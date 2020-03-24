fin написав:Я так понимаю, если человек раньше когдато переболел пневмонией или воспалением легких, то у него в организме появляются антитела, которые его защищают?
Нет, не правильно понимаете. Пневмонию вызывают много разных микроорганизмов и вирусов, так вот иммунитет появится только к тому возбудителю, каким переболел человек. К примеру, болел человек пневмонией вызванной стрептококком, антитела появились только к стрептококкам, через месяц он спокойно может заболеть пневмонией вызванной энтеровирусом каким-то. И еще один момент - иммунитет в любом случае не пожизненный будет, как при ветрянке или кори.
А я думал, что если я в 1990 переболел правосторонней пневмонией, то мне можно расслабиться.
Наоборот, вы в группе риска. После любого воспаления легких, там остаются спайки, фиброзные изменения, это не добавляет вашим лёгким здоровья.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
moldashavanin написав:Из-за этого я должен разделять ваш маразм ?
Вы живете в обществе, а не на необитаемом острове. Если интересы общества в критической ситуации требуют потерпеть, то посидите ровно на попе - ничего с Вами не станется.
Тем, кто обольщается низкой смертностью от заразы в развитых странах (в статистику из недоразвитых стран веры все равно нет), хотелось бы напомнить, что проблема пандемии не в смертности как таковой, а в динамике заболеваемости.
Если с болячкой сляжет сразу значительная часть трудоспособного населения, то инфрасруктура просто рухнет (еду Вам некому будет продать, скорая не приедет, лекраств не будет и т.д.) и мы получим кучу смертей от сопутствующих проблем (банально, если трупы некому будет своевременно хоронить, получим еще кучу болячек "в подарок"). Пневмония - это не насморк, она требует длительного медикаментозного лечения, для которого требуется работающая медицинская (в частности и государственная в общем) инфраструктура.
Британцы тоже хорохорились поперву (мол, изолируем стариков, а все остальные пускай болеют). И что? Джонсон сдулся достаточно быстро и объявил тотальный карантин.
чего такого уникального вы написали ? инфраструктура рушиться - всем плевать . медицина на дне - всем плевать . вот мелкий бизнес обрадуется этому карантину - всем плевать на них
fin написав:Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?
Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять? Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне.
Да знаю. Сам в 1990 году переболел правосторонней пневмонией в военном училище курсантом и принял 60 уколов. Но что, Швеция,Эстония,Япония тоже получается безстрашные, раз не вводят серьезных ограничений?
Там трохи інше відношеняя до життя, здоров"я, праці. Менталітет інший.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
не знаю, как малый бизнес пропадёт??? лично я представитель малого бизнеса. прошёл кризисы и карантины 90х,98г.,2004г, 2008г, 2014г. и сегодня к кризису был готов ещё в сентябре 19г., когда начали появляться первые его прожилки. этот кризис правда задерджался на пол года, а значит дал нарастить жирок ещё на год. поэтому конечно не комфортно опять проедать то что копил на др. покупки, но.... уже привык и отложил в сторону те проекты и те покупки которые хотел сделать осенью 20г.
уже научился жить в постоянном кризисе в этой стране.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.