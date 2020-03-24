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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 516517518519>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:25

  Сибарит написав:Через неделю паники и чрезвычайных мер до меня дошла простая вещь.
Мы очень много говорим об исключении контактов, о масках, мытье рук, но не принята одна чрезвычайно простая мера.
Нужно держать постоянно открытыми все неавтоматические двери в общественных местах, включая подъезды.
Двери - это единственное, что никак не получается не трогать, выходя на улицу. Если их открыть, прогулки на свежем воздухе станут безопасными.

Вы не можете полностью исключить трогание чего-либо. Самый простой выход - мыть руки перед едой, не трогать лицо грязными руками. Это и без всяких эпидемий и пандемий нужно делать всегда. Если сильно хочется лицо потрогать, есть карманные дезинфекторы.
Дезинфецировать руки после каждой общественной дверной ручки - не эффективно, т. к. не трогать одежду, телефон вряд ли получится
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сибарит написав:Двери - это единственное, что никак не получается не трогать, выходя на улицу. Если их открыть, прогулки на свежем воздухе станут безопасными.


У меня на выходе из квартиры лежит пачка салфеток, и в кармане у каждого тоже, открываем при помощи салфеток.
Если есть возможность, дверь открывается от тебя, можно использовать ногу, немного некультурно, но думаю в период эпидемии Бог простит
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У коронавируса, кстати, основной способ распространения - тесный контакт с заражённым. Но, даже, живя в одной квартире, если соблюдать стандартные меры безопасности, и находится в основном в разных комнатах, много случаев, когда болеет только один из супружеской пары.
Так что, просто не целуйте всех подряд при встрече, как итальянцы и испанцы. И не облизывайте руку, если перед этим жали руку всем своим коллегам
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:42

  Сибарит написав:Через неделю паники и чрезвычайных мер до меня дошла простая вещь.
Мы очень много говорим об исключении контактов, о масках, мытье рук, но не принята одна чрезвычайно простая мера.
Нужно держать постоянно открытыми все неавтоматические двери в общественных местах, включая подъезды.
Двери - это единственное, что никак не получается не трогать, выходя на улицу. Если их открыть, прогулки на свежем воздухе станут безопасными.

еще кнопки лифта зараза и сам лифт
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:45

  freeze написав:Если есть возможность, дверь открывается от тебя, можно использовать ногу, немного некультурно, но думаю в период эпидемии Бог простит

Я захожу в общественные двери задом или открываю за ручки локтевой костью, когда лень дезинфецировать руки и телефон, который во время разговора неизбежно прикасается к лицу
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

карантин говорите, маски, перчатки?)))
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/sv ... rmami.html
Та самая Александровская больница
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:51

  unicdima написав:карантин говорите, маски, перчатки?)))
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/sv ... rmami.html
Та самая Александровская больница

В Египте, например, вообще считают, что коронавирус послал бог, и он наказывает только плохих людей. По-этому так много итальянцев полегло, а в их стране так мало.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://kurs.com.ua/novost/167314-pnevmonija-pri-koronaviruse-mozhet-razvivatsja-bessimptomno/
Пневмония при коронавирусе может развиваться бессимптомно
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  varlo написав:Пневмония при коронавирусе может развиваться бессимптомно

и соответственно интересный вопрос, среди умерших в Италии сколько умерло дома, не заметив пневмонии
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Александровской сейчас трэш. Депутаты оккупировали интенсив, всех остальных свалили в инфекционное отделение, а там проблематично проконтролировать даже газы крови. Вот так и живем...
antey1969
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