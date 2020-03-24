Первый случай инфицирования коронавирусом в Волынской области был зафиксирован у 7-летней девочки. Однако в госпитализации она не нуждается, ее состояние на данный момент удовлетворительное.
Такой информацией поделилась пресс-служба Волынской ОГА на своей странице в Facebook в среду, 25 марта.
Так, по информации чиновников, мама с девочкой обратились за помощью к семейному врачу в понедельник, 23 марта. У ребенка были зафиксированы температура 37,2 и кашель.
"Ребенку провели экспресс-тесты на Грипп А и В - результат отрицательный, семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на Covid-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр… 24.03.2020 получен положительный результат ПЦР на Covid-19 у ребенка", - говорится в сообщении.
Однако уже вечером, после обращения к врачу, у девочки поднялась температура - до 38,2. Тем не менее на следующее утро ее состояние стало удовлетворительным. Поэтому ребенка решили не госпитализировать и оставить на домашнем лечении.
"По состоянию на сейчас проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция", - рассказали в обладминистрации.
fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?
Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори.
fin написав:Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?
Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять? Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне.
Да знаю. Сам в 1990 году переболел правосторонней пневмонией в военном училище курсантом и принял 60 уколов. Но что, Швеция,Эстония,Япония тоже получается безстрашные, раз не вводят серьезных ограничений?
Ну все ж залежить від дисциплінованості населення . Якщо людям сказали - не збирайтеся більше 3 - і вони не збираються - то карантини можна і не вводити ... Німці ніби-то дисциплінованіші набагато порівняно з нами - і що ? Ну а про Японію викладали десь пару сторінок вище - інші люди ... Ну і ніхто не знає - як воно у них піде ...
fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?
Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори.
А я думал, что если я в 1990 переболел правосторонней пневмонией, то мне можно расслабиться.
fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?
Нет, конечно. Если человека покусала собака, у него не появляется иммунитет от собак.
При чем тут собака? Рукалицо.
При том, что пневмония - это повреждение лёгких. Объясняю аналогию. Если ваши лёгкие покусал микроб, у вас появится иммунитет, защищающий от этого микроба, а не от самого кусания. Если вы поранили руку ножом, после чего убрали все ножи из дома и запретили вносить ножи в дом, т. е. появился иммунитет к ножам, и ножом вы руку уже не пораните, но можете поранить её, например, вилкой.
fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?
Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори.
А я думал, что если я в 1990 переболел правосторонней пневмонией, то мне можно расслабиться.