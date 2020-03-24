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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:29
Puente написав:
Бізнес наше все ... Що там класики писали про 200 чи 300 %% ?
Нічого не змінилося ...
до пандемії маска Бук3 коштувала 11грн, зараз сама мінімальна ціна 129грн.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:40
удалил
Востаннє редагувалось 19yuriy91
в Сер 25 бер, 2020 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:40
Патриархия Грузинской православной церкви назвала преступлением против Бога запрет на посещение храмов из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, сообщает «Первый канал Грузинского телевидения».
Как говорится в заявлении, ритуал причащения верующих из общей чаши — высшее подтверждение любви и единства с Христом.
«Запрет же на посещение церкви тем, для кого это представляет жизненно важную необходимость, считаем неоправданным и преступлением против Бога», — заявила патриархия.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:41
unicdima написав: Puente написав:
Бізнес наше все ... Що там класики писали про 200 чи 300 %% ?
Нічого не змінилося ...
до пандемії маска Бук3 коштувала 11грн, зараз сама мінімальна ціна 129грн.
щас ещё зерно стахановскими темпами вывозят
так шо ждём.....
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Додано: Сер 25 бер, 2020 13:50
О - таки продовжили :
Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня. Відповідні рішення уряд ухвалив на своєму засіданні.
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Puente
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:01
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и экс-депутат Госдумы РФ Светлана Хоркина выразила мнение, что перенос Олимпиады из-за пандемии коронавируса - это "божье наказание".
"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:03
unicdima написав:
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и экс-депутат Госдумы РФ Светлана Хоркина выразила мнение, что перенос Олимпиады из-за пандемии коронавируса - это "божье наказание".
"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог.
Православие головного мозга
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:15
moldashavanin написав:
Из-за этого я должен разделять ваш маразм ?
Вы живете в обществе, а не на необитаемом острове. Если интересы общества в критической ситуации требуют потерпеть, то посидите ровно на попе - ничего с Вами не станется.
Тем, кто обольщается низкой смертностью от заразы в развитых
странах (в статистику из недоразвитых стран веры все равно нет), хотелось бы напомнить, что проблема пандемии не в смертности как таковой, а в динамике заболеваемости.
Если с болячкой сляжет сразу значительная часть трудоспособного населения, то инфрасруктура просто рухнет (еду Вам некому будет продать, скорая не приедет, лекраств не будет и т.д.) и мы получим кучу смертей от сопутствующих проблем (банально, если трупы некому будет своевременно хоронить, получим еще кучу болячек "в подарок"). Пневмония - это не насморк, она требует длительного медикаментозного лечения, для которого требуется работающая
медицинская (в частности и государственная в общем) инфраструктура.
Британцы тоже хорохорились поперву (мол, изолируем стариков, а все остальные пускай болеют). И что? Джонсон сдулся достаточно быстро и объявил тотальный карантин.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:19
Первый написав:
Тим більше на дворі мінус один градус, а як відомо при мінусі вірус знищується. Відкриваємо всі двері і .... вірус згинув!
Писали, что эта вирусяка выживает и при -20 Цельсия - морозы ей не страшны. Дохнет при +60 градусов и выше.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:20
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