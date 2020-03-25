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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 528529530531>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:36


Вау!
Міністри на фото - всі в масках.
Мабуть, трохи грамотніші, ніж укро-їліта (нардепи і олігархи).
Нардепів вже 4 хворих на коронвірус.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 бер, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:так вот самый главный вопрос - кто им поможет? А есть еще сотни тысяч онкобольных, которым нужно лечение и между химиями, она ходят на работы, где зарабатывают себе же на лечение! Им умирать? Что это с.раный коронавирус намного страшнее онкологии??? Я такая из-за этого идиотизма нашей власти злая, капец просто!


вы сами дали ответ. помогать должна власть. но, это в правовом гос-ве.
а у нас все годы власть - барыг и воров.
нас не научили пред.кризисы, нас не научила война, кого мы выбираем во власть.((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:47

  Игорь Алексеевич написав:
  vetka написав:У меня вопрос. Тут же есть много людей, кто сдает квартиры, скажите вы своим арендаторам идете на уступки, делаете им так сказать рассрочки на оплату или проблемы индейцев вождя не интересуют?


у меня не квартиры, а неж. помещения.
конечно иду, но не фанатично и не всем. :roll:

А как же быть этим, кто не все?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:50

  Игорь Алексеевич написав:
  vetka написав:так вот самый главный вопрос - кто им поможет? А есть еще сотни тысяч онкобольных, которым нужно лечение и между химиями, она ходят на работы, где зарабатывают себе же на лечение! Им умирать? Что это с.раный коронавирус намного страшнее онкологии??? Я такая из-за этого идиотизма нашей власти злая, капец просто!


вы сами дали ответ. помогать должна власть. но, это в правовом гос-ве.
а у нас все годы власть - барыг и воров.
нас не научили пред.кризисы, нас не научила война, кого мы выбираем во власть.((


Не переживайте . Люди научаться или научат людей.
только это будет Дивный Новый Мир - где не будет добра или зачатков добра и государства .
Люди будут думать - сегодня я выживу или кто-то другой . жрать будем друг друга .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:59

  vetka написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  vetka написав:У меня вопрос. Тут же есть много людей, кто сдает квартиры, скажите вы своим арендаторам идете на уступки, делаете им так сказать рассрочки на оплату или проблемы индейцев вождя не интересуют?


у меня не квартиры, а неж. помещения.
конечно иду, но не фанатично и не всем. :roll:

А как же быть этим, кто не все?


если арендодатель не хочет менять условия, то трудно с таким разговаривать. значит надо менять на др. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:06

Круглые сутки и без выходных Китай производит аппараты искуственной вентиляции легких
https://www.bloomberg.com/news/articles ... r-milan-ny

Вот кто денег срубит и обогатится.

Да если бы я знал, купил бы в кредит ИВЛ штук 10 год назад, а сегодня продавал бы олигархам в три раза дороже
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:22

  vladislavlvov написав:Круглые сутки и без выходных Китай производит аппараты искуственной вентиляции легких
https://www.bloomberg.com/news/articles ... r-milan-ny

Вот кто денег срубит и обогатится.

Да если бы я знал, купил бы в кредит ИВЛ штук 10 год назад, а сегодня продавал бы олигархам в три раза дороже


Так судячи з усього - там на ньому далеко не кожен зможе працювати - просто так медсестра хіба подивиться - що ніби-то все працює . А потрібен лікар . Переважно це анестезіолог . У нас їх дуже багато ? Плюс - чи точніше мінус - ці апарати дуже сильно ганяють заражене повітря ... В результаті підвищене зараження медиків ...
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На этой ветке часто критикуют жёсткие меры украинского правительства

А в это время ..
Путин призвал россиян не надеяться на "авось" и объявил неделю выходных
"Длинные выходные предоставлены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: "А...меня это не коснется". Это может коснуться каждого", - заявил он, призвав россиян "побыть дома".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:28

  Zebra написав:
  moldashavanin написав:Когда в роте вырастут грибы . сколько там заразилось ? 1000 человек на всю страну .
не нужно рассказывать будущие страшилки . есть здесь и сейчас

Твое мнение и твои неудобства - твои проблемы, зачем ты их тут пишешь, всем плевать на тебя.

Кстати, это не шутка, реально плевать на него. После 2-х подряд устарелых шаблонных антикарантинных фразочек (которые то и месяц назад показывали уровень интеллекта говорящего) добавил в ЧС и... и все :roll:
Уже около 2 месяца как тема живет и было ДВЕ волны отрицания: на первых порах и при введении карантина в Украине. Уже всем должно быть лень читать тех, кто остался после первых двух или входит в третью - тем более, что "аргументы" у них не изменились.
Востаннє редагувалось Slx в Сер 25 бер, 2020 16:31, всього редагувалось 3 разів.
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Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:29

  moldashavanin написав:
  Zebra написав:
  moldashavanin написав:Когда в роте вырастут грибы . сколько там заразилось ? 1000 человек на всю страну .
не нужно рассказывать будущие страшилки . есть здесь и сейчас

Твое мнение и твои неудобства - твои проблемы, зачем ты их тут пишешь, всем плевать на тебя.


О-да . как хорошо вы описали это лицемерие в этом карантине . В этом обществе .

Не, все в обществе должны перед вами ножкой шаркнуть и не создавать почетному молдашаванину неудобств своими мерами по защите населения от массового заболевания.
Faceless
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