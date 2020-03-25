vetka написав:так вот самый главный вопрос - кто им поможет? А есть еще сотни тысяч онкобольных, которым нужно лечение и между химиями, она ходят на работы, где зарабатывают себе же на лечение! Им умирать? Что это с.раный коронавирус намного страшнее онкологии??? Я такая из-за этого идиотизма нашей власти злая, капец просто!
вы сами дали ответ. помогать должна власть. но, это в правовом гос-ве. а у нас все годы власть - барыг и воров. нас не научили пред.кризисы, нас не научила война, кого мы выбираем во власть.((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
vetka написав:У меня вопрос. Тут же есть много людей, кто сдает квартиры, скажите вы своим арендаторам идете на уступки, делаете им так сказать рассрочки на оплату или проблемы индейцев вождя не интересуют?
у меня не квартиры, а неж. помещения. конечно иду, но не фанатично и не всем.
vetka написав:так вот самый главный вопрос - кто им поможет? А есть еще сотни тысяч онкобольных, которым нужно лечение и между химиями, она ходят на работы, где зарабатывают себе же на лечение! Им умирать? Что это с.раный коронавирус намного страшнее онкологии??? Я такая из-за этого идиотизма нашей власти злая, капец просто!
вы сами дали ответ. помогать должна власть. но, это в правовом гос-ве. а у нас все годы власть - барыг и воров. нас не научили пред.кризисы, нас не научила война, кого мы выбираем во власть.((
Не переживайте . Люди научаться или научат людей. только это будет Дивный Новый Мир - где не будет добра или зачатков добра и государства . Люди будут думать - сегодня я выживу или кто-то другой . жрать будем друг друга .
vetka написав:У меня вопрос. Тут же есть много людей, кто сдает квартиры, скажите вы своим арендаторам идете на уступки, делаете им так сказать рассрочки на оплату или проблемы индейцев вождя не интересуют?
у меня не квартиры, а неж. помещения. конечно иду, но не фанатично и не всем.
А как же быть этим, кто не все?
если арендодатель не хочет менять условия, то трудно с таким разговаривать. значит надо менять на др.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Да если бы я знал, купил бы в кредит ИВЛ штук 10 год назад, а сегодня продавал бы олигархам в три раза дороже
Так судячи з усього - там на ньому далеко не кожен зможе працювати - просто так медсестра хіба подивиться - що ніби-то все працює . А потрібен лікар . Переважно це анестезіолог . У нас їх дуже багато ? Плюс - чи точніше мінус - ці апарати дуже сильно ганяють заражене повітря ... В результаті підвищене зараження медиків ...
"Длинные выходные предоставлены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: "А...меня это не коснется". Это может коснуться каждого", - заявил он, призвав россиян "побыть дома".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
moldashavanin написав:Когда в роте вырастут грибы . сколько там заразилось ? 1000 человек на всю страну . не нужно рассказывать будущие страшилки . есть здесь и сейчас
Твое мнение и твои неудобства - твои проблемы, зачем ты их тут пишешь, всем плевать на тебя.
Кстати, это не шутка, реально плевать на него. После 2-х подряд устарелых шаблонных антикарантинных фразочек (которые то и месяц назад показывали уровень интеллекта говорящего) добавил в ЧС и... и все Уже около 2 месяца как тема живет и было ДВЕ волны отрицания: на первых порах и при введении карантина в Украине. Уже всем должно быть лень читать тех, кто остался после первых двух или входит в третью - тем более, что "аргументы" у них не изменились.
Востаннє редагувалось Slx в Сер 25 бер, 2020 16:31, всього редагувалось 3 разів.
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