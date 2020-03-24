fin написав:Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?
Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять? Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне.
Почему я должен им сочувствовать ? каким боком это касается меня ?
fin написав:Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?
Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять? Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне.
Почему я должен им сочувствовать ? каким боком это касается меня ?
Кому? Испанцам. Да не надо им сочувствовать. Просто ты следующий. А ты, судя по всему, не депутат Шахов и в случае чего до ИВЛ можешь и не добраться.
Министерство обороны Израиля вместе со стартап-компанией Vocalis Health разрабатывает мобильное приложение, которое будет помогать выявлять симптомы коронавируса по голосу человека.
Как передает Reuters, уже на этой неделе для проекта начнут отбирать голоса больных COVID-19.
«Эти голоса будут проанализированы с использованием алгоритма на основе искусственного интеллекта, чтобы выявить уникальный «голосовой отпечаток», — говорится в сообщении министерства.
Там отмечают, что коронавирус поражает дыхательную систему, поэтому его признаки можно определить по голосу и дыханием человека.
Приложение будут использовать для удаленной диагностики и мониторинга. Исследователи надеются, что он поможет определять приоритеты тестирования, госпитализации людей, а пациентам с легкими симптомами — оставаться дома.
Puente написав:Та тоді нікого в загальному це не буде цікавити . За цих 20 років з"явиться ще не одна болячка - їх же кількість постійно росте . Весь час щось новеньке з"являється . Що штучне вирвалося , що природнє , що проходить "польові" випробування ...
конечно появится и не одна. но многих будет интересовать именно 2020г. т.к. весь мир был на жёстком карантине. еще не известно, как будут чувствовать себя в дальнейшем те кто перенёс вирус в лёгкой форме. и был ли это коронавирус или др. болячка???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 25 бер, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.