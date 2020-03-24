Додано: Сер 25 бер, 2020 14:15

moldashavanin написав: Из-за этого я должен разделять ваш маразм ? Из-за этого я должен разделять ваш маразм ?

Вы живете в обществе, а не на необитаемом острове. Если интересы общества в критической ситуации требуют потерпеть, то посидите ровно на попе - ничего с Вами не станется.Тем, кто обольщается низкой смертностью от заразы встранах (в статистику из недоразвитых стран веры все равно нет), хотелось бы напомнить, что проблема пандемии не в смертности как таковой, а в динамике заболеваемости.Если с болячкой сляжет сразу значительная часть трудоспособного населения, то инфрасруктура просто рухнет (еду Вам некому будет продать, скорая не приедет, лекраств не будет и т.д.) и мы получим кучу смертей от сопутствующих проблем (банально, если трупы некому будет своевременно хоронить, получим еще кучу болячек "в подарок"). Пневмония - это не насморк, она требует длительного медикаментозного лечения, для которого требуетсямедицинская (в частности и государственная в общем) инфраструктура.Британцы тоже хорохорились поперву (мол, изолируем стариков, а все остальные пускай болеют). И что? Джонсон сдулся достаточно быстро и объявил тотальный карантин.