Сибарит написав:Через неделю паники и чрезвычайных мер до меня дошла простая вещь. Мы очень много говорим об исключении контактов, о масках, мытье рук, но не принята одна чрезвычайно простая мера. Нужно держать постоянно открытыми все неавтоматические двери в общественных местах, включая подъезды. Двери - это единственное, что никак не получается не трогать, выходя на улицу. Если их открыть, прогулки на свежем воздухе станут безопасными.
Вы не можете полностью исключить трогание чего-либо. Самый простой выход - мыть руки перед едой, не трогать лицо грязными руками. Это и без всяких эпидемий и пандемий нужно делать всегда. Если сильно хочется лицо потрогать, есть карманные дезинфекторы. Дезинфецировать руки после каждой общественной дверной ручки - не эффективно, т. к. не трогать одежду, телефон вряд ли получится
Сибарит написав:Двери - это единственное, что никак не получается не трогать, выходя на улицу. Если их открыть, прогулки на свежем воздухе станут безопасными.
У меня на выходе из квартиры лежит пачка салфеток, и в кармане у каждого тоже, открываем при помощи салфеток. Если есть возможность, дверь открывается от тебя, можно использовать ногу, немного некультурно, но думаю в период эпидемии Бог простит
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
У коронавируса, кстати, основной способ распространения - тесный контакт с заражённым. Но, даже, живя в одной квартире, если соблюдать стандартные меры безопасности, и находится в основном в разных комнатах, много случаев, когда болеет только один из супружеской пары. Так что, просто не целуйте всех подряд при встрече, как итальянцы и испанцы. И не облизывайте руку, если перед этим жали руку всем своим коллегам
Сибарит написав:Через неделю паники и чрезвычайных мер до меня дошла простая вещь. Мы очень много говорим об исключении контактов, о масках, мытье рук, но не принята одна чрезвычайно простая мера. Нужно держать постоянно открытыми все неавтоматические двери в общественных местах, включая подъезды. Двери - это единственное, что никак не получается не трогать, выходя на улицу. Если их открыть, прогулки на свежем воздухе станут безопасными.
еще кнопки лифта зараза и сам лифт
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня