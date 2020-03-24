Додано: Сер 25 бер, 2020 11:05

про этот вирус реально узнаете лет через 20.

поэтому пока нам рассказывают только мин. составляющую этого вируса.

если сообщить все его компоненты, то тогда лучше сразу приготовить всем лыжи.

про все составляющие знают очень ограниченное число людей, поэтому нам говорят - пандемия, но на самом деле.... ждёмс документов про него в 2040году, кто его изготовлял и как и где он вышел из под контроля в лаборатории.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.