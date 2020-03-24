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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 525526527528>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:29

  Puente написав:
  19yuriy91 написав:Протягом січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на 15,2 млн доларів
https://statewatch.org.ua/publications/ ... yGzOXVQU-Y
https://statewatch.org.ua/wp-content/up ... nytsia.pdf

Бізнес наше все ... Що там класики писали про 200 чи 300 %% ?
Нічого не змінилося ...

до пандемії маска Бук3 коштувала 11грн, зараз сама мінімальна ціна 129грн.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:40

удалил
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 25 бер, 2020 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Патриархия Грузинской православной церкви назвала преступлением против Бога запрет на посещение храмов из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, сообщает «Первый канал Грузинского телевидения».
Как говорится в заявлении, ритуал причащения верующих из общей чаши — высшее подтверждение любви и единства с Христом.
«Запрет же на посещение церкви тем, для кого это представляет жизненно важную необходимость, считаем неоправданным и преступлением против Бога», — заявила патриархия.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:41

  unicdima написав:
  Puente написав:
  19yuriy91 написав:Протягом січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на 15,2 млн доларів
https://statewatch.org.ua/publications/ ... yGzOXVQU-Y
https://statewatch.org.ua/wp-content/up ... nytsia.pdf

Бізнес наше все ... Що там класики писали про 200 чи 300 %% ?
Нічого не змінилося ...

до пандемії маска Бук3 коштувала 11грн, зараз сама мінімальна ціна 129грн.

щас ещё зерно стахановскими темпами вывозят
так шо ждём.....
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

О - таки продовжили :
Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня. Відповідні рішення уряд ухвалив на своєму засіданні.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и экс-депутат Госдумы РФ Светлана Хоркина выразила мнение, что перенос Олимпиады из-за пандемии коронавируса - это "божье наказание".
"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:03

  unicdima написав:Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и экс-депутат Госдумы РФ Светлана Хоркина выразила мнение, что перенос Олимпиады из-за пандемии коронавируса - это "божье наказание".
"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог.

Православие головного мозга
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:Из-за этого я должен разделять ваш маразм ?


Вы живете в обществе, а не на необитаемом острове. Если интересы общества в критической ситуации требуют потерпеть, то посидите ровно на попе - ничего с Вами не станется.

Тем, кто обольщается низкой смертностью от заразы в развитых странах (в статистику из недоразвитых стран веры все равно нет), хотелось бы напомнить, что проблема пандемии не в смертности как таковой, а в динамике заболеваемости.

Если с болячкой сляжет сразу значительная часть трудоспособного населения, то инфрасруктура просто рухнет (еду Вам некому будет продать, скорая не приедет, лекраств не будет и т.д.) и мы получим кучу смертей от сопутствующих проблем (банально, если трупы некому будет своевременно хоронить, получим еще кучу болячек "в подарок"). Пневмония - это не насморк, она требует длительного медикаментозного лечения, для которого требуется работающая медицинская (в частности и государственная в общем) инфраструктура.

Британцы тоже хорохорились поперву (мол, изолируем стариков, а все остальные пускай болеют). И что? Джонсон сдулся достаточно быстро и объявил тотальный карантин.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Первый написав:Тим більше на дворі мінус один градус, а як відомо при мінусі вірус знищується. Відкриваємо всі двері і .... вірус згинув!


Писали, что эта вирусяка выживает и при -20 Цельсия - морозы ей не страшны. Дохнет при +60 градусов и выше.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:20

карарнтин до 24 апреля

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zaprovadiv-rezhim-nadzvichajnoyi-situaciyi-po-vsij-teritoriyi-ukrayini
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