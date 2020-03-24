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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 520521522523524>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:50

хорошее видео
с 6мин для вильнолюдей посвящение
https://www.youtube.com/watch?v=aQqfnbXsw98
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:51

23 февраля 2020 в Италии было 100 заболевших.
Через 3 недели их станет 21 000.
23 февраля 2020. Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля. Но 23 февраля его досрочно прекратили из-за вспышки коронавируса в Италии. По последним данным, число заболевших в стране увеличилось до 100.
Губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, сообщил:
Мы приняли кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше.
По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице Венеции. Всего в Италии выявлено уже более 100 случаев заражения коронавируса, два человека погибли, один человек вылечился.
Правительство страны ограничило свободу передвижения в северных регионах, в некоторых городах закрыты супермаркеты, школы и общественные учреждения.

Запомним эту дату - 23 февраля 2020. Официально в Италии на это число - всего 100 инфицированных. Через 3 недели, 15 марта число инфицированных будет 21 000, больницы будут переполнены, а число умерших достигнет 1440.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:52

  Игорь Алексеевич написав:23 февраля 2020 в Италии было 100 заболевших.
Через 3 недели их станет 21 000.
23 февраля 2020. Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля. Но 23 февраля его досрочно прекратили из-за вспышки коронавируса в Италии. По последним данным, число заболевших в стране увеличилось до 100.
Губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, сообщил:
Мы приняли кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше.
По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице Венеции. Всего в Италии выявлено уже более 100 случаев заражения коронавируса, два человека погибли, один человек вылечился.
Правительство страны ограничило свободу передвижения в северных регионах, в некоторых городах закрыты супермаркеты, школы и общественные учреждения.

Запомним эту дату - 23 февраля 2020. Официально в Италии на это число - всего 100 инфицированных. Через 3 недели, 15 марта число инфицированных будет 21 000, больницы будут переполнены, а число умерших достигнет 1440.

Аминь, ей Богу!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:53

  fin написав:Вся эта паника на 80% надуманная. Каждый год в зимне-весеннее время люди умирали тысячами, и у нас тоже. Многие из людей уже давно попереболевали на ногах этими вирусными инфекциями и не догадываются об этом.


От прямо в точку - 80 % безпроблемні . Просто от тих 4 чи 5 % - проблемні ... Може навіть і менше . Тому так і виходить - ніхто ( майже ) не може чи не наважується сказати чи порахувати - і тим більше порівняти економіку і мораль в суспільстві . Ніхто з політиків чи взагалі публічних людей не скаже - "та нехай собі оті 70+ хворіють - вони своє вже прожили "...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:54

  fin написав:Надо было в Украине ограничиться только карантинами в школах, детсадах и для пожилых старше 70 лет. И все!!! Ну еще вильнолюдэй не впускать изза границы. Пусть бы там сидели как сделал Лукашенко. Зачем трогать метро,транспорт,бизнес,производство?

Білорусь очухується зараз, а що вона робила перед тим, сполучення з жодною країною де поширювався вірус не закривала, ймовірно сподіваючись на допомогу ВООЗ. Бо та не рекомендувала. Тягнула.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:54

  vetka написав:
  19yuriy91 написав:вчера наблюдал "кумедну" ситуацию, со стороны.
в небольшом магазе здоровый мужик в маске, по его словам - врач, начал крыть матом стоявших в небольшой очереди без масок, пенсионного возраста.
"какого куя вы без масок, для кого на дверях написано!"
а потом ещё одного, непонятно какого стоявшего у выхода на месте и тоже без маски.

Отличный врач, видно сразу сопереживательный агнец Божий :lol:
Этот "врач" обычный де***! К сожалению, даже среди врачей такие встречаются.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:55

  fin написав:
  vetka написав:
  19yuriy91 написав:вчера наблюдал "кумедну" ситуацию, со стороны.
в небольшом магазе здоровый мужик в маске, по его словам - врач, начал крыть матом стоявших в небольшой очереди без масок, пенсионного возраста.
"какого куя вы без масок, для кого на дверях написано!"
а потом ещё одного, непонятно какого стоявшего у выхода на месте и тоже без маски.

Отличный врач, видно сразу сопереживательный агнец Божий :lol:
Этот "врач" обычный де***! К сожалению, даже среди врачей такие встречаются.

Я в курсе, это был сарказм.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:56

  stargazer написав:
  fin написав:Надо было в Украине ограничиться только карантинами в школах, детсадах и для пожилых старше 70 лет. И все!!! Ну еще вильнолюдэй не впускать изза границы. Пусть бы там сидели как сделал Лукашенко. Зачем трогать метро,транспорт,бизнес,производство?

Білорусь очухується зараз, а що вона робила перед тим, сполучення з жодною країною де поширювався вірус не закривала, ймовірно сподіваючись на допомогу ВООЗ. Бо та не рекомендувала. Тягнула.
Все эти вирусы были, есть и всегда будут. Ничего нового.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:01

  Puente написав:Ніхто з політиків чи взагалі публічних людей не скаже - "та нехай собі оті 70+ хворіють - вони своє вже прожили "...

Проблема в том, что самые богатые люди тоже 70+, а вирус взятки не принимает
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:03

Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?
fin
 
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