23 февраля 2020 в Италии было 100 заболевших. Через 3 недели их станет 21 000. 23 февраля 2020. Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля. Но 23 февраля его досрочно прекратили из-за вспышки коронавируса в Италии. По последним данным, число заболевших в стране увеличилось до 100. Губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, сообщил: Мы приняли кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше. По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице Венеции. Всего в Италии выявлено уже более 100 случаев заражения коронавируса, два человека погибли, один человек вылечился. Правительство страны ограничило свободу передвижения в северных регионах, в некоторых городах закрыты супермаркеты, школы и общественные учреждения.
Запомним эту дату - 23 февраля 2020. Официально в Италии на это число - всего 100 инфицированных. Через 3 недели, 15 марта число инфицированных будет 21 000, больницы будут переполнены, а число умерших достигнет 1440.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:23 февраля 2020 в Италии было 100 заболевших. Через 3 недели их станет 21 000. 23 февраля 2020. Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля. Но 23 февраля его досрочно прекратили из-за вспышки коронавируса в Италии. По последним данным, число заболевших в стране увеличилось до 100. Губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, сообщил: Мы приняли кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше. По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице Венеции. Всего в Италии выявлено уже более 100 случаев заражения коронавируса, два человека погибли, один человек вылечился. Правительство страны ограничило свободу передвижения в северных регионах, в некоторых городах закрыты супермаркеты, школы и общественные учреждения.
Запомним эту дату - 23 февраля 2020. Официально в Италии на это число - всего 100 инфицированных. Через 3 недели, 15 марта число инфицированных будет 21 000, больницы будут переполнены, а число умерших достигнет 1440.
fin написав:Вся эта паника на 80% надуманная. Каждый год в зимне-весеннее время люди умирали тысячами, и у нас тоже. Многие из людей уже давно попереболевали на ногах этими вирусными инфекциями и не догадываются об этом.
От прямо в точку - 80 % безпроблемні . Просто от тих 4 чи 5 % - проблемні ... Може навіть і менше . Тому так і виходить - ніхто ( майже ) не може чи не наважується сказати чи порахувати - і тим більше порівняти економіку і мораль в суспільстві . Ніхто з політиків чи взагалі публічних людей не скаже - "та нехай собі оті 70+ хворіють - вони своє вже прожили "...
fin написав:Надо было в Украине ограничиться только карантинами в школах, детсадах и для пожилых старше 70 лет. И все!!! Ну еще вильнолюдэй не впускать изза границы. Пусть бы там сидели как сделал Лукашенко. Зачем трогать метро,транспорт,бизнес,производство?
Білорусь очухується зараз, а що вона робила перед тим, сполучення з жодною країною де поширювався вірус не закривала, ймовірно сподіваючись на допомогу ВООЗ. Бо та не рекомендувала. Тягнула.
19yuriy91 написав:вчера наблюдал "кумедну" ситуацию, со стороны. в небольшом магазе здоровый мужик в маске, по его словам - врач, начал крыть матом стоявших в небольшой очереди без масок, пенсионного возраста. "какого куя вы без масок, для кого на дверях написано!" а потом ещё одного, непонятно какого стоявшего у выхода на месте и тоже без маски.
Отличный врач, видно сразу сопереживательный агнец Божий
Этот "врач" обычный де***! К сожалению, даже среди врачей такие встречаются.
19yuriy91 написав:вчера наблюдал "кумедну" ситуацию, со стороны. в небольшом магазе здоровый мужик в маске, по его словам - врач, начал крыть матом стоявших в небольшой очереди без масок, пенсионного возраста. "какого куя вы без масок, для кого на дверях написано!" а потом ещё одного, непонятно какого стоявшего у выхода на месте и тоже без маски.
Отличный врач, видно сразу сопереживательный агнец Божий
Этот "врач" обычный де***! К сожалению, даже среди врачей такие встречаются.
fin написав:Надо было в Украине ограничиться только карантинами в школах, детсадах и для пожилых старше 70 лет. И все!!! Ну еще вильнолюдэй не впускать изза границы. Пусть бы там сидели как сделал Лукашенко. Зачем трогать метро,транспорт,бизнес,производство?
Білорусь очухується зараз, а що вона робила перед тим, сполучення з жодною країною де поширювався вірус не закривала, ймовірно сподіваючись на допомогу ВООЗ. Бо та не рекомендувала. Тягнула.
Все эти вирусы были, есть и всегда будут. Ничего нового.