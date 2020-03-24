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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 523524525526 Додано: Сер 25 бер, 2020 12:16 Первый случай инфицирования коронавирусом в Волынской области был зафиксирован у 7-летней девочки. Однако в госпитализации она не нуждается, ее состояние на данный момент удовлетворительное.



Такой информацией поделилась пресс-служба Волынской ОГА на своей странице в Facebook в среду, 25 марта.



Так, по информации чиновников, мама с девочкой обратились за помощью к семейному врачу в понедельник, 23 марта. У ребенка были зафиксированы температура 37,2 и кашель.



"Ребенку провели экспресс-тесты на Грипп А и В - результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на Covid-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр… 24.03.2020 получен положительный результат ПЦР на Covid-19 у ребенка", - говорится в сообщении.



Однако уже вечером, после обращения к врачу, у девочки поднялась температура - до 38,2. Тем не менее на следующее утро ее состояние стало удовлетворительным. Поэтому ребенка решили не госпитализировать и оставить на домашнем лечении.



"По состоянию на сейчас проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция", - рассказали в обладминистрации. kwon Повідомлень: 1721 З нами з: 20.03.13 Подякував: 80 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 12:19 shapo написав: https://www.youtube.com/watch?v=NgtLc-bZl_U

Как Соколова тупых врачей гоняла https://www.youtube.com/watch?v=NgtLc-bZl_UКак Соколова тупых врачей гоняла

Журнашлюшек за подобное нужно вывозить автозаком и составлять протокол.

Она бы еще к какому-то комбату явилась во время боя и начала визжать, о приемных часах и где твой автомат Журнашлюшек за подобное нужно вывозить автозаком и составлять протокол.Она бы еще к какому-то комбату явилась во время боя и начала визжать, о приемных часах и где твой автомат antey1969 1

Повідомлень: 9399 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1087 раз. Подякували: 2474 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 12:21 safonovstanislav написав: fin написав: Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают? Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, конечно. Если человека покусала собака, у него не появляется иммунитет от собак. Нет, конечно. Если человека покусала собака, у него не появляется иммунитет от собак.



Причем здесь иммунитет ?

Он станет Оборотнем ! Причем здесь иммунитет ?Он станет Оборотнем ! moldashavanin

Повідомлень: 477 З нами з: 22.07.11 Подякував: 186 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 12:27 fin написав: Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают? Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори. Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори. vetka Повідомлень: 6305 З нами з: 04.03.14 Подякував: 395 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 12:28 safonovstanislav написав: fin написав: Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают? Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, конечно. Если человека покусала собака, у него не появляется иммунитет от собак. Нет, конечно. Если человека покусала собака, у него не появляется иммунитет от собак.

При чем тут собака? Рукалицо. При чем тут собака? Рукалицо. vetka Повідомлень: 6305 З нами з: 04.03.14 Подякував: 395 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 12:33 fin написав: LordEmerald написав: fin написав: Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему? Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?

Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять?

Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне. Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять?Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне. Да знаю. Сам в 1990 году переболел правосторонней пневмонией в военном училище курсантом и принял 60 уколов. Но что, Швеция,Эстония,Япония тоже получается безстрашные, раз не вводят серьезных ограничений? Да знаю. Сам в 1990 году переболел правосторонней пневмонией в военном училище курсантом и принял 60 уколов. Но что, Швеция,Эстония,Япония тоже получается безстрашные, раз не вводят серьезных ограничений?



Ну все ж залежить від дисциплінованості населення . Якщо людям сказали - не збирайтеся більше 3 - і вони не збираються - то карантини можна і не вводити ... Німці ніби-то дисциплінованіші набагато порівняно з нами - і що ? Ну а про Японію викладали десь пару сторінок вище - інші люди ...

Ну і ніхто не знає - як воно у них піде ... Ну все ж залежить від дисциплінованості населення . Якщо людям сказали - не збирайтеся більше 3 - і вони не збираються - то карантини можна і не вводити ... Німці ніби-то дисциплінованіші набагато порівняно з нами - і що ? Ну а про Японію викладали десь пару сторінок вище - інші люди ...Ну і ніхто не знає - як воно у них піде ... Puente Повідомлень: 2728 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 12:45 vetka написав: fin написав: Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают? Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори. Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори. А я думал, что если я в 1990 переболел правосторонней пневмонией, то мне можно расслабиться. А я думал, что если я в 1990 переболел правосторонней пневмонией, то мне можно расслабиться. fin Повідомлень: 259 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 12:54 vetka написав: safonovstanislav написав: fin написав: Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают? Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, конечно. Если человека покусала собака, у него не появляется иммунитет от собак. Нет, конечно. Если человека покусала собака, у него не появляется иммунитет от собак.

При чем тут собака? Рукалицо. При чем тут собака? Рукалицо.

При том, что пневмония - это повреждение лёгких. Объясняю аналогию. Если ваши лёгкие покусал микроб, у вас появится иммунитет, защищающий от этого микроба, а не от самого кусания. Если вы поранили руку ножом, после чего убрали все ножи из дома и запретили вносить ножи в дом, т. е. появился иммунитет к ножам, и ножом вы руку уже не пораните, но можете поранить её, например, вилкой. При том, что пневмония - это повреждение лёгких. Объясняю аналогию. Если ваши лёгкие покусал микроб, у вас появится иммунитет, защищающий от этого микроба, а не от самого кусания. Если вы поранили руку ножом, после чего убрали все ножи из дома и запретили вносить ножи в дом, т. е. появился иммунитет к ножам, и ножом вы руку уже не пораните, но можете поранить её, например, вилкой. safonovstanislav Повідомлень: 2601 З нами з: 10.05.14 Подякував: 173 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 13:06 fin написав: vetka написав: fin написав: Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают? Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори. Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори. А я думал, что если я в 1990 переболел правосторонней пневмонией, то мне можно расслабиться. А я думал, что если я в 1990 переболел правосторонней пневмонией, то мне можно расслабиться.

Сорри, но расслабляться не нужно... Сорри, но расслабляться не нужно... vetka Повідомлень: 6305 З нами з: 04.03.14 Подякував: 395 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 13:22



В Запорожье с 14:00 тоже ЧС из-за "куршевельцев" и "египтян" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10938 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6654 раз. Подякували: 2947 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 523524525526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6865 1531220

ЛОБ Сер 25 бер, 2020 13:16