Додано: Сер 25 бер, 2020 14:45

fin написав: LordEmerald написав: fin написав: Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему? Каждый год от туберкулеза умирает 12 млн. Катастрофа! Но почемуто никогда не обьявляли карантины,не закрывали метро и бизнесы!!! Почему?

Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять?

Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне. Да вы за... ли уже со своим туберкулезом. Каждый день тут появляется д...л который тычет туберкулезом. Уже 1000 раз объяснили только на этом форуме, вопрос не в кол-ве больных в принципе, а в кол-ве больных одномоментно, неужели это тяжело понять?Я читаю и слушаю каждый день сводки с Испании(Италия №2) в оригинале. Связан с этой страной. Коллапс одной из лучших медицин в мире, потому что больных девать некуда. А месяц назад я в новостях слушал их министра МОЗ, который рассказывал, что Испании нечего бояться, у нас мол лучшая медицина и мы тотально готовы. Мы ж не китайцы какие-нибудь... И поверьте, испанская медицина на ОЧЕНЬ приличном уровне. Да знаю. Сам в 1990 году переболел правосторонней пневмонией в военном училище курсантом и принял 60 уколов. Но что, Швеция,Эстония,Япония тоже получается безстрашные, раз не вводят серьезных ограничений? Да знаю. Сам в 1990 году переболел правосторонней пневмонией в военном училище курсантом и принял 60 уколов. Но что, Швеция,Эстония,Япония тоже получается безстрашные, раз не вводят серьезных ограничений?

Там трохи інше відношеняя до життя, здоров"я, праці.

Менталітет інший. Там трохи інше відношеняя до життя, здоров"я, праці.Менталітет інший.

