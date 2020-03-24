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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 523524525526
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:16

Первый случай инфицирования коронавирусом в Волынской области был зафиксирован у 7-летней девочки. Однако в госпитализации она не нуждается, ее состояние на данный момент удовлетворительное.

Такой информацией поделилась пресс-служба Волынской ОГА на своей странице в Facebook в среду, 25 марта.

Так, по информации чиновников, мама с девочкой обратились за помощью к семейному врачу в понедельник, 23 марта. У ребенка были зафиксированы температура 37,2 и кашель.

"Ребенку провели экспресс-тесты на Грипп А и В - результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на Covid-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр… 24.03.2020 получен положительный результат ПЦР на Covid-19 у ребенка", - говорится в сообщении.

Однако уже вечером, после обращения к врачу, у девочки поднялась температура - до 38,2. Тем не менее на следующее утро ее состояние стало удовлетворительным. Поэтому ребенка решили не госпитализировать и оставить на домашнем лечении.

"По состоянию на сейчас проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция", - рассказали в обладминистрации.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:19

  shapo написав:https://www.youtube.com/watch?v=NgtLc-bZl_U
Как Соколова тупых врачей гоняла

Журнашлюшек за подобное нужно вывозить автозаком и составлять протокол.
Она бы еще к какому-то комбату явилась во время боя и начала визжать, о приемных часах и где твой автомат :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:21

  safonovstanislav написав:
  fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, конечно. Если человека покусала собака, у него не появляется иммунитет от собак.


Причем здесь иммунитет ?
Он станет Оборотнем !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:27

  fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:28

  safonovstanislav написав:
  fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, конечно. Если человека покусала собака, у него не появляется иммунитет от собак.

При чем тут собака? Рукалицо.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:33

  fin написав:
  LordEmerald написав:
  fin написав:Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?

Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять?
Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне.
Да знаю. Сам в 1990 году переболел правосторонней пневмонией в военном училище курсантом и принял 60 уколов. Но что, Швеция,Эстония,Япония тоже получается безстрашные, раз не вводят серьезных ограничений?


Ну все ж залежить від дисциплінованості населення . Якщо людям сказали - не збирайтеся більше 3 - і вони не збираються - то карантини можна і не вводити ... Німці ніби-то дисциплінованіші набагато порівняно з нами - і що ? Ну а про Японію викладали десь пару сторінок вище - інші люди ...
Ну і ніхто не знає - як воно у них піде ...
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:45

  vetka написав:
  fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори.
А я думал, что если я в 1990 переболел правосторонней пневмонией, то мне можно расслабиться.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:54

  vetka написав:
  safonovstanislav написав:
  fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, конечно. Если человека покусала собака, у него не появляется иммунитет от собак.

При чем тут собака? Рукалицо.

При том, что пневмония - это повреждение лёгких. Объясняю аналогию. Если ваши лёгкие покусал микроб, у вас появится иммунитет, защищающий от этого микроба, а не от самого кусания. Если вы поранили руку ножом, после чего убрали все ножи из дома и запретили вносить ножи в дом, т. е. появился иммунитет к ножам, и ножом вы руку уже не пораните, но можете поранить её, например, вилкой.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:06

  fin написав:
  vetka написав:
  fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори.
А я думал, что если я в 1990 переболел правосторонней пневмонией, то мне можно расслабиться.

Сорри, но расслабляться не нужно...
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:22

В Запорожье с 14:00 тоже ЧС из-за "куршевельцев" и "египтян"

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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