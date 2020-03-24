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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 04:28
rjkz написав:
проблемка в том, что при короне развивается ВИРУСНАЯ пневмония. как раз это и есть проблема - кроме вентиляции легких, чтобы дать время для того, чтобы иммунитет "отработал" вирус, пока ничего нет.
Вроде говорят, что вирус пробивает защитный барьер легких (нижние отделы легких должны быть стерильными) и туда (в легкие) попадают бактерии и грибы. Так что пневмония смешанная получается (вирусно-бактериальная - или как она там правильно называется?).
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Додано: Сер 25 бер, 2020 04:33
rjkz написав:
[/quote]
проблемка в том, что при короне развивается ВИРУСНАЯ пневмония. как раз это и есть проблема - кроме вентиляции легких, чтобы дать время для того, чтобы иммунитет "отработал" вирус, пока ничего нет.[/quote]
вирусная осложняется присоединением бактериальной,а в некоторых случаях и грибной флоры в связи с заполнением альвеол экссудатом-воспалительной жидкостью.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 05:07
zРадио написав: Ukrainian написав:zРадио
А Нью-Йорк где тогда ?
Насчет Нью-Йорка в отдельности не скажу, потому что вижу только общую статистику по США, но поскольку НЙ - это основной очаг, то плюс-минус тренды будут одинаковые. Фаза восхождения 1-2 недели от пика, ИМХО
В Нью-Йорке последнюю неделю каждые три дня количество подтвержденных случаев удваивается.
По NYC вторник 6 часов вечера официально 15,597 подтвержденных случаев, 192 летальных.
По боро:
1. Квинс обогнал в этой печальной гонке Бруклин - 4667
2. Бруклин 4407
3. Манхеттен 3013
4. Бронкс 2505
5. Стейтен Айленд 999
По штату НЙ на утро вторника 25,665 по заявлению губернатора Куомо.
источник ny1.com
По неподтвержденным данным, в Манхеттен введены войска, разворачивают полевые госпитали, типа есть видео в ютубе - не проверял. К НЙ подошел плавучий госпиталь ВМС.
Не знаю или правда - город закрыли.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 07:01
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Додано: Сер 25 бер, 2020 07:34
zРадио написав:
Италия, с высокой долей вероятности, находится в пиковой фазе, но где именно - еще на восхождении, или уже на снижении,
Думаю, в Италии больше 20 000 смертей не будет. Многие просто схватят микродозу вируса и незаметно для себя приобретут иммунитет. Нужно подождать меньше недели, и смерти в Италии пойдут на спад.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 07:36
1. Корупцію зменшив, бо все стало.
2. Заробітчани повернулись.
3. Весна прийде - будемо саджати (У землю).
Все виконується)
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:09
Надо брать пример со Швеции. Самая адекватная страна и люди в ней! Все работает, никаких ограничений, кроме детских садиков и школ.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:10
Через неделю паники и чрезвычайных мер до меня дошла простая вещь.
Мы очень много говорим об исключении контактов, о масках, мытье рук, но не принята одна чрезвычайно простая мера.
Нужно держать постоянно открытыми все неавтоматические двери в общественных местах, включая подъезды.
Двери - это единственное, что никак не получается не трогать, выходя на улицу. Если их открыть, прогулки на свежем воздухе станут безопасными.
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Сибарит
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:19
Сибарит написав:
Через неделю паники и чрезвычайных мер до меня дошла простая вещь.
Мы очень много говорим об исключении контактов, о масках, мытье рук, но не принята одна чрезвычайно простая мера.Нужно держать постоянно открытыми все неавтоматические двери в общественных местах, включая подъезды.
Двери - это единственное, что никак не получается не трогать, выходя на улицу. Если их открыть, прогулки на свежем воздухе станут безопасными.
Согласен, можно и в трамваях открывать, тогда на остановках не будет скопления народа)
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