. Если их открыть, прогулки на свежем воздухе станут безопасными.
Сибарит
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