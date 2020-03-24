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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 520521522523524> Додано: Сер 25 бер, 2020 10:50

с 6мин для вильнолюдей посвящение

https://www.youtube.com/watch?v=aQqfnbXsw98 хорошее видеос 6мин для вильнолюдей посвящение 19yuriy91 Повідомлень: 2480 З нами з: 15.09.12 Подякував: 235 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 10:51 23 февраля 2020 в Италии было 100 заболевших.

Через 3 недели их станет 21 000.

23 февраля 2020. Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля. Но 23 февраля его досрочно прекратили из-за вспышки коронавируса в Италии. По последним данным, число заболевших в стране увеличилось до 100.

Губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, сообщил:

Мы приняли кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше.

По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице Венеции. Всего в Италии выявлено уже более 100 случаев заражения коронавируса, два человека погибли, один человек вылечился.

Правительство страны ограничило свободу передвижения в северных регионах, в некоторых городах закрыты супермаркеты, школы и общественные учреждения.



Запомним эту дату - 23 февраля 2020. Официально в Италии на это число - всего 100 инфицированных. Через 3 недели, 15 марта число инфицированных будет 21 000, больницы будут переполнены, а число умерших достигнет 1440. Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4913 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 490 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 10:52 Игорь Алексеевич написав: 23 февраля 2020 в Италии было 100 заболевших.

Через 3 недели их станет 21 000.

23 февраля 2020. Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля. Но 23 февраля его досрочно прекратили из-за вспышки коронавируса в Италии. По последним данным, число заболевших в стране увеличилось до 100.

Губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, сообщил:

Мы приняли кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше.

По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице Венеции. Всего в Италии выявлено уже более 100 случаев заражения коронавируса, два человека погибли, один человек вылечился.

Правительство страны ограничило свободу передвижения в северных регионах, в некоторых городах закрыты супермаркеты, школы и общественные учреждения.



Запомним эту дату - 23 февраля 2020. Официально в Италии на это число - всего 100 инфицированных. Через 3 недели, 15 марта число инфицированных будет 21 000, больницы будут переполнены, а число умерших достигнет 1440. 23 февраля 2020 в Италии было 100 заболевших.Через 3 недели их станет 21 000.23 февраля 2020. Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля. Но 23 февраля его досрочно прекратили из-за вспышки коронавируса в Италии. По последним данным, число заболевших в стране увеличилось до 100.Губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, сообщил:Мы приняли кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше.По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице Венеции. Всего в Италии выявлено уже более 100 случаев заражения коронавируса, два человека погибли, один человек вылечился.Правительство страны ограничило свободу передвижения в северных регионах, в некоторых городах закрыты супермаркеты, школы и общественные учреждения.Запомним эту дату - 23 февраля 2020. Официально в Италии на это число - всего 100 инфицированных. Через 3 недели, 15 марта число инфицированных будет 21 000, больницы будут переполнены, а число умерших достигнет 1440.

Аминь, ей Богу! Аминь, ей Богу! vetka Повідомлень: 6302 З нами з: 04.03.14 Подякував: 394 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 10:53 fin написав: Вся эта паника на 80% надуманная. Каждый год в зимне-весеннее время люди умирали тысячами, и у нас тоже. Многие из людей уже давно попереболевали на ногах этими вирусными инфекциями и не догадываются об этом. Вся эта паника на 80% надуманная. Каждый год в зимне-весеннее время люди умирали тысячами, и у нас тоже. Многие из людей уже давно попереболевали на ногах этими вирусными инфекциями и не догадываются об этом.



От прямо в точку - 80 % безпроблемні . Просто от тих 4 чи 5 % - проблемні ... Може навіть і менше . Тому так і виходить - ніхто ( майже ) не може чи не наважується сказати чи порахувати - і тим більше порівняти економіку і мораль в суспільстві . Ніхто з політиків чи взагалі публічних людей не скаже - "та нехай собі оті 70+ хворіють - вони своє вже прожили "... От прямо в точку - 80 % безпроблемні . Просто от тих 4 чи 5 % - проблемні ... Може навіть і менше . Тому так і виходить - ніхто ( майже ) не може чи не наважується сказати чи порахувати - і тим більше порівняти економіку і мораль в суспільстві . Ніхто з політиків чи взагалі публічних людей не скаже - "та нехай собі оті 70+ хворіють - вони своє вже прожили "... Puente Повідомлень: 2727 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 10:54 fin написав: Надо было в Украине ограничиться только карантинами в школах, детсадах и для пожилых старше 70 лет. И все!!! Ну еще вильнолюдэй не впускать изза границы. Пусть бы там сидели как сделал Лукашенко. Зачем трогать метро,транспорт,бизнес,производство? Надо было в Украине ограничиться только карантинами в школах, детсадах и для пожилых старше 70 лет. И все!!! Ну еще вильнолюдэй не впускать изза границы. Пусть бы там сидели как сделал Лукашенко. Зачем трогать метро,транспорт,бизнес,производство?

Білорусь очухується зараз, а що вона робила перед тим, сполучення з жодною країною де поширювався вірус не закривала, ймовірно сподіваючись на допомогу ВООЗ. Бо та не рекомендувала. Тягнула. Білорусь очухується зараз, а що вона робила перед тим, сполучення з жодною країною де поширювався вірус не закривала, ймовірно сподіваючись на допомогу ВООЗ. Бо та не рекомендувала. Тягнула. stargazer Повідомлень: 985 З нами з: 15.04.09 Подякував: 319 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 10:54 vetka написав: 19yuriy91 написав: вчера наблюдал "кумедну" ситуацию, со стороны.

в небольшом магазе здоровый мужик в маске, по его словам - врач, начал крыть матом стоявших в небольшой очереди без масок, пенсионного возраста.

"какого куя вы без масок, для кого на дверях написано!"

а потом ещё одного, непонятно какого стоявшего у выхода на месте и тоже без маски. вчера наблюдал "кумедну" ситуацию, со стороны.в небольшом магазе здоровый мужик в маске, по его словам - врач, начал крыть матом стоявших в небольшой очереди без масок, пенсионного возраста."какого куя вы без масок, для кого на дверях написано!"а потом ещё одного, непонятно какого стоявшего у выхода на месте и тоже без маски.

Отличный врач, видно сразу сопереживательный агнец Божий Отличный врач, видно сразу сопереживательный агнец Божий Этот "врач" обычный де***! К сожалению, даже среди врачей такие встречаются. Этот "врач" обычный де***! К сожалению, даже среди врачей такие встречаются. fin Повідомлень: 251 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 10:55 fin написав: vetka написав: 19yuriy91 написав: вчера наблюдал "кумедну" ситуацию, со стороны.

в небольшом магазе здоровый мужик в маске, по его словам - врач, начал крыть матом стоявших в небольшой очереди без масок, пенсионного возраста.

"какого куя вы без масок, для кого на дверях написано!"

а потом ещё одного, непонятно какого стоявшего у выхода на месте и тоже без маски. вчера наблюдал "кумедну" ситуацию, со стороны.в небольшом магазе здоровый мужик в маске, по его словам - врач, начал крыть матом стоявших в небольшой очереди без масок, пенсионного возраста."какого куя вы без масок, для кого на дверях написано!"а потом ещё одного, непонятно какого стоявшего у выхода на месте и тоже без маски.

Отличный врач, видно сразу сопереживательный агнец Божий Отличный врач, видно сразу сопереживательный агнец Божий Этот "врач" обычный де***! К сожалению, даже среди врачей такие встречаются. Этот "врач" обычный де***! К сожалению, даже среди врачей такие встречаются.

Я в курсе, это был сарказм. Я в курсе, это был сарказм. vetka Повідомлень: 6302 З нами з: 04.03.14 Подякував: 394 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 10:56 stargazer написав: fin написав: Надо было в Украине ограничиться только карантинами в школах, детсадах и для пожилых старше 70 лет. И все!!! Ну еще вильнолюдэй не впускать изза границы. Пусть бы там сидели как сделал Лукашенко. Зачем трогать метро,транспорт,бизнес,производство? Надо было в Украине ограничиться только карантинами в школах, детсадах и для пожилых старше 70 лет. И все!!! Ну еще вильнолюдэй не впускать изза границы. Пусть бы там сидели как сделал Лукашенко. Зачем трогать метро,транспорт,бизнес,производство?

Білорусь очухується зараз, а що вона робила перед тим, сполучення з жодною країною де поширювався вірус не закривала, ймовірно сподіваючись на допомогу ВООЗ. Бо та не рекомендувала. Тягнула. Білорусь очухується зараз, а що вона робила перед тим, сполучення з жодною країною де поширювався вірус не закривала, ймовірно сподіваючись на допомогу ВООЗ. Бо та не рекомендувала. Тягнула. Все эти вирусы были, есть и всегда будут. Ничего нового. Все эти вирусы были, есть и всегда будут. Ничего нового. fin Повідомлень: 251 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 11:01 Puente написав: Ніхто з політиків чи взагалі публічних людей не скаже - "та нехай собі оті 70+ хворіють - вони своє вже прожили "... Ніхто з політиків чи взагалі публічних людей не скаже - "та нехай собі оті 70+ хворіють - вони своє вже прожили "...

Проблема в том, что самые богатые люди тоже 70+, а вирус взятки не принимает Проблема в том, что самые богатые люди тоже 70+, а вирус взятки не принимает safonovstanislav Повідомлень: 2599 З нами з: 10.05.14 Подякував: 173 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 11:03 Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему? fin Повідомлень: 251 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 520521522523524> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6863 1531142

ЛОБ Вів 24 бер, 2020 22:05