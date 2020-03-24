RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:30

  vetka написав:а вот с короной нельзя, да??

нет. Либо излечение за 10 дней, ну а если осложнение то только молитвами (для нашего региона)
hume
 
Повідомлень: 6240
З нами з: 27.12.12
Подякував: 585 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:30

  fin написав:Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?


Когда закончиться этот маразм с коронавирусом !!!
как все это задолбало !
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 475
З нами з: 22.07.11
Подякував: 186 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:32

  LordEmerald написав:
  fin написав:Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?

Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять?
Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне.


Почему я должен им сочувствовать ?
каким боком это касается меня ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 475
З нами з: 22.07.11
Подякував: 186 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:34

  moldashavanin написав:
  LordEmerald написав:
  fin написав:Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?

Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять?
Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне.


Почему я должен им сочувствовать ?
каким боком это касается меня ?

Кому? Испанцам. Да не надо им сочувствовать. Просто ты следующий. А ты, судя по всему, не депутат Шахов и в случае чего до ИВЛ можешь и не добраться.
LordEmerald
 
Повідомлень: 93
З нами з: 02.05.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:38

Министерство обороны Израиля вместе со стартап-компанией Vocalis Health разрабатывает мобильное приложение, которое будет помогать выявлять симптомы коронавируса по голосу человека.

Как передает Reuters, уже на этой неделе для проекта начнут отбирать голоса больных COVID-19.

«Эти голоса будут проанализированы с использованием алгоритма на основе искусственного интеллекта, чтобы выявить уникальный «голосовой отпечаток», — говорится в сообщении министерства.

Там отмечают, что коронавирус поражает дыхательную систему, поэтому его признаки можно определить по голосу и дыханием человека.

Приложение будут использовать для удаленной диагностики и мониторинга. Исследователи надеются, что он поможет определять приоритеты тестирования, госпитализации людей, а пациентам с легкими симптомами — оставаться дома.

https://hromadske.ua/ru/posts/minoboron ... oronavirus
Xenon
 
Повідомлень: 3589
З нами з: 25.02.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Та тоді нікого в загальному це не буде цікавити . За цих 20 років з"явиться ще не одна болячка - їх же кількість постійно росте . Весь час щось новеньке з"являється . Що штучне вирвалося , що природнє , що проходить "польові" випробування ...


конечно появится и не одна. но многих будет интересовать именно 2020г. т.к. весь мир был на жёстком карантине. еще не известно, как будут чувствовать себя в дальнейшем те кто перенёс вирус в лёгкой форме. и был ли это коронавирус или др. болячка???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 25 бер, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4913
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:42

  kwon написав:Следующий пошёл...

В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте.

Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.

Житель провинции Юньнань ехал в автобусе в провинцию Шаньдун, где он работал. Неожиданно ему стало плохо, и он упал замертво.

После этого медики обследовали 32 пассажира, находившихся в салоне того же автобуса.

Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди.

Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром.

Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, о изучен он мало.

Мышиный грипп? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10936
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6653 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:43

  moldashavanin написав:
  fin написав:Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?


Когда закончиться этот маразм с коронавирусом !!!
как все это задолбало !


ждёмс окончания первой волны вируса - 1 июня. :roll:
вторая волна - сердечники, т.к. увидят цены на продукты и пустые кошельки. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4913
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 521522523524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, fin, lestat, s0v7a, safonovstanislav, tk86, Vitalych-new і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6863 1531142
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 22:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3030)
25.03.2020 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.