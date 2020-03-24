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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 525526527528 Додано: Сер 25 бер, 2020 14:24 fin написав: vetka написав: fin написав: Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают? Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?

Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори. Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори. А я думал, что если я в 1990 переболел правосторонней пневмонией, то мне можно расслабиться. А я думал, что если я в 1990 переболел правосторонней пневмонией, то мне можно расслабиться.



Наоборот, вы в группе риска. После любого воспаления легких, там остаются спайки, фиброзные изменения, это не добавляет вашим лёгким здоровья. Наоборот, вы в группе риска. После любого воспаления легких, там остаются спайки, фиброзные изменения, это не добавляет вашим лёгким здоровья. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15964 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4062 раз. Подякували: 6334 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 14:37 Civis написав: moldashavanin написав: Из-за этого я должен разделять ваш маразм ? Из-за этого я должен разделять ваш маразм ?



Вы живете в обществе, а не на необитаемом острове. Если интересы общества в критической ситуации требуют потерпеть, то посидите ровно на попе - ничего с Вами не станется.



Тем, кто обольщается низкой смертностью от заразы в развитых странах (в статистику из недоразвитых стран веры все равно нет), хотелось бы напомнить, что проблема пандемии не в смертности как таковой, а в динамике заболеваемости.



Если с болячкой сляжет сразу значительная часть трудоспособного населения, то инфрасруктура просто рухнет (еду Вам некому будет продать, скорая не приедет, лекраств не будет и т.д.) и мы получим кучу смертей от сопутствующих проблем (банально, если трупы некому будет своевременно хоронить, получим еще кучу болячек "в подарок"). Пневмония - это не насморк, она требует длительного медикаментозного лечения, для которого требуется работающая медицинская (в частности и государственная в общем) инфраструктура.



Британцы тоже хорохорились поперву (мол, изолируем стариков, а все остальные пускай болеют). И что? Джонсон сдулся достаточно быстро и объявил тотальный карантин. Вы живете в обществе, а не на необитаемом острове. Если интересы общества в критической ситуации требуют потерпеть, то посидите ровно на попе - ничего с Вами не станется.Тем, кто обольщается низкой смертностью от заразы встранах (в статистику из недоразвитых стран веры все равно нет), хотелось бы напомнить, что проблема пандемии не в смертности как таковой, а в динамике заболеваемости.Если с болячкой сляжет сразу значительная часть трудоспособного населения, то инфрасруктура просто рухнет (еду Вам некому будет продать, скорая не приедет, лекраств не будет и т.д.) и мы получим кучу смертей от сопутствующих проблем (банально, если трупы некому будет своевременно хоронить, получим еще кучу болячек "в подарок"). Пневмония - это не насморк, она требует длительного медикаментозного лечения, для которого требуетсямедицинская (в частности и государственная в общем) инфраструктура.Британцы тоже хорохорились поперву (мол, изолируем стариков, а все остальные пускай болеют). И что? Джонсон сдулся достаточно быстро и объявил тотальный карантин.



чего такого уникального вы написали ?

инфраструктура рушиться - всем плевать .

медицина на дне - всем плевать .

вот мелкий бизнес обрадуется этому карантину - всем плевать на них чего такого уникального вы написали ?инфраструктура рушиться - всем плевать .медицина на дне - всем плевать .вот мелкий бизнес обрадуется этому карантину - всем плевать на них moldashavanin

Повідомлень: 479 З нами з: 22.07.11 Подякував: 186 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 14:45 fin написав: LordEmerald написав: fin написав: Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему? Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?

Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять?

Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне. Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять?Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне. Да знаю. Сам в 1990 году переболел правосторонней пневмонией в военном училище курсантом и принял 60 уколов. Но что, Швеция,Эстония,Япония тоже получается безстрашные, раз не вводят серьезных ограничений? Да знаю. Сам в 1990 году переболел правосторонней пневмонией в военном училище курсантом и принял 60 уколов. Но что, Швеция,Эстония,Япония тоже получается безстрашные, раз не вводят серьезных ограничений?

Там трохи інше відношеняя до життя, здоров"я, праці.

Менталітет інший. Там трохи інше відношеняя до життя, здоров"я, праці.Менталітет інший. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17858 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1015 раз. Подякували: 1123 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 14:47 moldashavanin написав: чего такого уникального вы написали ?

инфраструктура рушиться - всем плевать .

медицина на дне - всем плевать .

вот мелкий бизнес обрадуется этому карантину - всем плевать на них чего такого уникального вы написали ?инфраструктура рушиться - всем плевать .медицина на дне - всем плевать .вот мелкий бизнес обрадуется этому карантину - всем плевать на них



Когда этот Ваш "малый бизнес" подхватит пневмонию, то он в первых же рядах ломанется в больницы, расталкивая всех локтями и негодуя, почему его не лечат.



Поэтому умерьте свою инфантильность и переждите в карантине вместе со всеми. Когда этот Ваш "малый бизнес" подхватит пневмонию, то он в первых же рядах ломанется в больницы, расталкивая всех локтями и негодуя, почему его не лечат.Поэтому умерьте свою инфантильность и переждите в карантине вместе со всеми. Востаннє редагувалось Civis в Сер 25 бер, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз. Civis Повідомлень: 46 З нами з: 08.03.15 Подякував: 25 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 14:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире moldashavanin написав: вот мелкий бизнес обрадуется этому карантину - всем плевать на них вот мелкий бизнес обрадуется этому карантину - всем плевать на них

Хіба не треба мати заначку на чорний день? Чи хтось вважає що безсмерний Геракл, і не може, тимчасово, втратити роботу чи працеспроможність? Хіба не треба мати заначку на чорний день? Чи хтось вважає що безсмерний Геракл, і не може, тимчасово, втратити роботу чи працеспроможність? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10253 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1124 раз. Подякували: 1242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 14:59 Civis написав: moldashavanin написав: чего такого уникального вы написали ?

инфраструктура рушиться - всем плевать .

медицина на дне - всем плевать .

вот мелкий бизнес обрадуется этому карантину - всем плевать на них чего такого уникального вы написали ?инфраструктура рушиться - всем плевать .медицина на дне - всем плевать .вот мелкий бизнес обрадуется этому карантину - всем плевать на них



Когда этот Ваш "малый бизнес" подхватит пневмонию, то он в первых же рядах ломанется в больницы, расталкивая всех локтями и негодуя, почему его не лечат.



Поэтому умерьте свою инфантильность и переждите в карантине вместе со всеми. Когда этот Ваш "малый бизнес" подхватит пневмонию, то он в первых же рядах ломанется в больницы, расталкивая всех локтями и негодуя, почему его не лечат.Поэтому умерьте свою инфантильность и переждите в карантине вместе со всеми.



Когда в роте вырастут грибы . сколько там заразилось ? 1000 человек на всю страну .

не нужно рассказывать будущие страшилки . есть здесь и сейчас Когда в роте вырастут грибы . сколько там заразилось ? 1000 человек на всю страну .не нужно рассказывать будущие страшилки . есть здесь и сейчас moldashavanin

Повідомлень: 479 З нами з: 22.07.11 Подякував: 186 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 бер, 2020 15:00

лично я представитель малого бизнеса.

прошёл кризисы и карантины 90х,98г.,2004г, 2008г, 2014г.

и сегодня к кризису был готов ещё в сентябре 19г., когда начали появляться первые его прожилки.

этот кризис правда задерджался на пол года, а значит дал нарастить жирок ещё на год.

поэтому конечно не комфортно опять проедать то что копил на др. покупки, но.... уже привык и отложил в сторону те проекты и те покупки которые хотел сделать осенью 20г.



уже научился жить в постоянном кризисе в этой стране. не знаю, как малый бизнес пропадёт???лично я представитель малого бизнеса.прошёл кризисы и карантины 90х,98г.,2004г, 2008г, 2014г.и сегодня к кризису был готов ещё в сентябре 19г., когда начали появляться первые его прожилки.этот кризис правда задерджался на пол года, а значит дал нарастить жирок ещё на год.поэтому конечно не комфортно опять проедать то что копил на др. покупки, но.... уже привык и отложил в сторону те проекты и те покупки которые хотел сделать осенью 20г.уже научился жить в постоянном кризисе в этой стране. Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4915 З нами з: 13.09.09 Подякував: 3 раз. Подякували: 490 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 525526527528 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6865 1531249

ЛОБ Сер 25 бер, 2020 13:16