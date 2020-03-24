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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:03
vetka написав: 19yuriy91 написав:
вчера наблюдал "кумедну" ситуацию, со стороны.
в небольшом магазе здоровый мужик в маске, по его словам - врач, начал крыть матом стоявших в небольшой очереди без масок, пенсионного возраста.
"какого куя вы без масок, для кого на дверях написано!"
а потом ещё одного, непонятно какого стоявшего у выхода на месте и тоже без маски.
Отличный врач, видно сразу сопереживательный агнец Божий
да, мужик добряком оказался - в китае за это пистили
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:05
про этот вирус реально узнаете лет через 20.
поэтому пока нам рассказывают только мин. составляющую этого вируса.
если сообщить все его компоненты, то тогда лучше сразу приготовить всем лыжи.
про все составляющие знают очень ограниченное число людей, поэтому нам говорят - пандемия, но на самом деле.... ждёмс документов про него в 2040году, кто его изготовлял и как и где он вышел из под контроля в лаборатории.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:11
fin написав:
Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?
З відкритою формою ізолюють, і місця в диспанцирях є. Без карантину не буде місць в реанімації, для хворих на вірусну пневмонію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:13
Игорь Алексеевич написав:
про этот вирус реально узнаете лет через 20.
поэтому пока нам рассказывают только мин. составляющую этого вируса.
если сообщить все его компоненты, то тогда лучше сразу приготовить всем лыжи.
про все составляющие знают очень ограниченное число людей, поэтому нам говорят - пандемия, но на самом деле.... ждёмс документов про него в 2040году
, кто его изготовлял и как и где он вышел из под контроля в лаборатории.
А вы оптимист
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vetka
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:18
fin написав:
Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?
От Ви ж ... От вже зо 3 рази як мінімум писали про коефіцієнти - заразність і смертність . Плюс оця фігня - "одноразова" на даний момент - перехворіють - з"явиться масовий імунітет . Плюс специфічні групи ризику . В ДТП теж гине море народу - але ж не забороняють авто .
Але так - це не зовсім медична проблема . Ми ж фактично це і обговорюємо . Коли тільки ВІЛ/СНІД з"явився - теж було купу страхів - а зараз це все якось відійшло кудись досить далеко - хоча і нікуди не поділося ... Чи там "епідемії" корі чи коклюшу ...
Мене теж дивувала реакція китайців на не таку вже й страшну епідемію . До кінця логіка так і не зрозуміла . В найгіршому сценарії - загальна смертність десь 2-3 відсотки від кількості населення. Більшість - люди похилого віку . Напевно це і є основною причиною ...
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:21
Игорь Алексеевич написав:
про этот вирус реально узнаете лет через 20.
поэтому пока нам рассказывают только мин. составляющую этого вируса.
если сообщить все его компоненты, то тогда лучше сразу приготовить всем лыжи.
про все составляющие знают очень ограниченное число людей, поэтому нам говорят - пандемия, но на самом деле.... ждёмс документов про него в 2040году, кто его изготовлял и как и где он вышел из под контроля в лаборатории.
Та тоді нікого в загальному це не буде цікавити . За цих 20 років з"явиться ще не одна болячка - їх же кількість постійно росте . Весь час щось новеньке з"являється . Що штучне вирвалося , що природнє , що проходить "польові" випробування ...
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:23
Игорь Алексеевич написав:
про этот вирус реально узнаете лет через 20.
и то не все
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:23
fin написав:
Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?
С туберкулёзом можно сосуществовать не одно десятилетие, так же как и с онкологией (исключая самые агрессивные формы)
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:28
hume написав: fin написав:
Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?
С туберкулёзом можно сосуществовать не одно десятилетие, так же как и с онкологией (исключая самые агрессивные формы)
а вот с короной нельзя, да??
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:28
fin написав:
Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?
Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять?
Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне.
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